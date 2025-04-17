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    «Спартак» вновь покажет высококлассную реализацию

    Спартак — Салават Юлаев. Ставка (к. 2.36) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 17 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Салават Юлаев»
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    Николай Голдобин
    В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 17 Апреля 2025 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Спартак»

    Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Спартак» завершил на 3-й строчке в таблице Западной конференции. С 87 очками в активе, «красно-белые» опередили на 1 турнирный балл основных своих конкурентов.

    Последние матчи: В первом плей-офф раунде «Спартак» выдал убедительные матчи с «Северсталью», соперничество с которой затянулось на пятую игру в результате крупного гостевого поражения москвичей — 2:5.

    Спартак — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

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    На домашнем льду команда Алексея Жамнова сняла все вопросы — 5:2 и отправилась в Уфу, где сперва проиграла — 4:1, а затем взяла верх над «Салаватом» благодаря безумному камбэку — 5:4 ОТ. В третьей встрече «красно-белые» также взяли верх — 4:2.

    Не сыграют: В составе столичного клуба кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: После крайне неудачного начала второго второго раунда «Спартак» внес некоторые изменения в ход этого противостояния, во многом благодаря геройствам в недавнем матче в Уфе.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящий момент команда Алексея Жамнова умело пользуется проблемами «Салавата Юлаева» в обороне, демонстрируя привычно высокое исполнительское мастерство в атаке и готовность выдерживать высокий ритм борьбы.

    В двух предыдущих встречах сыгранные сочетания «Спартака» вновь заработали должным образом, а реализация стала острее. Вместе с тем с игрой в своей зоне у столичного клуба по-прежнему возникают проблемы.

    «Салават Юлаев»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Салават Юлаев» набрал 93 очка, с которыми расположился на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, отстав на 3 балла от «Трактора» в гонке лидеров.

    Последние матчи: «Салават Юлаев» провел максимально продолжительную серию с «Сибирью», которая считалась явным аутсайдером и пройти которую удалось лишь благодаря скромной победе в седьмой встрече — 2:1.

    Задержавшись на домашнем катке, команда Виктора Козлова сокрушила «Спартак» — 4:1 в первой игре, но допустила провал во второй — 4:5 ОТ. Выезд в столицу обернулся для уфимцев поражением в стартовом матче — 2:4.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин, Нэйтан Тодд.

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    • Состояние команды: После серии с «Сибирью» коллектив Виктора Козлова доказал, что с бойцовским характером у него по-прежнему все в порядке, в то время как структура игры вызывает вопросы.

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    Одной из наиболее очевидных проблем «Салавата Юлаева» является защита. В оборонительных фазах уфимцы испытывают серьезные трудности при попытках справиться с быстрыми прорывами, а вратарская игра не всегда внушает надежность.

    Все пробелы в своей зоне «Салават Юлаев» старается компенсировать атакующей шириной. Однако форма отдельных лидеров нападения, которые в регулярке выглядели превосходно, сейчас оставляет желать лучшего.

    Статистика для ставок

    • Минимум 4 шайбы забрасывал «Спартак» в 5 матчах из 8 в рамках этого плей-офф

    • В 3-х встречах данной серии был пробит тотал больше 4.5

    • От 6 шайб и более было забито в 4-х последних матчах на территории «Спартака»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.18, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.59.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: На домашнем льду «Спартак» попытается сделать то, что удалось реализовать в двух предыдущих встречах — максимально эффективно воспользоваться оборонительными проблемами уфимцев.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 2.36

    Прогноз: В противостоянии неуступчивых соперников команде Алексея Жамнова важно завладеть инициативой и преимуществом домашнего льда, на что она, безусловно, будет нацеливаться.

    Ставка: «Спартак» победит в первом периоде за 2.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Спартак — Салават Юлаев?

    Матч Спартак — Салават Юлаев состоится 17 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.

    Какую сделать ставку на матч Спартак — Салават Юлаев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3» с коэффициентом у букмекеров 2.36.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Спартак — Салават Юлаев?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Спартак — Салават Юлаев?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.18, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.59.

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    Спартак — Салават Юлаев: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 17.04.202519:30. «Спартак» вновь покажет высококлассную реализацию
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