    Шанхайцы наберут очки в игре с «Адмиралом»

    Шанхай Дрэгонс — Адмирал. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Шанхай Дрэгонс Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Шанхай Дрэгонс» — «Адмирал»
    Жерар Галлан
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «СКА-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Шанхай Дрэгонс» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2025 года

    Шанхайские Драконы

  • Шанхай
    •  Шанхайские Драконы 19:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Шанхай Дрэгонс»

    Турнирное положение: В первой игре сезона «Шанхайские Драконы» заработали 2 очка и забросили семь шайб при четырех пропущенных. В таблице Запада команда сходу разместилась на второй строчке.

    Последние матчи: Соперником «Шанхай Дрэгонс» в стартовой встрече сезона оказался СКА. В петербургском дерби нового поколения китайцы одержали верх (7:4).

    За три периода результативного матча команда Жерара Галлана нанесла 26 бросков в створ ворот, вместе с тем порадовав тренерский штаб превосходным уровнем реализации, показатель которой немного не дотянул до 27%.

    Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Шаги китайского представителя КХЛ, предпринятые летом, подчеркивают суть больших амбиций в бессрочной перспективе, а яркий дебютный матч на «СКА-Арене» дополнил общую динамику обновленного клуба.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Сумасшедшие 7:4 в первом матче на льду крупнейшего хоккейного объекта мира, разумеется, не гарантируют, что «Шанхай Дрэгонс» продолжат движение в том же ритме, но крупную победу при довольно яркой и содержательной игре в атаке, которую старается привить штаб Жерара Галлана, мы уже зафиксировали.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: Предыдущий регулярный чемпионат «Адмирал» закончил на восьмом месте в таблице Востока, набрав 69 очков при 29 победах. В Кубке Гагарина «моряки» проиграли «Трактору» в первом раунде.

    Последние матчи: Летняя подготовительная сессия «Адмирала» состояла из матчей Кубка Минска, в рамках которого приморцы проиграли «Ладе» (1:5), разбили «Динамо» Мн (5:2) и потерпели поражение от «Адмирала» (2:4).

    Накануне команда Леонида Тамбиева провела еще две товарищеские встречи. Первая закончилась победой над «Динамо-Молодечно» (6:4), вторая — поражением от «Немана» (4:5 ОТ).

    Не сыграют: У «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Новый сезон КХЛ: Устойчивые середняки и неоднозначные аутсайдеры
  • «Шанхай» выйдет в плей-офф, Дальний Восток обречен на провал?
  • 03/09/2025

    • Состояние команды: Сезоном ранее «Адмирал» прошел курс успешной реабилитации, вернувшись в плей-офф после годичной паузы. В Кубке Гагарина «моряки» выдали отчаянную серию с «Трактором», которому уступили в шестой игре первого раунда.

    В чемпионате текущем консервативная команда Леонида Тамбиева ставит перед собой аналогичные цели. Сохранив в команде ключевых лидеров, «Адмирал», не питая больших иллюзий, намерен навязать конкуренцию в битве за топ-8.

    Статистика для ставок

    • В трех последних личных встречах команды забивали восемь и более голов

    • «Адмирал» одержал четыре победы в пяти последних личных встречах

    • В пяти последних личных встречах «Адмирал» забивал три шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхай Дрэгонс» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Адмирала» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Для китайского коллектива, намеренного бороться за плей-офф, встреча послужит хорошей проверкой боеспособности на фоне соперника из нижней половины таблицы. В плане состава и тренерского ремесла «драконы» наделены минимальным преимуществом.

    Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят в матче за 1.80.

    Прогноз: При должной тактической системе — а штаб Жерара Галлана способен выстроить такую — «Шанхай Дрэгонс» будут нацелены не только на фактический результат, но и на содержательную игру впереди.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхай Дрэгонс» больше 2.5 за 1.80.

