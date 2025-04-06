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    Все новости спорта

    «Кэпиталз» продолжат выносить аутсайдеров?

    Айлендерс — Вашингтон. Ставка (к. 2.23) и прогноз на хоккей, НХЛ, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Вашингтон»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» примет «Вашингтон». Игра пройдет «UBS-Арене» 6 апреля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Айлендерс» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 19:30 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
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    «Айлендерс»

    Турнирное положение: Коллектив с Лонг-Айленда провел 75 матчей, в которых набрал 76 очков. В таблице Восточной конференции «островитяне» занимают 12-ю строчку, на 5 баллов отставая от восьмерки.

    Последние матчи: Предыдущие недели «Айлендерс» сопровождались чередой поражений, общее число которых достигло значения в шесть матчей, включая провал на льду «Каролины» в последней мартовской игре — 4:6.

    Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    Апрельский этап команда Патрика Руа начала с крупной неудачи на домашнем льду в матче с «Тампой-Бэй» — 1:4, после чего была зафиксирована победа во встрече с «Миннесотой» — 3:1.

    Не сыграют: Мэттью Барзал, Энтони Даклер, Семен Варламов.

    Состояние команды: «Айлендерс» крайне неудачно проводят наиболее важный отрезок регулярного сезона, пропуская вперед прямых конкурентов в борьбе за выход в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Одной из ключевых проблем ньюйоркцев остается потеря концентрации. После уверенного начала многих своих «Айлс» допускают грубые ошибки и нередко рассыпаются под давлением.

    В контексте атакующих возможностей у «Айлендерс» также не все однозначно. В чужой зоне команда Патрика Руа довольно часто выглядит не лучшим образом и испытывает трудности в завершающих стадиях.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В 76 матчах столичная команда набрала 107 очков, закрепившись на 1-м месте в таблице Восточной конференции. На 11 баллов «Кэпс» опережают основных конкурентов.

    Последние матчи: В трех заключительных мартовских встречах «Вашингтон» не выиграл ни разу, но в дебютном апрельском матче отрицательная серия была прервана за счет результата на льду «Бостона» — 4:3.

    Следом команда Спенсера Карбери отправилась в гости к «Каролине», где потерпела разгромное поражение — 1:5. Вернувшись на домашний лед, «Кэпиталз» разобрались с «Чикаго» — 5:3.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

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    • Состояние команды: Накануне «Вашингтон» допустил серию промахов, но не утратил боевой настрой: команда остается одной из сильнейших в лиге и борется за Президентский Кубок.

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    В недавней встрече с «Чикаго» форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по голам с Уэйном Гретцки, а в самое ближайшее время лидер столичного клуба попытается превзойти легендарный рекорд.

    Одна из наиболее очевидных проблем «Вашингтона» в настоящее время касается кадрово ресурса, ввиду чего коллективу Спенсера Карбери важно не растерять баланс и выдержать темп на флажке регулярки.

    Статистика для ставок

    • «Айлендерс» потерпели 6 поражений в 7 последних матчах

    • В 4-х встречах из 5 последних «Айлендерс» пропускали не менее 4 голов

    • В 4-х очных матчах в Нью-Йорке из 5 последних был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.23.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

    Прогноз: Столичный коллектив не лучшим образом провел последние матчи, однако на фоне проблемных «Айлендерс» лидер Восточной конференции является очевидным фаворитом.

    Ставка: «Вашингтон» победит за 2.23.

    Прогноз: При серьезных оборонительных проблемах «Айлендерс» и атакующем потенциале «Кэпиталз» эта встреча, вероятно, будет сопровождаться, содержательной атакующей игрой.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.

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