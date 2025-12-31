В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 1 января. Начало встречи — в 21:00 (мск).
«Оттава»
Турнирное положение: В активе «Оттавы» 38 очков после 41 игры. В таблице Восточной конференции канадцы занимают 14-е место, на 3 турнирных балла отставая от зоны плей-офф.
Последние матчи: На прошлой неделе «Оттава» зафиксировала домашнее поражение от «Баффало» (2:3, от), в результате которого была прервана серия из четырех побед.
Следующую встречу команда Трэвиса Грина провела на льду «Торонто», где уступила в ходе яркой борьбы (5:7). Накануне «Сенаторз» провалили домашний матч против «Коламбуса» (1:4).
Не сыграют: Ларс Эллер, Линус Уллмарк.
Состояние команды: Регулярка «Оттавы» сопровождается рядом проблем игрового содержания, в результате которых команда не может основательно бороться за плей-офф.
Во второй половине декабря подопечные Трэвиса Грина выдали неплохую серию из четырех победных результатов, но три последние встречи в очередной раз указали на системный кризис канадцев.
«Вашингтон»
Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» провел 39 матчей, в которых набрал 45 очков и прописался на 7-й позиции Восточной конференции, на 2 балла отставая от трио лидеров.
Последние матчи: После двух подряд поражений от «Детройта» (2:5, 2:3, от) «Вашингтон» допустил крупный провал в домашнем матче против «Рейнджерс» (3:7).
Единственную победу на этом отрезке коллектив Спенсера Карбери зафиксировал на территории «Нью-Джерси» (4:3, от), после встречи с которым проиграл «Флориде» (3:5).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа.
Состояние команды: «Вашингтон», сам того не желая, отдаляется от лидеров Восточной конференции в условиях продолжительного периода спада, фиксируемого с начала декабря.
В девяти недавних встречах столичный коллектив устроился на семь поражений, тогда как в трех матчах из пяти предыдущих подопечные Спенсера Карбери пропускали не менее 5 голов.
Статистика для ставок
- «Оттава» одержала 3 победы в 5 последних личных встречах на своей территории
- В 4 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время
- В 3 последних личных встречах команды забивали больше 7.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.06, победа «Вашингтона» — в 2.64.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.
Прогноз: «Оттава» закончила календарный год не лучшим образом, но на домашнем льду наверняка попытается начать новый с победы над соперником, зимняя кампания которого в сущности сопровождается провалами.
Ставка: «Оттава» победит за 2.47.
Прогноз: Обе команды имеют очевидные проблемы в позиционной обороне, что в контексте личной встречи может способствовать усилению голевой активности.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.86.