В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало» сыграет с «Тампой-Бэй». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Тампа-Бэй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Баффало»

Турнирное положение: В 74 матчах команда из Буффало заработала 70 очков, с которыми находится на 15-й строчке в таблице Восточной конференции, на 11 пунктов отставая от первой восьмерки.

Последние матчи: В ряде заключительных игр прошлого месяца «Баффало» организовал 3 победы кряду, включая яркий в плане реализации домашний матч против «Питтсбурга» — 7:3.

Не менее событийной оказалась встреча на катке «Филадельфии», которая завершилась поражением «Сэйбрз» — 4:7. Накануне команда Линди Раффа одержала верх над «Вашингтоном» — 8:5 и «Оттавой» — 5:2.

Не сыграют: Джордан Гринвэй, Тайсон Козак.

Состояние команды: На финише регулярного сезона «Баффало» прибавил в динамике и агрессии, пересмотрев восприятие собственных возможностей в контексте борьбы за плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Несмотря на сохраняющийся большой разрыв, команда Линди Раффа вернула боевой настрой и стала действовать смелее, в нужные моменты навязывая соперникам атакующую модель игры.

В ряде последних матчей «Баффало» продемонстрировал умение выдерживать высокий темп и действовать более изобретательно в чужой зоне, чего ранее не хватало коллективу из Нью-Йорка на дистанции.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В 75 матчах «Тампа-Бэй» набрала 93 очка, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. От двух конкурентов, идущих выше, команда отстает на 3 балла.

Последние матчи: Накануне «Тампа-Бэй» провела продуктивную серию, насчитывающую 4 побед кряду. Череда положительных результатов «Лайтнинг» началась с разгрома «Питтсбурга» — 6:1.

Следом команда Джона Купера разбила «Юту» — 8:0, а также дважды уверенно справилась с «Айлендерс» — 5:3; 4:1. Ударный цикл «Тампы» был прерван накануне, в гостевой встрече с «Оттавой» — 1:2.

Не сыграют: В составе «Тампы-Бэй» кадровых потерь нет.

Состояние команды: «Тампа-Бэй» уверенно чувствует себя в числе лидеров Восточной конференции, планомерно приближаясь к Кубку Стэнли и демонстрируя неплохую стабильность на дистанции.

С точки зрения построения игры команда Джона Купера показывает плотную структуру, сохраняя хороший контроль и успешно выискивая моменты у ворот соперников.

Однако даже при наличии опытного состава, взаимодействие которого остается на высшем уровне, «Тампа-Бэй» временами выглядит уязвимой в плане вариативности в нападении и надежности в своей зоне.

Статистика для ставок

В 5 матчах из 6 предыдущих «Баффало» забивал не менее 4 голов

«Баффало» одержал 5 побед в 6 последних встречах

«Тампа-Бэй» потерпела 6 поражений в 9 последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 4.92, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.80.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: В последнее время команда Линди Раффа демонстрирует отличные результаты и смелую игру, тем самым увеличивая шансы на успех в матче против одного из сильнейших клубов Востока.

Ставка: «Баффало» не проиграет за 2.07.

Прогноз: Атакующая игра, которую берут за основу обе команды, предполагает событийную очную встречу.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.15.