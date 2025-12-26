В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск).
«Барыс»
Турнирное положение: После 40 матчей «Барыс» оказался на 9-й строчке Восточной конференции с 34 очками в активе. От зоны плей-офф коллектив из Астаны отделяет 1 турнирный пункт.
Последние матчи: После серии успешных выездов «Барыс» вернулся в Астану, где в первом матче крупно проиграл «Сочи» (1:5).
В другой встрече в родных стенах команда Михаила Кравца уступила «Трактору» (0:2), тогда как в последнем на текущее время матче казахстанцев прибил «Автомобилист» (1:4).
Не сыграют: Адам Шил.
Состояние команды: Турнирный рисунок «Барыса» формируется за счет частых провалов, в результате которых команда выпала из топ-8, куда вернуться в условиях нарастающей конкуренции будет непросто.
Накануне команда Михаила Кравца выдала сильный отрезок, набрав очки в четырех встречах кряду, но в трех последних матчах астанчане остались без турнирных приобретений и вместе с тем забросили всего 2 шайбы в сумме.
«Амур»
Турнирное положение: В 39 матчах «Амур» заработал 36 очков. В таблице Восточной конференции хабаровчане находятся на 7-м месте, на 1 балл опережая 8-й «Салават Юлаев».
Последние матчи: В последней встрече на домашнем льду «Амур» добился победы над «Адмиралом» (3:1), после чего начал текущую серию выездов.
Неделей ранее команда Александра Андриевского уступила «Сибири» (2:4), а затем заявилась в Уфу, где сперва взяла верх над «Салаватом Юлаевым» (4:2), а после — потерпела поражение (2:4).
Не сыграют: Роман Абросимов.
Состояние команды: «Амур» продолжает преодолевать дистанцию в числе кубковой зоны, однако ввиду нестабильности на отрезках уйти в отрыв от прямых конкурентов не представляется возможным.
По заброшенным шайбам команда Александра Андриевского входит в тройку худших на Востоке, но последние результаты хабаровчан насчитывают три победы в пяти матчах и четыре встречи с набранными очками из шести предыдущих.
Статистика для ставок
- «Барыс» обыграл «Амур» в 2 матчах в этом сезоне
- «Амур» забивал 3 и более голов в 5 личных встречах из 6 последних
- В 5 личных встречах из 7 последних на льду «Барыса» команды забивали меньше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Амура» — в 2.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: При широком ряде проблем на дистанции «Амур» умеет включаться в игру, когда дело доходит до матчей с прямыми конкурентами. На территории «Барыса» дальневосточникам гарантированы тяжелейшие условия борьбы, но вместе с тем коллектив Александра Андреевского готов проявить неуступчивость.
Ставка: «Амур» победит в матче за 2.09.
Прогноз: В такого рода матчах оборонительный консерватизм часто отходит на второй план, поскольку соперники получают отличную возможность проявить себя в атакующем ключе.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.27.