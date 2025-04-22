НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Монреаль», «Виннипег» победил «Сент-Луис», «Даллас» — «Колорадо»

За океаном прошли 4 матча плей-офф НХЛ

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

В составе «Кэпиталз» 3 (2+1) очка набрал Александр Овечкин, забивший в том числе победный гол.

Счет в серии 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 24 апреля в Вашингтоне и начнется в 02:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) Голы: Овечкин — 1 (бол., Уилсон, Строум), 18:34 — 1:0. Бовилье — 1 (Овечкин, Строум), 32:09 — 2:0. Кофилд — 1 (бол., Лайне, Хатсон), 50:32 — 2:1. Сузуки — 1 (Каррье, Хатсон), 55:45 — 2:2. Овечкин — 2 (Бовилье), 62:26 — 3:2Вратари: Томпсон — МонтембоШтраф: 8 — 8Броски: 32 (14+9+7+2) — 35 (13+8+14+0)

«Вашингтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:1

У гостей шайбу с передачи Павла Бучневича забросил Джимми Знуггеруд.

Счет в серии 2-0 в пользу «Виннипега». Следующий матч пройдет 25 апреля в Сент-Луисе и начнется в 04:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) Голы: Шайфли — 2 (Демело), 16:32 — 1:0. Снаггерад — 1 (бол., Бучневич, Фаулер), 19:58 — 1:1. Коннор — 2 (Перфетти, Шайфли), 41:43 — 2:1Вратари: Хеллибак — Биннингтон (57:43)Штраф: 8 — 4Броски: 22 (8+7+7) — 22 (10+7+5)

«Виннипег» — «Сент-Луис» — 2:1

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Даллас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ

У «Старз» шайбу забросил Евгений Дадонов.

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 1-1. Третья игра пройдет в Денвере в ночь на 24 апреля, начало — в 04:30 мск.

НХЛ. Плей-офф «Даллас» — «Колорадо»— 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Маккиннон — 3 (бол., Макар, Друэн), 8:48 — 0:1. Сегин — 1 (бол., Марчмент, Бенн), 19:06 — 1:1. Харли — 1 (Стил, Бек), 23:40 — 2:1. Друри — 1 (О`Коннор, Линдгрен), 24:42 — 2:2. О`Коннор — 1 (Лехконен, Жирар), 39:27 — 2:3. Дадонов — 1 (Джонстон), 50:13 — 3:3. Блэкуэлл — 1 (Стил), 77:46 — 4:3Вратари: Эттингер — БлэквудШтраф: 6 — 8Броски: 39 (9+12+10+8) — 37 (10+11+8+8)

«Даллас» — «Колорадо»

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5

Три очка у хозяев набрал Андрей Кузьменко. Россиянин открыл счет в первом периоде и отметился двумя результативными передачами.

«Лос-Анджелес» открыл счет в серии — 1-0. Следующая игра пройдет на домашней арене «Кингз» в четверг, 24 апреля. Начало — в 05:00 мск.

НХЛ. Плей-офф «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 6:5 (2:0, 2:1, 2:4) Голы: Кузьменко — 1 (бол., Фиала, Кемпе), 2:49 — 1:0. Байфилд — 1 (Даути, Андерсон), 19:27 — 2:0. Кемпе — 1 (Кузьменко, Копитар), 34:47 — 3:0. Дано — 1 (Байфилд), 37:43 — 4:0. Драйзайтль — 1 (Макдэвид, Бушар), 39:54 — 4:1. Янмарк — 1 (Фредерик, Дж. Скиннер), 42:19 — 4:2. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Кузьменко), 44:59 — 5:2. Перри — 1 (Макдэвид, Бушар), 47:43 — 5:3. Хаймэн — 1 (Макдэвид, Перри), 57:56 — 5:4. Макдэвид — 1 (Драйзайтль, Бушар), 58:32 — 5:5. Дано — 2 (Мур), 59:18 — 6:5Вратари: Кемпер — С. Скиннер (56:22 — 57:56, 58:14 — 58:32, 59:24)Штраф: 4 — 10Броски: 30 (8+9+13) — 25 (6+4+15)