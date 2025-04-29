Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 29 апреля 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Вопреки всем ожиданиям хоккейных экспертов «Даллас» ен епросто выглядит прилично в этой серии, но и борется даже за победу в ней.

Последние матчи: Последний матч «Даллас» открвоенно провалил, но это не значит, что его шансы в серии уменьшились.

Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Далласу» Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем имеются у Бака и Хейсканена, но они могут принять участие в важном поединке.

Общий тонус клуба: Дебур способен найти противоядие против разыгравшегося соперника, но для этого нужно подтягивать дисциплину и подстраховку своих игроков.

«Колорадо»

Турнирное положение: Мало кто сомневался, что в четвертой игре серии «Колорадо» использует все ресурсы для добычи победы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Хоккеисты «Колорадо» провели весь матч на максимальных скоростях и по делу были вознаграждены разгромной победой.

Травмированные игроки: Пока что у «Колорадо» в лазарете находится один Пулман, а также есть сложности со здоровьем у Колтона.

Общий тонус клуба: На территории «Далласа» нужно продолжать играть в свой хоккей, иначе хозяева долго думать не будут и заберут пятый матч серии себе.

Статистика для ставок

«Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз

Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.36, на гостей — 2.23.

Прогноз: «Колорадо» имеет больше шансов победить в Техасе

Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для обоих клубов, поэтому никто не удивится, елси и в этой игре будет овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.