Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 29 апреля 2025 года

«Даллас»
Турнирное положение: Вопреки всем ожиданиям хоккейных экспертов «Даллас» ен епросто выглядит прилично в этой серии, но и борется даже за победу в ней.
Последние матчи: Последний матч «Даллас» открвоенно провалил, но это не значит, что его шансы в серии уменьшились.
Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Далласу» Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем имеются у Бака и Хейсканена, но они могут принять участие в важном поединке.
Общий тонус клуба: Дебур способен найти противоядие против разыгравшегося соперника, но для этого нужно подтягивать дисциплину и подстраховку своих игроков.
«Колорадо»
Турнирное положение: Мало кто сомневался, что в четвертой игре серии «Колорадо» использует все ресурсы для добычи победы.
Последние матчи: Хоккеисты «Колорадо» провели весь матч на максимальных скоростях и по делу были вознаграждены разгромной победой.
Травмированные игроки: Пока что у «Колорадо» в лазарете находится один Пулман, а также есть сложности со здоровьем у Колтона.
Общий тонус клуба: На территории «Далласа» нужно продолжать играть в свой хоккей, иначе хозяева долго думать не будут и заберут пятый матч серии себе.
Статистика для ставок
- «Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз
- Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.36, на гостей — 2.23.
Прогноз: «Колорадо» имеет больше шансов победить в Техасе
- 1.80Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.00Флорида — Тампа-Бэй: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.17Эдмонтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для обоих клубов, поэтому никто не удивится, елси и в этой игре будет овертайм.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.