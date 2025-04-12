В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Нейшнвайд Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск) Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 78 матчах коллектив из Огайо набрал 81 очко, с которыми разместился на 9-й строчке в таблице Восточной конференции. От первой восьмерки команда отстает на 6 пунктов.

Последние матчи: Несколькими матчами ранее «Коламбус» потерпел три поражения кряду и фактически выбыл из гонки за места в зоне плей-офф. Отрицательный цикл «Блю Джекетс» начался с домашней игры против «Колорадо» — 3:7.

Следом команда Дина Эвансона крупно уступила «Торонто» — 0:5 и «Оттаве» — 0:4, но смогла моментально взять реванш у «сенаторов» — 5:2. В последней встрече «Коламбус» одержал верх над «Баффало» — 3:2.

Не сыграют: Кевин Лабанк, Элвис Мерзликин.

Состояние команды: «Коламбус» провел достаточно содержательный сезон в статусе твердого середняка Востока, обозначив в моменте борьбу за выход в кубовый раунд.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В настоящее время шансы на плей-офф остаются лишь математическими, хотя в теории давно стала предельно ясной: кампания «Блю Джекетс» приближается к завершению.

По ходу сезона «Коламбус» демонстрировал яркие всплески на фоне отсутствия стабильности в общем понимании. С точки зрения игры команда из Огайо нередко испытывает оборонительные проблемы.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На счету «Вашингтона» 109 очков после 78 матчей. В общем зачете НХЛ команда занимает 2-ю строчку, на 3 турнирных пункта отставая от «Виннипега».

Последние матчи: Апрельский турнирный этап «Вашингтона» начался с победы над «Бостоном» — 4:3, за счет которой была прервана серия их трех поражений кряду.

После встречи с «Брюинз» команда Спенсера Карбери была разгромлена «Каролиной» — 1:5, но смогла обыграть «Чикаго» — 5:3. В недавних матчах «Кэпс» крупно уступили «Айлендерс» — 1:4 и взяли реванш у «Харрикейнз» — 5:4 Б.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас, Логан Томпсон.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Вашингтон» сбился с победного ритма, хотя в целом по-прежнему излучает уверенность и готовность демонстрировать яркий хоккей.

Накануне Алекандр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в карьере, побив рекорд Уэйна Гретцки, но к самой команде на этом фоне остаются вопросы в контексте содержания игры.

В моменте «Кэпиталз» теряют агрессию в атаке и слишком медленно вливаются в матч. Вместе с тем у «Вашингтона» стало заметно больше оборонительных проблем, обусловленных неким чувством успокоения.

Статистика для ставок

«Коламбус» одержал 4 победы в 5 последних матчах дома

В 4-х домашних матчах «Коламбуса» из 5 предыдущих был пробит тотал больше 6.5

«Вашингтон» не проигрывает на катке «Блю Джекетс» на протяжении 4-х матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Коламбуса» оценивается букмекерами в 3.77, ничья — в 4.81, а победа «Вашингтона» — в 1.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: На финише регулярного сезона «Вашингтон» может замахнуться на Президентский Кубок, ввиду чего любую потерю очков в предстоящих играх команда попытается исключить.

Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1 за 1.90.

Прогноз: Перед началом плей-офф сильнейшему клубу Востока важно вернуться в оптимальную форму с точки зрения атакующего содержания, ввиду чего каждую текущую встречу «Кэпс» попытаются провести на пике своих возможностей.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.96.