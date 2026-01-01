прогноз на матч Зимней классики НХЛ, ставка за 1.94

В матче Зимней классики Национальной хоккейной лиги «Флорида» встретится с «Рейнджерс». Игра пройдет в «Лоан Депот Парк», Майами, 3 января. Начало встречи — в 04:00 (мск).

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» провела 39 матчей, заработав 45 очков. В таблице Востока команда из Санрайза находится на 8-м месте, на 1 турнирный пункт опережая «Баффало».

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели «Флорида» провалила домашнее дерби с «Тампой-Бэй» (2:4).

Однако в начале текущего игрового отрезка подопечные Пола Мориса установили победный результат против «Вашингтона» (5:3). В последней встрече «Пантерз» потерпели поражение от «Монреаля» (2:3, от).

Не сыграют: Александр Барков, Джона Гаджович, Дмитрий Куликов, Томаш Носек, Коул Швиндт, Мэттью Ткачак.

Состояние команды: «Флорида» продолжает решать задачи в условиях колоссальных по своему влиянию кадровых потерь и продолжает борьбу в числе команд из топ-8.

Несмотря на недостаток глубины, «пантеры» сегодня не имеют проблем в плане создания голевых моментов и их реализации. Основные же трудности начинаются, когда игру доводят до зоны защиты.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: В активе «Рейнджерс» на момент написания 43 очка после 41 игры. В таблице Востока ньюйоркцы разместились на 11-й позиции — в 2-х баллах от зоны плей-офф.

Последние матчи: Предыдущая неделя «Рейнджерс» запомнилась зрелищной победой на льду «Вашингтона» (7:3).

Однако на флажке игрового отрезка команда Майка Салливана провела неудачное дерби на площадке «Айлендерс» (0:2). Накануне ньюйоркцы с Манхэттена не справились с «Каролиной» (2:3, от).

Не сыграют: Адам Эдстрем, Ти Джей Миллер, Адам Фокс.

Состояние команды: Сомнительная политика на уровне менеджмента привела к тому, что «Рейнджерс» проводят невзрачный сезон, рискуя остаться по эту сторону кубковой борьбы.

Низкая кадровая глубина влияет на свежесть и эффективность атакующей составляющей, что, в свою очередь, привело к тому, что на дистанции «Рейнджерс» имеют худшую результативность на Востоке.

«Флорида» одержала 5 побед в 6 последних личных встречах

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 7.5 голов

«Флорида» забивала 3 и более голов в 4 личных встречах из 5 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.11, ничья — в 4.47, победа «Рейнджерс» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Последние личные встречи проходили в высоком темпе и с преобладанием атакующего движения. В рамках Зимней классики команды должны сберечь хорошую для общей зрелищности тенденцию.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.94.

Прогноз: «Флорида» в последних матчах не всегда справляется с давлением, которое стараются оказывать соперники, но у «Рейнджерс» в этом ключе имеются проблемы, по причине которых команде будет трудно рассчитывать на победный результат.

