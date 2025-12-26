«Амур» уйдет в отрыв от прямого конкурента

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.09

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Барыс Арене» 27 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: После 40 матчей «Барыс» оказался на 9-й строчке Восточной конференции с 34 очками в активе. От зоны плей-офф коллектив из Астаны отделяет 1 турнирный пункт.

Последние матчи: После серии успешных выездов «Барыс» вернулся в Астану, где в первом матче крупно проиграл «Сочи» (1:5).

В другой встрече в родных стенах команда Михаила Кравца уступила «Трактору» (0:2), тогда как в последнем на текущее время матче казахстанцев прибил «Автомобилист» (1:4).

Не сыграют: Адам Шил.

Состояние команды: Турнирный рисунок «Барыса» формируется за счет частых провалов, в результате которых команда выпала из топ-8, куда вернуться в условиях нарастающей конкуренции будет непросто.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Накануне команда Михаила Кравца выдала сильный отрезок, набрав очки в четырех встречах кряду, но в трех последних матчах астанчане остались без турнирных приобретений и вместе с тем забросили всего 2 шайбы в сумме.

«Амур»

Турнирное положение: В 39 матчах «Амур» заработал 36 очков. В таблице Восточной конференции хабаровчане находятся на 7-м месте, на 1 балл опережая 8-й «Салават Юлаев».

Последние матчи: В последней встрече на домашнем льду «Амур» добился победы над «Адмиралом» (3:1), после чего начал текущую серию выездов.

Неделей ранее команда Александра Андриевского уступила «Сибири» (2:4), а затем заявилась в Уфу, где сперва взяла верх над «Салаватом Юлаевым» (4:2), а после — потерпела поражение (2:4).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» продолжает преодолевать дистанцию в числе кубковой зоны, однако ввиду нестабильности на отрезках уйти в отрыв от прямых конкурентов не представляется возможным.

По заброшенным шайбам команда Александра Андриевского входит в тройку худших на Востоке, но последние результаты хабаровчан насчитывают три победы в пяти матчах и четыре встречи с набранными очками из шести предыдущих.

Статистика для ставок

«Барыс» обыграл «Амур» в 2 матчах в этом сезоне

«Амур» забивал 3 и более голов в 5 личных встречах из 6 последних

В 5 личных встречах из 7 последних на льду «Барыса» команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Амура» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: При широком ряде проблем на дистанции «Амур» умеет включаться в игру, когда дело доходит до матчей с прямыми конкурентами. На территории «Барыса» дальневосточникам гарантированы тяжелейшие условия борьбы, но вместе с тем коллектив Александра Андреевского готов проявить неуступчивость.

2.09 «Амур» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Барыс — Амур принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: «Амур» победит в матче за 2.09.

Прогноз: В такого рода матчах оборонительный консерватизм часто отходит на второй план, поскольку соперники получают отличную возможность проявить себя в атакующем ключе.

2.27 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч Барыс — Амур позволит вывести на карту выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.27.