Шанхай Дрэгонс — Адмирал. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 сентября 2025 года

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «СКА-Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Шанхай Дрэгонс» — «Адмирал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шанхай Дрэгонс»

Турнирное положение: В первой игре сезона «Шанхайские Драконы» заработали 2 очка и забросили семь шайб при четырех пропущенных. В таблице Запада команда сходу разместилась на второй строчке.

Последние матчи: Соперником «Шанхай Дрэгонс» в стартовой встрече сезона оказался СКА. В петербургском дерби нового поколения китайцы одержали верх (7:4).

За три периода результативного матча команда Жерара Галлана нанесла 26 бросков в створ ворот, вместе с тем порадовав тренерский штаб превосходным уровнем реализации, показатель которой немного не дотянул до 27%.

Не сыграют: В составе «Шанхай Дрэгонс» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Шаги китайского представителя КХЛ, предпринятые летом, подчеркивают суть больших амбиций в бессрочной перспективе, а яркий дебютный матч на «СКА-Арене» дополнил общую динамику обновленного клуба.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Сумасшедшие 7:4 в первом матче на льду крупнейшего хоккейного объекта мира, разумеется, не гарантируют, что «Шанхай Дрэгонс» продолжат движение в том же ритме, но крупную победу при довольно яркой и содержательной игре в атаке, которую старается привить штаб Жерара Галлана, мы уже зафиксировали.

«Адмирал»

Турнирное положение: Предыдущий регулярный чемпионат «Адмирал» закончил на восьмом месте в таблице Востока, набрав 69 очков при 29 победах. В Кубке Гагарина «моряки» проиграли «Трактору» в первом раунде.

Последние матчи: Летняя подготовительная сессия «Адмирала» состояла из матчей Кубка Минска, в рамках которого приморцы проиграли «Ладе» (1:5), разбили «Динамо» Мн (5:2) и потерпели поражение от «Адмирала» (2:4).

Накануне команда Леонида Тамбиева провела еще две товарищеские встречи. Первая закончилась победой над «Динамо-Молодечно» (6:4), вторая — поражением от «Немана» (4:5 ОТ).

Не сыграют: У «Адмирала» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Сезоном ранее «Адмирал» прошел курс успешной реабилитации, вернувшись в плей-офф после годичной паузы. В Кубке Гагарина «моряки» выдали отчаянную серию с «Трактором», которому уступили в шестой игре первого раунда.

В чемпионате текущем консервативная команда Леонида Тамбиева ставит перед собой аналогичные цели. Сохранив в команде ключевых лидеров, «Адмирал», не питая больших иллюзий, намерен навязать конкуренцию в битве за топ-8.

Статистика для ставок

В трех последних личных встречах команды забивали восемь и более голов

«Адмирал» одержал четыре победы в пяти последних личных встречах

В пяти последних личных встречах «Адмирал» забивал три шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхай Дрэгонс» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Адмирала» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Для китайского коллектива, намеренного бороться за плей-офф, встреча послужит хорошей проверкой боеспособности на фоне соперника из нижней половины таблицы. В плане состава и тренерского ремесла «драконы» наделены минимальным преимуществом.

Ставка: «Шанхай Дрэгонс» победят в матче за 1.80.

Прогноз: При должной тактической системе — а штаб Жерара Галлана способен выстроить такую — «Шанхай Дрэгонс» будут нацелены не только на фактический результат, но и на содержательную игру впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Шанхай Дрэгонс» больше 2.5 за 1.80.