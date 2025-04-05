2-й таймЧелси — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Тоттенхэм». Онлайн Ханс-Дитер ФликНемецкое качество. Как Флик спас «Барселону» и сделал ее претендентом на требл Джек Грилиш празднует гол«Сити» легко разобрался с «Лестером», но оставил вопросы перед дерби
  • 21:55
    • Минское «Динамо» разгромило ЦСКА, забросив семь безответных шайб
  • 21:49
    • «Спартак» уверенно обыграл «Северсталь» и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Вашингтон» добьется убедительной победы над «Чикаго»

    Вашингтон — Чикаго. Ставка (к. 2.27) и прогноз на хоккей, НХЛ, 5 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 02:00 Чикаго

    Чикаго

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В активе столичного клуба 105 очков после 75 матчей. В общем зачете лиги «Кэпс» занимают 2-е место, отставая на 1 балл от «Виннипега» при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: Неделей ранее «Вашингтон» потерпел поражение от «Виннипега» в матче лидеров НХЛ — 2:3 ОТ, прервав таким образом победную серию, состоявшую из четырех матчей.

    Вашингтон — Чикаго: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.405.006.00Бонус$1500
    •

    Следом команда Спенсера Карбери уступила «Миннесоте» — 2:4 и «Баффало» — 5:8, но одержала верх над «Бостоном» — 4:3. В недавней встрече «Кэпиталз» были разгромлены на территории «Каролины» — 1:5.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Мэтт Рой, Мартин Фехервари (под вопросом).

    Состояние команды: Столичный коллектив сохраняет прочное лидерство в Восточной конференции, однако череда последних результатов вызывает беспокойство на фоне приближения плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    С точки зрения атакующего содержания команда Спенсера Карбери по-прежнему является одной из лучших в лиге, демонстрируя хорошую скорость, эффективное завершение и комбинационную игру.

    Одним из проблемных аспектов в модели «Вашингтона» является игра без шайбы, в фазе которой случаются довольно грубые ошибки ввиду невозможности справляться с темпом, предлагаемым соперником.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: В 75 матчах команда из Иллинойса набрала 52 очка, с которыми разместилась на 15-й строчке в таблице Западной конференции, утратив шансы на попадание в плей-офф.

    Последние матчи: В одном из недавних матчей «Чикаго» оформил яркую победу над «Филадельфией» — 7:4, за счет которой была прервана отрицательная серия из 7 игр кряду.

    Однако успех, зафиксированный на домашнем льду, оказался кратковременным. Следом команда Андерса Серенсена уступила «Нью-Джерси» — 3:5, «Вегасу» — 3:5, «Юте» — 2:5 и «Колорадо» — 2:3 Б.

    Не сыграют: Лоран Броссуа, Джейсон Дикинсон, Ши Вебер, Колтон Дач, Алек Мартинес (под вопросом).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Каролине», «Рейнджерс» одолел «Миннесоту», «Торонто» — «Флориду»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • Сегодня

    • Состояние команды: Команда из Иллинойса проводит очередной разочаровывающий сезон в статусе одного из аутсайдеров Запада на фоне невозможности справиться с турнирным давлением.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Одной из основных проблем «Чикаго» является защитная линия, которая не выдерживает даже умеренного натиска. От матча к матчу «Блэкхокс» подводит их оборонительная структура.

    Атакующее звено «Чикаго» временами способно навязать борьбу, однако всплески продуктивности в чужой зоне происходят слишком редко, чтобы команда имела шанс улучшить незавидное положение.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 6 побед в 7 последних матчах на домашнем льду

    • В 6 встречах из 7 последних при родных трибунах «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

    • «Чикаго» потерпел 11 поражений в 12 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.56, ничья — в 5.32, а победа «Чикаго» — в 4.97.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.

    Прогноз: В настоящее время форма столичной команды далека от образцовой, но на домашнем катке «Кэпиталз» будут принимать одного из слабейших представителей нынешнего сезона.

    Ставка: «Вашингтон» забьет во всех периодах за 2.27.

    Прогноз: С учетом колоссальных проблем «Чикаго» в обороне атакующие бригады «Вашингтона» будут готовы провести очередной содержательный матч.

    Ставка: «Вашингтон» победит с форой -2 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Калинская — Киз
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вашингтон — Орландо
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Оттава — Тампа
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торонто — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Майами — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бруклин — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Коламбус — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Юта — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Вашингтон — Чикаго: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 05.04.202502:00. «Вашингтон» добьется убедительной победы над «Чикаго»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры