Баффало
Тампа-Бэй
«Баффало»
Турнирное положение: В 74 матчах команда из Буффало заработала 70 очков, с которыми находится на 15-й строчке в таблице Восточной конференции, на 11 пунктов отставая от первой восьмерки.
Последние матчи: В ряде заключительных игр прошлого месяца «Баффало» организовал 3 победы кряду, включая яркий в плане реализации домашний матч против «Питтсбурга» — 7:3.
Баффало — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
Не менее событийной оказалась встреча на катке «Филадельфии», которая завершилась поражением «Сэйбрз» — 4:7. Накануне команда Линди Раффа одержала верх над «Вашингтоном» — 8:5 и «Оттавой» — 5:2.
Не сыграют: Джордан Гринвэй, Тайсон Козак.
Состояние команды: На финише регулярного сезона «Баффало» прибавил в динамике и агрессии, пересмотрев восприятие собственных возможностей в контексте борьбы за плей-офф.
Несмотря на сохраняющийся большой разрыв, команда Линди Раффа вернула боевой настрой и стала действовать смелее, в нужные моменты навязывая соперникам атакующую модель игры.
В ряде последних матчей «Баффало» продемонстрировал умение выдерживать высокий темп и действовать более изобретательно в чужой зоне, чего ранее не хватало коллективу из Нью-Йорка на дистанции.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: В 75 матчах «Тампа-Бэй» набрала 93 очка, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. От двух конкурентов, идущих выше, команда отстает на 3 балла.
Последние матчи: Накануне «Тампа-Бэй» провела продуктивную серию, насчитывающую 4 побед кряду. Череда положительных результатов «Лайтнинг» началась с разгрома «Питтсбурга» — 6:1.
Следом команда Джона Купера разбила «Юту» — 8:0, а также дважды уверенно справилась с «Айлендерс» — 5:3; 4:1. Ударный цикл «Тампы» был прерван накануне, в гостевой встрече с «Оттавой» — 1:2.
Не сыграют: В составе «Тампы-Бэй» кадровых потерь нет.
Состояние команды: «Тампа-Бэй» уверенно чувствует себя в числе лидеров Восточной конференции, планомерно приближаясь к Кубку Стэнли и демонстрируя неплохую стабильность на дистанции.
С точки зрения построения игры команда Джона Купера показывает плотную структуру, сохраняя хороший контроль и успешно выискивая моменты у ворот соперников.
Однако даже при наличии опытного состава, взаимодействие которого остается на высшем уровне, «Тампа-Бэй» временами выглядит уязвимой в плане вариативности в нападении и надежности в своей зоне.
Статистика для ставок
- В 5 матчах из 6 предыдущих «Баффало» забивал не менее 4 голов
- «Баффало» одержал 5 побед в 6 последних встречах
- «Тампа-Бэй» потерпела 6 поражений в 9 последних матчах в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 4.92, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.80.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.02Ак Барс — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: В последнее время команда Линди Раффа демонстрирует отличные результаты и смелую игру, тем самым увеличивая шансы на успех в матче против одного из сильнейших клубов Востока.
Ставка: «Баффало» не проиграет за 2.07.
Прогноз: Атакующая игра, которую берут за основу обе команды, предполагает событийную очную встречу.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.15.