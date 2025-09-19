прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Ледовом дворце» 19 сентября, начало — в 19:30 (мск).

СКА

Турнирное положение: В Западной конференции Континентальной хоккейной лиги СКА улучшил положение, поднявшись с 7 на 4 место, санкт-петербургский коллектив набрал 5 очков.

Последние матчи: Клуб из Санкт-Петербурга одержал вторую победу подряд на своей арене. После виктории над «Трактором» (5:2) СКА добился крупной виктории над «Ладой» (6:1). Никита Дишковский оформил в матче дубль, ещё по шайбе в ворота автозаводцев забросили Валентин Зыков, Михаил Воробьев, Джозеф Бландизи и Бреннан Менелл.

Не сыграют: В лазарете команды находятся травмированные Никита Зайцев и Андрей Педан.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата у СКА отмечается качественная реализация моментов в большинстве, к примеру, в последней игре против «Лады» питерский клуб трижды наказал автозаводцев.

«Динамо»

Турнирное положение: В Западной конференции минское «Динамо» расположилось на 5 строчке, набрав 5 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня беларусы сразились с «Авангардом». Основное время встречи завершилось вничью (4:4). Все решилось в серии буллитов, в которой минчане уступили со счетом 1:2.

Не сыграют: у «Динамо» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Отметим, что минское «Динамо» уверенно играет в меньшинстве, беларусы пропустили лишь 2 шайбы, в то время, когда могли 18. В гостевых матчах минчане набрали 5 очков из 7 возможных.

Статистика для ставок

СКА одержал две крупные победы подряд

Минское «Динамо» уверенно играет в меньшинстве

В этом году СКА и «Динамо» Минск обменялись голами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 2.25, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: СКА демонстрирует яркую и результативную игру, питерцы в среднем за игру забрасвают по 5 шайб, ставим на уверенную победу команды из Санкт-Петербурга.

2.10 Индивидуальный тотал СКА больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 3 с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.30 ТБ 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.30.