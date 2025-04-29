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    «Колорадо» выйдет вперед в серии?

    Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.23), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 29 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Вопреки всем ожиданиям хоккейных экспертов «Даллас» ен епросто выглядит прилично в этой серии, но и борется даже за победу в ней.

    Последние матчи: Последний матч «Даллас» открвоенно провалил, но это не значит, что его шансы в серии уменьшились.

    Травмированные игроки: Точно не смогут помочь «Далласу» Лундквист и Робертсон. Проблемы со здоровьем имеются у Бака и Хейсканена, но они могут принять участие в важном поединке.

    Общий тонус клуба: Дебур способен найти противоядие против разыгравшегося соперника, но для этого нужно подтягивать дисциплину и подстраховку своих игроков.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Мало кто сомневался, что в четвертой игре серии «Колорадо» использует все ресурсы для добычи победы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Хоккеисты «Колорадо» провели весь матч на максимальных скоростях и по делу были вознаграждены разгромной победой.

    Травмированные игроки: Пока что у «Колорадо» в лазарете находится один Пулман, а также есть сложности со здоровьем у Колтона.

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    Общий тонус клуба: На территории «Далласа» нужно продолжать играть в свой хоккей, иначе хозяева долго думать не будут и заберут пятый матч серии себе.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» в шести последних домашних встречах смог выиграть всего раз

    • Три из последних пяти очных противостояний не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.36, на гостей — 2.23.

    Прогноз: «Колорадо» имеет больше шансов победить в Техасе

    Альтернативный прогноз: Будет тяжелая игра для обоих клубов, поэтому никто не удивится, елси и в этой игре будет овертайм.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Колорадо?

    Матч Даллас — Колорадо состоится 29 апреля 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.23.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.36, на гостей — 2.23.

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