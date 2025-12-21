Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 21 декабря.

Актуальную таблицу можно посмотреть по ссылке.

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 5:4 Б

Шайбы в составе хозяев в основное время забили Мика Зибанежад, Винсент Трошек и Артемий Панарин (дважды).

Теперь у 34-летнего нападающего 315 шайб за карьеру в регулярке и он вышел на 11-е место в списке лучших снайперов среди россиян в истории чемпионатов лиги, обойдя Павла Дацюка (314 голов). Панарин также реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Голы за гостей забивали Родриго Аболс, Тревор Зеграс, Трэвис Санхейм и Оуэн Типпетт. На счету Матвея Мичкова ассист.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 28 сейвов в этом матче.

«Филадельфия» набрала 41 очко в 34 играх и занимает 3-е место в Восточной конференции. У «Рейнджерс» 40 очков после 37 матчей и 10-я строчка.

«Вашингтон» — «Детройт» — 2:5

У «Ред Уингз» 2 (1+1) очка набрал Мориц Зайдер, также отличились Джеймс Ван Римсдайк, Джон Леонард, Эльмер Седерблум и Дилан Ларкин.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Алексей Протас и Мартин Фехервари.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ушел со льда без результативных действий. Сейчас у него 31 (14+17) очко в 35 играх.

«Детройт» с 43 очками второй на «Востоке». «Вашингтон» потерпел 5-е поражение в последних 7 матчах и с 42 очками занимает 4-е место.

«Миннесота» — «Эдмонтон» — 5:2

В составе хозяев забивали Мэтт Болди (дубль), Райан Хартман, Нико Штурм и нападающий Владимир Тарасенко (также у него ассист). В этом сезоне 34-летний Тарасенко в 29 матчах набрал 19 (7+12) очков.

Тарасенко ассистировал российский нападающий Яков Тренин. В сезоне у 28-летнего форварда 11 (2+9) очков в 36 матчах.

У гостей забили Эндрю Манджапане и Коннор Макдэвид.

«Миннесота» одержала 7-ю победу кряду и идет третьей в Западной конференции с 49 очками после 36 матчей. «Эдмонтон» (40 очков после 36 игр) располагается на 6-м месте.

«Оттава» — «Чикаго» — 6:4

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тайлер Клевен, Тим Штюцле, Брэди Ткачак, Дэвид Перрон (дубль) и Фабиан Зеттерлунд.

У гостей забили Андре Бураковски, Ник Лардис и российский нападающий Илья Михеев (дважды). В нынешней регулярке у 31-летнего форварда в 33 матчах теперь 10 (6+4) очков.

«Оттава» одержала третью победу подряд. Она занимает 12-е место в Восточной конференции с 38 очками после 34 матчей. «Чикаго» потерпел пятое поражение подряд и идет на 12-м месте в Западной конференции (32 очка после 35 матчей).

«Баффало» — «Айлендерс» — 3:2 Б

За «клинков» шайбы забрасывали Расмус Далин и Тэйдж Томпсон, у гостей отличились Мэтью Барзал и Эмиль Хейнеман.

Победный буллит исполнил Джош Норрис.

«Баффало» одержал 5-ю победу подряд. Он занимает 15-е место на «Востоке» с 36 очками после 34 матчей. «Айлендерс» проиграли в третьем матче подряд. Они расположились на 5-м месте Восточной конференции (42 очка после 36 матчей).

«Флорида» — «Сент-Луис» — 2:6

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт. Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 25 бросков в створ из 30.

У гостей забили Джейк Нейберс (дубль), Юнатан Берггрен, Джастин Фолк и Роберт Томас (дубль). Российский нападающий Павел Бучневич выполнил два асссита. Теперь у 30-летнего форварда 21 (5+16) очко в 37 матчах.

«Флорида» проиграла после четырех побед подряд. Она занимает 10-е место в Восточной конференции с 40 очками после 35 матчей. «Сент-Луис» (36 очков после 37 игр) расположился на 10-м месте в Западной конференции.

«Бостон» — «Ванкувер» — 4:5 Б

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Гики, Павел Заха, Таннер Жанно и Эндрю Пик. Российский защитник Никита Задоров сделал результативный пас, у него стало 13 (1+12) очков в 36 матчах. Еще один ассист сделал Марат Хуснутдинов — в сезоне у 23-летнего игрока 10 (4+6) очков в 31 матче.

У гостей забили Макс Сассон, Линус Карлссон (дубль) и Лиам Эгрен.

«Ванкувер» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает 11-е место на «Западе» с 33 очками после 35 матчей. «Бостон» в 36 матчах набрал 41 очко и расположился на 9-м месте Восточной конференции.

«Монреаль» — «Питтсбург» — 4:0

Заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски, Оуэн Бек и Джош Андерсон (дубль).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин снова не играл из-за травмы.

«Питтсбург» потерпел 8-е поражение кряду и сейчас занимает 13-е место на «Востоке» с 37 очками после 34 матчей. «Монреаль» идет на четвертом месте (42 очка после 35 игр).

«Нэшвилл» — «Торонто» — 5:3

В составе хозяев шайбы забрасывали Эрик Хаула, Адам Уилсби, Люк Евангелиста, Стивен Стэмкос и Коул Смит.

За «Торонто» отличились Николя Руа, Джон Таварес и Бобби Макманн.

«Торонто» потерпел второе поражение подряд. Команда идет на 15-м месте в Восточной конференции (35 очков после 34 матчей). «Нэшвилл» в 34 матчах набрал 32 очка и занимает 12-е место на «Западе».

«Тампа» — «Каролина» — 6:4

За «Тампу» отличились Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт, Джек Финли, Райан Макдона и Джейк Гюнцель (дубль). На счету Никиты Кучерова результативный пас. В 32 играх этого сезона 32-летний россиянин набрал 43 (13+30) очка

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 18 бросков в створ из 22.

У гостей забили Эрик Робинсон, Джексон Блэйк, Брэдли Надо и российский нападающий Андрей Свечников. В сезоне у 25-летнего форварда 23 (8+15) очка в 35 матчах.

Голкипер «Каролины» Петр Кочетков отразил 23 броска в створ из 29.

«Анахайм» — «Коламбус» — 4:3

У хозяев по два очка набрали Микаэль Гранлунд (1+1) и Росс Джонстон (0+2), победный гол забил Павел Минтюков. 22-летний россиянин набрал 9 (4+5) очков в 32 матчах этого сезона.

У гостей отличились Зак Веренски и Дмитрий Воронков, на счету которого 23 (13+10) очков в 35 матчах.

«Анахайм» набрал 44 очка и занимает 4-е место на «Западе». «Коламбус» с 34 очками замыкает таблицу «Востока».

«Калгари» — «Вегас» — 6:3

У хозяев две шайбы забросил Микаэль Баклунд, по три голевые передачи сделали Коннор Зэри и Маккензи Уигар. Результативной передачей также отметился Ян Кузнецов. У гостей голы забили Кэидан Корчак, Марк Стоун и Райлли Смит.

«Калгари» набрал 34 очка и поднялся на 11-е место в Западной конференции. «Вегас» с 42 очками — на 5-й строчке «Запада».

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 2:4

У гостей по два очка набрали Чендлер Стивенсон и Ээли Толванен. У хозяев голы забили Адам Годетт и Коллин Граф. Вратарь Ярослав Аскаров сделал 28 сейвов.

«Сиэтл» прервал серию из четырех поражений. «Кракен» набрал 32 очка и занимает 13-е место в таблице «Запада». «Сан-Хосе» с 37 очками — на восьмой строчке.