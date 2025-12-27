прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 10:00 (мск).

«Адмирал»

Турнирное положение: После 37 матчей «Адмирал» рухнул на 11-е место Восточной конференции с 30 очками в активе. От зоны плей-офф приморцы отстают на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: Неделей ранее в ходе гостевой серии «Адмирал» одержал победу над «Сибирью» (3:2), тогда как другие матчи в рамках выезда провел неудачно.

Поочередно команда Ильнура Гизатуллина растеряла очки в играх против «Автомобилиста» (2:3) и «Локомотива» (2:3). В очередной встрече с «Сибирью» на домашнем льду приморцы потерпели поражение (2:4).

Не сыграют: Максим Мальцев, Руслан Педан, Адам Хуска.

Состояние команды: Положение «Адмирала» остается кризисным. Команда отдаляется от зоны плей-офф, а уровень ее игры уступает качеству большинства соперников.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В десяти последних матчах дальневосточники одержали только одну победу, тогда как в восьми других — остались без турнирных приобретений. На домашнем льду приморцы не выигрывают на протяжении пяти матчей.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 39 матчах «Сибирь» набрала 32 очка, с которыми находится на 10-й строчке Восточной конференции, до 3-х пунктов сократив отставание от топ-8.

Последние матчи: В серии домашних матчей «Сибирь» обеспечила локальную сенсацию, обыграв «Авангард» (4:2).

В другой встрече команда Ярослава Люзенкова уступила «Адмиралу» (2:3), но следом взяла верх над «Амуром» (4:2) и провалила матчи против «Автомобилиста» (0:5). Днем ранее сибиряки вновь расправились с «Адмиралом» (4:2).

Не сыграют: Илья Люзенков.

Состояние команды: «Сибирь» пытается встать на путь исправления, который в сущности подразумевает возвращение в гонку за места в зоне плей-офф.

В восьми последних матчах команда Ярослава Люзенкова одержала пять побед, а шесть на этом отрезке завершила с набранными очками. Между тем на чужом льду сибиряки выиграли четырежды в пяти предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Адмирал» не побеждает на протяжении 3 последних матчей

«Адмирал» победил в 3 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.28, победа «Сибири» — в 3.41.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: Во Владивостоке встретятся две максимально приближенные по форме команды, но при этом «Сибирь» в последние недели неплохо проявляет себя на гостевом льду, что дает ей право рассчитывать на очки на «Фетисов-Арене».

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.88.

Прогноз: «Адмирал» на дистанции предельно плох в обороне, за что «Сибирь», безусловно, попытается зацепиться в попытках забрать результат.

