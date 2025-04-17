В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Спартак» завершил на 3-й строчке в таблице Западной конференции. С 87 очками в активе, «красно-белые» опередили на 1 турнирный балл основных своих конкурентов.

Последние матчи: В первом плей-офф раунде «Спартак» выдал убедительные матчи с «Северсталью», соперничество с которой затянулось на пятую игру в результате крупного гостевого поражения москвичей — 2:5.

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На домашнем льду команда Алексея Жамнова сняла все вопросы — 5:2 и отправилась в Уфу, где сперва проиграла — 4:1, а затем взяла верх над «Салаватом» благодаря безумному камбэку — 5:4 ОТ. В третьей встрече «красно-белые» также взяли верх — 4:2.

Не сыграют: В составе столичного клуба кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После крайне неудачного начала второго второго раунда «Спартак» внес некоторые изменения в ход этого противостояния, во многом благодаря геройствам в недавнем матче в Уфе.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящий момент команда Алексея Жамнова умело пользуется проблемами «Салавата Юлаева» в обороне, демонстрируя привычно высокое исполнительское мастерство в атаке и готовность выдерживать высокий ритм борьбы.

В двух предыдущих встречах сыгранные сочетания «Спартака» вновь заработали должным образом, а реализация стала острее. Вместе с тем с игрой в своей зоне у столичного клуба по-прежнему возникают проблемы.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, с которыми расположился на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, отстав на 3 балла от «Трактора» в гонке лидеров.

Последние матчи: «Салават Юлаев» провел максимально продолжительную серию с «Сибирью», которая считалась явным аутсайдером и пройти которую удалось лишь благодаря скромной победе в седьмой встрече — 2:1.

Задержавшись на домашнем катке, команда Виктора Козлова сокрушила «Спартак» — 4:1 в первой игре, но допустила провал во второй — 4:5 ОТ. Выезд в столицу обернулся для уфимцев поражением в стартовом матче — 2:4.

Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

Состояние команды: После серии с «Сибирью» коллектив Виктора Козлова доказал, что с бойцовским характером у него по-прежнему все в порядке, в то время как структура игры вызывает вопросы.

Одной из наиболее очевидных проблем «Салавата Юлаева» является защита. В оборонительных фазах уфимцы испытывают серьезные трудности при попытках справиться с быстрыми прорывами, а вратарская игра не всегда внушает надежность.

Все пробелы в своей зоне «Салават Юлаев» старается компенсировать атакующей шириной. Однако форма отдельных лидеров нападения, которые в регулярке выглядели превосходно, сейчас оставляет желать лучшего.

Статистика для ставок

Минимум 4 шайбы забрасывал «Спартак» в 5 матчах из 8 в рамках этого плей-офф

В 3-х встречах данной серии был пробит тотал больше 4.5

От 6 шайб и более было забито в 4-х последних матчах на территории «Спартака»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.18, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

Прогноз: На домашнем льду «Спартак» попытается сделать то, что удалось реализовать в двух предыдущих встречах — максимально эффективно воспользоваться оборонительными проблемами уфимцев.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.36

Прогноз: В противостоянии неуступчивых соперников команде Алексея Жамнова важно завладеть инициативой и преимуществом домашнего льда, на что она, безусловно, будет нацеливаться.

Ставка: «Спартак» победит в первом периоде за 2.70.