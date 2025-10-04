прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Трактор». Игра пройдет на «СКА-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В активе «Шанхайских Драконов» 12 очков после 9 матчей — в таблице Западной конференции китайцы обосновались на 4-м месте, на 2 пункта отставая от «Динамо» Минск.

Последние матчи: Неделями ранее команда Жерара Галлана не справилась с давлением дальневосточной серии, потерпев 2 поражения в 2-х встречах — сперва с «Амуром» (4:5), затем — с «Адмиралом» (0:4).

Дома, в свою очередь, «Шанхайские Драконы» обыграли «Торпедо» (1:0, от), но в гостях уступили «Динамо» Москва (2:3, от). В последних матчах китайский коллектив победил «Ладу» (4:1) и «Спартак» (3:1).

Не сыграют: В составе «Шанхайских Драконов» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В западном лагере лиги «Шанхайские Драконы» остаются одними из наиболее любопытных его представителей. Команда Жерара Галлана довольно комфортно чувствует себя в компании лидеров.

Тактический рисунок китайского коллектива строится на системе, присущей многим канадским специалистам — в нападении «драконы» сосредоточены на движении и большом объеме остроты, а в защите ставка делается на внимательную позиционную игру.

«Трактор»

Турнирное положение: После 11 матчей «Трактор» расположился на 5-й строчке Восточной конференции. Набрав очков 13, уральский коллектив отстал от лидеров таблицы на 3 балла.

Последние матчи: Несколько предыдущих матчей команды Бенуа Гру сложились в серию из 3-х побед, точка в которой была поставлена на домашнем льду в игре с «Нефтехимиком» (3:2).

Между тем «Трактор» успел дважды проиграть «Спартаку» (3:5, 3:6) и разгромить «Авангард» (5:1). В последней встрече челябинцы потерпели поражение от московского «Динамо» (2:3, бул.).

Не сыграют: У «Трактора» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Несмотря на огрехи в некоторых отдельных матчах, «Трактор» причисляется к фаворитам Восточной конференции, атакующий потенциал которых полностью еще не раскрыт.

В составе команды Гру представлены бомбардиры топ-уровня, пик продуктивности которых в теории позволит «Трактору» уверенно проходить длинную дистанцию. Однако к текущему моменту основные проблемы челябинцев напрямую связаны с уровнем игры в защите.

Статистика для ставок

В 3 личных встречах из 5 последних победу одержали «Шанхайские Драконы»

В 4 последних личных встречах команды забивали 5 и более голов

В 3 последних матчах «Трактора» было забито 6 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 2.69, ничья — в 4.30, а победа «Трактора» — в 2.22.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: Едва ли китайский клуб на бумаге может считаться фаворитом встречи, но и соперник «драконов» накануне высветил уязвимые места. Так, при своих болельщиках коллектив Жерара Галлана попытается оказать давление, которое вынудит «Трактор» допустить осечку.

Прогноз: Шанхайцы движутся по дистанции, демонстрируя весьма неплохой хоккей с акцентом на высокую атакующую активность. В этом матче команда вряд ли отойдет от данного принципа и попытается навязать открытую игру, в которой будут преобладать острота в обеих зонах и высокая результативность.

