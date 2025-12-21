«Тампа-Бэй» не станет делить очки с нестабильными «Блюз»

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Амали-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: С 41 очком после 35 матчей, «Тампа-Бэй» обосновалась на 7-м месте Восточной конференции, на 1 турнирный пункт отставая от основной тройки.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Тампа-Бэй» провела домашнее дерби с «Флоридой», в котором понесла крупное поражение (2:5).

В продолжении серии домашних матчей команда Джона Купера проиграла «Лос-Анджелесу» (1:2), но разобралась с «Каролиной» (6:4).

Не сыграют: Эрик Чернак, Виктор Хедман, Брэндон Хэгел, Эмиль Лиллеберг, Никита Кучеров.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» проводит слабый отрезок, но за счет высокой турнирной плотности сохраняет минимальный разрыв между соперниками из числа лидеров.

В десяти последних матчах команда Джона Купера потерпела пять поражений. Кроме того, только в одной встрече из недавних четырех коллектив из Флориды забил больше 2 голов.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: В активе «Сент-Луиса» 36 очков после 37 матчей. В таблице Запада коллектив из Миссури занимает 10-е место, находясь в 1 балле от зоны плей-офф.

Последние матчи: В начале последней турнирной недели «Сент-Луис» провалил домашнюю игру против «Нэшвилла» (2:5).

Следом в родных стенах подопечные Джима Монтгомери обыграли «Виннипег» (1:0) и уступили «Рейнджерс» (1:2, от). Накануне «Блюз» добились крупной победы на льду «Флориды» (6:2).

Не сыграют: Ник Бьогстад, Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Джордан Кайру, Джимми Знуггеруд, Натан Уокер, Адам Йехо.

Состояние команды: «Сент-Луис» старается держать удар в конкурентной среде, но в условиях нестабильности не может закрепиться в числе уверенных представителей зоны плей-офф.

По игровому содержанию команда Джима Монтгомери остается худшей в чемпионате по пропущенным шайбам, тогда как по заброшенным «Блюз» входят в тройку беднейших коллективов Запада.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в 5 личных встречах из 7 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Тампа-Бэй» обыграла «Сент-Луис» в 4 последних матчах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.28, победа «Сент-Луиса» — в 3.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.11.

Прогноз: По последним матчам «Тампа» едва ли производит впечатление команды, устойчивой к спадам, но даже не в лучшем физическом положении подопечные Купера способны уверенно обыграть «Сент-Луис», который не готов к такого рода вызовам.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит за 1.97.

Прогноз: Оборона команды из Миссури входит в число слабейших в чемпионате, поэтому «Тампе» вряд ли что-то помешает в попытках выйти на высокий уровень реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» меньше 3.5 за 2.14.