НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», «Рейнджерс» одолел «Миннесоту», «Торонто» — «Флориду»

За океаном прошли 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Каролина» — «Вашингтон» — 5:1

Единственный гол гостей забил российский нападающий Александр Овечкин.

«Каролина» набрала 96 очков в 74 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует — 105 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Уокер — 5, 6:14 — 1:0. Блэйк — 13 (бол., Холл, Гостисбеер), 10:11 — 2:0. Джарвис — 30 (бол., Гостисбеер, Ахо), 13:21 — 3:0. Стэнковен — 12 (Рословик), 29:27 — 4:0. Овечкин — 39 (бол., Чикран, Строум), 39:25 — 4:1. Блэйк — 14 (бол., Джарвис), 46:55 — 5:1Вратари: Андерсен — Томпсон (Линдгрен, 20:00)Штраф: 68 — 74Броски: 32 (12+6+14) — 21 (5+12+4)

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 5:4 ОТ

Артемий Панарин в основное время забил один гол и сделал голевую передачу. Его признали второй звездой встречи.

«Рейнджерс» набрали 79 очков в 75 матчах и занимают 9-е место в Восточной конференции.

«Миннесота» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 89 очков в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Миннесота» — 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0) Голы: Нюквист — 9 (бол., Юханссон, Зуккарелло), 9:00 — 0:1. Шнайдер — 6 (Вааканайнен, Панарин), 12:45 — 1:1. Фэйбер — 8 (Юханссон, Годро), 15:00 — 1:2. К. Миллер — 7 (Д. Миллер, Борген), 22:51 — 2:2. Крайдер — 20, 27:21 — 3:2. Юханссон — 9 (мен., Нюквист, Фэйбер), 29:50 — 3:3. Панарин — 34, 38:56 — 4:3. Росси — 23 (Болди), 40:22 — 4:4. Трочек — 22 (Панарин, К. Миллер), 60:24 — 5:4Вратари: Шестеркин — ГуставссонШтраф: 4 — 8Броски: 39 (18+13+7+1) — 24 (7+11+6+0)

«Торонто» — «Флорида» — 3:2

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 26 бросков по воротам.

«Торонто» набрал 96 очков в 75 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции.

«Флорида» идет на 5-й строчке — 92 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Флорида» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Форслинг — 10 (Райнхарт, Беннетт), 21:03 — 0:1. Таварес — 36 (В. Нюландер), 31:31 — 1:1. Марнер — 24 (Мэттьюс, Найз), 50:50 — 2:1. Найз — 26 (Марнер, Маккейб), 55:09 — 3:1. Райнхарт — 38 (бол., Самоскевич, Джонс), 57:22 — 3:2Вратари: Столарц — Бобровский (57:40)Штраф: 4 — 2Броски: 26 (11+5+10) — 31 (7+16+8)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Чикаго» — «Колорадо» — 2:3 Б

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу.

Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами.

«Колорадо» набрал 96 очков в 76 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Чикаго» идет на 15-й строчке — 52 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Михеев — 18 (мен., Назар, Мерфи), 14:39 — 1:0. Мерфи — 2 (Бедард, дель Мастро), 28:17 — 2:0. Макар — 29 (Маккиннон, Ничушкин), 49:17 — 2:1. Нечас — 27 (Нельсон, Макар), 59:49 — 2:2. Победный буллит: ЛехконенВратари: Найт — УэджвудШтраф: 8 — 6Броски: 24 (7+8+7+2) — 31 (8+8+13+2)

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 0:5

«Сиэтл» (70 очков) занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ.

«Ванкувер» (81) потерпел третье поражение подряд и остается десятым на «Западе».