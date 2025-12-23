прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Спартак» Москва. Игра пройдет на «СКА-Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 36 матчах «Шанхайские Драконы» забрали 36 очков, с которыми затерялись на 9-й строчке Западной конференции, на 5 пунктов отстав от зоны плей-офф.

Последние матчи: В рамках последней игровой недели «Шанхайские Драконы» устроились на крупное поражение от СКА в дерби в статусе хозяев (1:4).

В другой встрече на своей территории команда Жерара Галлана проиграла «Ладе» (2:4). Днем ранее шанхайцы не справились со «Спартаком» (1:3).

Не сыграют: Джейк Бишофф, Жереми Гроло.

Состояние команды: При наличии проблем с дисциплиной и самоотдачей «Шанхайские Драконы» находятся в состоянии кризиса, ставя под угрозу шансы пробиться в плей-офф.

В девяти последних матчах подопечные Жерара Галлана потерпели восемь поражений. Кроме того, в пяти встречах в масштабах описываемого отрезка «Драконы» пропускали не менее 4 голов.

«Спартак»

Турнирное положение: После 38 матчей «Спартак» вернулся на 6-ю позицию Западной конференции с 44 очками на счету, на 1 турнирный пункт опередив СКА.

Последние матчи: Серия выездов «Спартака» в рамках последней игровой недели оказалась противоречивой. В первой встрече красно-белые уступили «Динамо» Москва (0:1).

После неудачи в столичном дерби команда Алексея Жамнова добилась победы на льду СКА (2:1). В начале новой недели «Спартак» заявился на территорию «Шанхайских Драконов», где установил победу (3:1).

Не сыграют: Дмитрий Вишневский, Никита Коростелев, Павел Порядин.

Состояние команды: В условиях отсутствия последовательности в игре «Спартак» проводит неровный сезон и теряет высокие позиции в группе кубковой восьмерки.

На дистанции команда Алексея Жамнова сохраняет второй показатель на Западе по заброшенным шайбам, но вместе с тем остается второй с конца по пропущенным голам в конференции, уступая лишь «Ладе».

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» потерпели 7 поражений в 8 последних домашних матчах

«Шанхайские Драконы» забивали больше 2 голов только в двух домашних матчах из 10 последних

«Спартак» одержал 3 победы в последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 4.29, победа «Спартака» — в 2.30.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» остаются нестабильной командой, пребывающей в кризисе. При этом на льду подопечные Жерара Галлана зачастую пробуют наращивать динамику атак, что вместе с тем приводит к просадкам в зоне защиты. При таких раскладах матчи шанхайцев, как правило, получаются достаточно результативными.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.80.

Прогноз: Испытывая проблемы с характером и самоотдачей, «Драконам» будет трудно претендовать на очки с учетом того, что «Спартак» в текущей ситуации нацелен на укрепление собственного положения в кубковой восьмерке.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 1.77.