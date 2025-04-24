Вашингтон — Монреаль. Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 24 апреля 2025 года

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Монреаль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: Общий этап сезона столичная команда завершила на 1-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков в 82 матчах.

Последние матчи: Концовка регулярки в исполнении «Вашингтона» запомнилась двумя поражениям от «Коламбуса» — 0:7; 1:4, победой над «Айлендерс» — 3:1 и разгромом от «Питтсбурга» — 2:5.

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Кубковый этап коллектив Спенсера Карбери начал с победы над «Монреалем» в тяжелейшей игре при родных трибунах, в которой разницу в пользу «Кэпиталз» сделал Александр Овечкин — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас.

Состояние команды: «Вашингтон» уверенно и ярко провел регулярный чемпионат, в котором, несмотря на периоды спада, демонстрировал последовательную игру.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На протяжении общего этапа команда Спенсера Карбери обозначила себя в качестве одного из претендентов на продолжительный кубковый этап, который накануне начала с домашней победы.

Баланс в игровой структуре и универсализм в нападении позволяют «Вашингтону» добиваться результатов на дистанции, в то же время «Кэпс» неплохо справляются с кадровыми проблемами.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: Канадская команда из Квебека в 82 играх регулярного чемпионата заработала 91 очко, благодаря чему разместилась на 8-й позиции в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: На флажке общего этапа «Монреаль» поочередно проиграл «Оттаве» — 2:5, «Торонто» — 0:1 ОТ и «Чикаго» — 4:3 Б, но уверенно разобрался с «Каролиной» — 4:2.

Кубковую серию «Хабс» начали на площадке «Вашингтона», где в моменте сумели превзойти соперника по количеству бросковых попыток, но потерпели неудачу на фоне разницы в классе — 2:3 ОТ.

Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс.

Состояние команды: «Монреаль» провел хороший по своим стандартам регулярный сезон, который сопровождался периодами высокой продуктивности и неудачами.

По ходу кампании команда Мартена Сан-Луи продемонстрировала умение грамотно реагировать на острые ситуации, включая потерю ведущих игроков, нарушающую общий тактический баланс.

Несмотря на поражение в первом матче Кубка Стэнли, «Монреаль» остается одним из наиболее ярких его участников, который делает ставку на молодых игроков и высокую скорость в атаке.

Статистика для ставок

«Монреаль» не побеждает в гостях на протяжении 3-х матчей подряд

«Вашингтон» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах на своей территории

В 3-х очных матчах из 5 последних «Монреаль» пропускал минимум 4 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.56, а победа «Монреаля» — в 3.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.02.

Прогноз: Высокий индивидуальный класс отдельных игроков позволил «Вашингтону» добиться успеха в первой игре, однако во втором матче фаворит этой пары будет стремиться к более уверенному результату в основное время.

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.95.

Прогноз: Реализация столичной команды в дебютной кубковой игре была неплохой, но с учетом оборонительных проблем «Монреаля» этот показатель команда попытается улучшить.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3.5 за 2.18.