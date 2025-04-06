Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон
«Айлендерс»
Турнирное положение: Коллектив с Лонг-Айленда провел 75 матчей, в которых набрал 76 очков. В таблице Восточной конференции «островитяне» занимают 12-ю строчку, на 5 баллов отставая от восьмерки.
Последние матчи: Предыдущие недели «Айлендерс» сопровождались чередой поражений, общее число которых достигло значения в шесть матчей, включая провал на льду «Каролины» в последней мартовской игре — 4:6.
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон: коэффициенты букмекеров
Апрельский этап команда Патрика Руа начала с крупной неудачи на домашнем льду в матче с «Тампой-Бэй» — 1:4, после чего была зафиксирована победа во встрече с «Миннесотой» — 3:1.
Не сыграют: Мэттью Барзал, Энтони Даклер, Семен Варламов.
Состояние команды: «Айлендерс» крайне неудачно проводят наиболее важный отрезок регулярного сезона, пропуская вперед прямых конкурентов в борьбе за выход в плей-офф.
Одной из ключевых проблем ньюйоркцев остается потеря концентрации. После уверенного начала многих своих «Айлс» допускают грубые ошибки и нередко рассыпаются под давлением.
В контексте атакующих возможностей у «Айлендерс» также не все однозначно. В чужой зоне команда Патрика Руа довольно часто выглядит не лучшим образом и испытывает трудности в завершающих стадиях.
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 76 матчах столичная команда набрала 107 очков, закрепившись на 1-м месте в таблице Восточной конференции. На 11 баллов «Кэпс» опережают основных конкурентов.
Последние матчи: В трех заключительных мартовских встречах «Вашингтон» не выиграл ни разу, но в дебютном апрельском матче отрицательная серия была прервана за счет результата на льду «Бостона» — 4:3.
Следом команда Спенсера Карбери отправилась в гости к «Каролине», где потерпела разгромное поражение — 1:5. Вернувшись на домашний лед, «Кэпиталз» разобрались с «Чикаго» — 5:3.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.
Состояние команды: Накануне «Вашингтон» допустил серию промахов, но не утратил боевой настрой: команда остается одной из сильнейших в лиге и борется за Президентский Кубок.
В недавней встрече с «Чикаго» форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по голам с Уэйном Гретцки, а в самое ближайшее время лидер столичного клуба попытается превзойти легендарный рекорд.
Одна из наиболее очевидных проблем «Вашингтона» в настоящее время касается кадрово ресурса, ввиду чего коллективу Спенсера Карбери важно не растерять баланс и выдержать темп на флажке регулярки.
Статистика для ставок
- «Айлендерс» потерпели 6 поражений в 7 последних матчах
- В 4-х встречах из 5 последних «Айлендерс» пропускали не менее 4 голов
- В 4-х очных матчах в Нью-Йорке из 5 последних был пробит тотал больше 5.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Айлендерс» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.
- 1.95Сибирь — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.82Адмирал — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 10:00
- 4.15СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Столичный коллектив не лучшим образом провел последние матчи, однако на фоне проблемных «Айлендерс» лидер Восточной конференции является очевидным фаворитом.
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.23.
Прогноз: При серьезных оборонительных проблемах «Айлендерс» и атакующем потенциале «Кэпиталз» эта встреча, вероятно, будет сопровождаться, содержательной атакующей игрой.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.85.