    «Авангард» не отступится на домашнем льду

    Авангард — Ак Барс. Ставка (к. 2.18) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Ак Барс»
    Дмитрий Рашевский
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 8 сентября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Хоккей. КХЛ 08 Сентября 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    «Авангард»

    Турнирное положение: Последний регулярный сезон «Авангард» закончил на шестом месте в таблице Востока, набрав 87 очков и добившись 41 победы. В плей-офф Кубка Гагарина Омск провел два раунда и вылетел от «Локомотива» в серии из семи матчей.

    Последние матчи: В межсезонье «Авангард» принял участие в Кубке Блинова, где начал с побед над «Сибирью» (3:2 ОТ), «Нефтехимиком» (6:3) и «Локомотивом» (3:0), а закончил поражением от «Северстали» (3:4).

    Авангард — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    Перед стартом регулярки коллектив Ги Буше провел товарищескую встречу со СКА, в которой оказался сильнее петербуржцев (5:3).

    Не сыграют: В составе «Авангарда» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Тренерский штаб Ги Буше готовится войти в первый полноценный сезон на уровне КХЛ.

    В рамках прошлого чемпионата опытный канадский специалист сумел вывести «Авангард» из кризиса и обеспечил два раунда в Кубке Гагарина, включая семь безумных матчей с «Локомотивом».

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В межсезонье Омск лишился самых ценных кадровых активов — Рида Буше и Владимира Ткачева, но вместе с тем получил хорошие усиления в лице Рашевского, Потуральски и Волкова.

    С текущим составом и грамотной работой тренера «Авангард» вправе считаться одним из фаворитов Востока.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: В первой игре сезона «Ак Барс» заработал 1 балл, трижды отличился и столько же пропустил. В таблице Востока казанцы, расположившись на втором месте, опережают «Трактор».

    Последние матчи: Дебютную встречу «Ак Барс» провел на льду «Металлурга» Мг. Матч сильнейших клубов конференции обернулся ярким обменом голами, вследствие которого гости потерпели неудачу в серии буллитов (3:4 Б).

    За три периода и овертайм в рамках неуступчивого противостояния на Урале команда Анвара Гатиятулина нанесла 30 бросков в створ, показав реализацию в 10%. Вместе с тем Тимур Билялов закончил игру с 32 спасениями — свыше 91%.

    Не сыграют: У «Ак Барса» нет игроков, которые пропустят матч.

  • Новый сезон КХЛ: Фавориты и их преследователи
  • «Локомотив» вновь возьмет Кубок, а «Трактор» совершит еще один рывок?
  • 02/09/2025

    • Состояние команды: Казанцы вошли в новый сезон без раскачки: на территории одного из сильнейших клубов Востока команда Гатиятулина проявила характер, но допустила неудачу в серии буллитов.

    Упорные 3:3 в основное время в Магнитогорске подчеркивают готовность «Ак Барса» вести борьбу в числе первых клубов конференции и строить свою игру путем нацеленности на броски, которые коллектив стремится подкреплять высокой реализацией.

    Статистика для ставок

    • В пяти последних личных встречах победу одержал «Авангард»

    • В трех личных встречах из четырех последних «Ак Барс» не забивал больше одного гола

    • В пяти личных встречах из семи последних команды не забивали больше пяти голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 4.05, а победа «Ак Барса» — в 2.99.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

    Прогноз: Без лидеров прошлого сезона, но с хорошим усилением и тактической зрелостью, «Авангарду» важно начать эту регулярку с правильным настроением, чтобы избежать проблем, которые преследовали команду годом ранее. На домашнем льду омичи всеми силами будут цепляться за шанс набрать очки.

    Ставка: «Авангард» победит за 2.18.

    Прогноз: Команда Анвара Гатиятулина понимает свою роль второго номера в предстоящей встрече, поэтому основной акцент казанцы сделают на обороне, что в целом не станет сюрпризом, но повлияет на общую результативность.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.90.

