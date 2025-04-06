ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Игроки Нанта празднуют голДомашнее поражение от «Нанта» рушит мечты «Ниццы» о Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Баффало» наберет очки на домашнем льду?

    Баффало — Тампа-Бэй. Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, НХЛ, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Баффало Сэйбрз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Баффало» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Боуэн Байрам
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало» сыграет с «Тампой-Бэй». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Баффало» — «Тампа-Бэй», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 06 Апреля 2025 года

    Баффало

  • НХЛ
    •  Баффало 02:00 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Баффало»

    Турнирное положение: В 74 матчах команда из Буффало заработала 70 очков, с которыми находится на 15-й строчке в таблице Восточной конференции, на 11 пунктов отставая от первой восьмерки.

    Последние матчи: В ряде заключительных игр прошлого месяца «Баффало» организовал 3 победы кряду, включая яркий в плане реализации домашний матч против «Питтсбурга» — 7:3.

    Баффало — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

    Не менее событийной оказалась встреча на катке «Филадельфии», которая завершилась поражением «Сэйбрз» — 4:7. Накануне команда Линди Раффа одержала верх над «Вашингтоном» — 8:5 и «Оттавой» — 5:2.

    Не сыграют: Джордан Гринвэй, Тайсон Козак.

    Состояние команды: На финише регулярного сезона «Баффало» прибавил в динамике и агрессии, пересмотрев восприятие собственных возможностей в контексте борьбы за плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Несмотря на сохраняющийся большой разрыв, команда Линди Раффа вернула боевой настрой и стала действовать смелее, в нужные моменты навязывая соперникам атакующую модель игры.

    В ряде последних матчей «Баффало» продемонстрировал умение выдерживать высокий темп и действовать более изобретательно в чужой зоне, чего ранее не хватало коллективу из Нью-Йорка на дистанции.

    «Тампа-Бэй»

    Турнирное положение: В 75 матчах «Тампа-Бэй» набрала 93 очка, закрепившись на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. От двух конкурентов, идущих выше, команда отстает на 3 балла.

    Последние матчи: Накануне «Тампа-Бэй» провела продуктивную серию, насчитывающую 4 побед кряду. Череда положительных результатов «Лайтнинг» началась с разгрома «Питтсбурга» — 6:1.

    Следом команда Джона Купера разбила «Юту» — 8:0, а также дважды уверенно справилась с «Айлендерс» — 5:3; 4:1. Ударный цикл «Тампы» был прерван накануне, в гостевой встрече с «Оттавой» — 1:2.

    Не сыграют: В составе «Тампы-Бэй» кадровых потерь нет.

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», «Рейнджерс» одолел «Миннесоту», «Торонто» — «Флориду»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • 03/04/2025

    • Состояние команды: «Тампа-Бэй» уверенно чувствует себя в числе лидеров Восточной конференции, планомерно приближаясь к Кубку Стэнли и демонстрируя неплохую стабильность на дистанции.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    С точки зрения построения игры команда Джона Купера показывает плотную структуру, сохраняя хороший контроль и успешно выискивая моменты у ворот соперников.

    Однако даже при наличии опытного состава, взаимодействие которого остается на высшем уровне, «Тампа-Бэй» временами выглядит уязвимой в плане вариативности в нападении и надежности в своей зоне.

    Статистика для ставок

    • В 5 матчах из 6 предыдущих «Баффало» забивал не менее 4 голов

    • «Баффало» одержал 5 побед в 6 последних встречах

    • «Тампа-Бэй» потерпела 6 поражений в 9 последних матчах в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 3.69, ничья — в 4.92, а победа «Тампы-Бэй» — в 1.80.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

    Прогноз: В последнее время команда Линди Раффа демонстрирует отличные результаты и смелую игру, тем самым увеличивая шансы на успех в матче против одного из сильнейших клубов Востока.

    Ставка: «Баффало» не проиграет за 2.07.

    Прогноз: Атакующая игра, которую берут за основу обе команды, предполагает событийную очную встречу.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Микельсен — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индиана — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бостон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чикаго — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хьюстон — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Баэс — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Баффало — Тампа-Бэй: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 06.04.202502:00. «Баффало» наберет очки на домашнем льду?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры