В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 15 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Монреаль»

Турнирное положение: В 30 на момент публикации матчах «Монреаль» заработал 35 очков, с которыми находится на 9-м месте Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В конце предыдущей игровой недели команда Мартена Сан-Луи добилась победы над «Торонто» (2:1, бул.).

В ходе текущих семи дней «Монреаль» потерпел поражения от «Сент-Луиса» (3:4) и «Тампы-Бэй» (1:6), но вместе с тем разобрался с «Питтсбургом» (4:2).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Кайден Гюле, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук.

При этом на домашнем льду «Хабс» в последнее время выглядят не лучшим образом. В частности, команда Сан-Луи потерпела 8 поражений в 11 встречах на своей площадке, пропустив 4 и более голов в 7 матчах.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: С 34 очками после 31 матча, «Эдмонтон» закрепился на 7-й строчке Западной конференции, на 1 турнирный пункт опережая «Сан-Хосе» и «Юту».

Последние матчи: В середине прошлой недели коллектив Криса Кроблауха сокрушил «Сиэтл» (9:4), после чего не оставил шансов «Виннипегу» (6:2).

Поражением «Эдмонтона» завершилась недавняя встреча с «Баффало» в Альберте (3:4, от), за которой последовала победа над «Детройтом» (4:1).

Не сыграют: Коннор Глаттенбург, Каспери Капанен, Ноа Филп, Джек Рославик, Джейк Уолман.

Состояние команды: При всем своем атакующем потенциале «Эдмонтон» остается топ-клубом с претензиями на места в основной тройке при наиболее благоприятном сценарии.

Текущую турнирную дистанцию «Ойлерз» преодолевают непоследовательно, однако в 4 недавних матчах канадцы непременно набирали очки, а в 3 встречах данного отрезка — забивали не менее 4 голов.

«Монреаль» потерпел 7 поражений в 9 последних домашних матчах

«Эдмонтон» обыграл «Монреаль» в 4 матчах из 5 последних

В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.61, победа «Эдмонтона» — в 2.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.55, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: «Монреаль» в настоящее время далек от той формы, за счет которой можно поочередно сносить топов. При текущих раскладах «Эдмонтон» едет в Квебек в роли безусловного фаворита, который должен набирать очки.

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.86.

Прогноз: Оборона «Монреаля» остается слабейшим звеном его системы, поэтому элитным бомбардирам «Ойлерз» не составит труда продемонстрировать высокий класс завершения.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 1.84.