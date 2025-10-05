В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «ЦСКА-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: После 11 матчей ЦСКА остался с 11 очками в активе, с которыми рухнул на 8-ю строчку в Западной конференции, опережая по дополнительной разнице «Динамо» Москва.

Последние матчи: Во второй половине сентября команда Игоря Никитина допустила 3 поражения кряду, после которых состоялся выезд на Дальний Восток, где армейцы обыграли «Адмирал» (4:5), но уступили «Амуру» (0:2).

В одном из последних матчей на домашнем льду ЦСКА устроил концерт, сокрушив «Ладу» (7:2). Однако в следующей игре при своих болельщиках москвичи не сумели справиться с «Металлургом» Мг (1:3).

Не сыграют: Данила Моисеев.

Состояние команды: Перевалив за десяток сыгранных матчей, ЦСКА остается одним из самых нестабильных и в то же время любопытных клубов высшего звена Западной конференции.

В попытках выработать стиль уровня топ-команды армейцы допускают немало провалов, особенно с точки зрения обороны, но вместе с тем стараются играть в атаку, которая в отдельных матчах проявляет себя с лучшей стороны.

«Северсталь»

Турнирное положение: После 11 матчей «Северсталь» закрепилась на 5-м месте Западной конференции — 12 очками на балансе череповчане отстают от 4-го «Спартака» на 1 балл.

Последние матчи: Текущий отрезок команды Андрея Козырева проходит в рамках гостевой серии, которая началась с победы над «Сибирью» (4:2).

В следующих матчах «Северсталь» уступила «Локомотиву» (1:2) и минскому «Динамо» (2:4), но затем взяла у белорусов реванш (5:2) и вдогонку разобралась с «Торпедо» (5:3).

Не сыграют: Адам Лишка, Константин Шостак, Артем Щучинов.

Состояние команды: « Северсталь» вправе считаться одной из наиболее ярких и интересных команд лиги, которая без большого количества громких имен играет в смелый и весьма достойный хоккей.

От команды Андрея Козырева ждут непременный выход в кубковый раунд, перед началом которого предусмотрена содержательная кампания в регулярке, где «Северсталь» зачастую действует дерзко и по-хорошему агрессивно.

Статистика для ставок

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 6 голов и более

В 3 личных встречах из 4 предыдущих «Северсталь» пропускала не менее 3 голов

ЦСКА одержал 4 победы в 6 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.60, а победа «Северстали» — в 4.68.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Независимо от промежуточной формы и результатов, в очных матчах команды нередко выдают фестивальные номера, которые сопровождаются высокой динамикой борьбы и результативностью. При таких условиях соперники могут провести встречу в Москве с аналогичным игровым рисунком.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.10.

Прогноз: В настоящее время ЦСКА является одной из худших команд по надежности в обороне, если смотреть на топ-команды Западной конференции. Регулярные провалы, допускаемые армейцами в зоне защиты, позволяют «Северстали» рассчитывать на хорошую реализацию в ее исполнении.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 2 за 2.10.