В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Игра пройдет в «Кэпитал Уан Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Чикаго», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе столичного клуба 105 очков после 75 матчей. В общем зачете лиги «Кэпс» занимают 2-е место, отставая на 1 балл от «Виннипега» при равенстве проведенных встреч.

Последние матчи: Неделей ранее «Вашингтон» потерпел поражение от «Виннипега» в матче лидеров НХЛ — 2:3 ОТ, прервав таким образом победную серию, состоявшую из четырех матчей.

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Следом команда Спенсера Карбери уступила «Миннесоте» — 2:4 и «Баффало» — 5:8, но одержала верх над «Бостоном» — 4:3. В недавней встрече «Кэпиталз» были разгромлены на территории «Каролины» — 1:5.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Мэтт Рой, Мартин Фехервари (под вопросом).

Состояние команды: Столичный коллектив сохраняет прочное лидерство в Восточной конференции, однако череда последних результатов вызывает беспокойство на фоне приближения плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

С точки зрения атакующего содержания команда Спенсера Карбери по-прежнему является одной из лучших в лиге, демонстрируя хорошую скорость, эффективное завершение и комбинационную игру.

Одним из проблемных аспектов в модели «Вашингтона» является игра без шайбы, в фазе которой случаются довольно грубые ошибки ввиду невозможности справляться с темпом, предлагаемым соперником.

«Чикаго»

Турнирное положение: В 75 матчах команда из Иллинойса набрала 52 очка, с которыми разместилась на 15-й строчке в таблице Западной конференции, утратив шансы на попадание в плей-офф.

Последние матчи: В одном из недавних матчей «Чикаго» оформил яркую победу над «Филадельфией» — 7:4, за счет которой была прервана отрицательная серия из 7 игр кряду.

Однако успех, зафиксированный на домашнем льду, оказался кратковременным. Следом команда Андерса Серенсена уступила «Нью-Джерси» — 3:5, «Вегасу» — 3:5, «Юте» — 2:5 и «Колорадо» — 2:3 Б.

Не сыграют: Лоран Броссуа, Джейсон Дикинсон, Ши Вебер, Колтон Дач, Алек Мартинес (под вопросом).

Состояние команды: Команда из Иллинойса проводит очередной разочаровывающий сезон в статусе одного из аутсайдеров Запада на фоне невозможности справиться с турнирным давлением.

Одной из основных проблем «Чикаго» является защитная линия, которая не выдерживает даже умеренного натиска. От матча к матчу «Блэкхокс» подводит их оборонительная структура.

Атакующее звено «Чикаго» временами способно навязать борьбу, однако всплески продуктивности в чужой зоне происходят слишком редко, чтобы команда имела шанс улучшить незавидное положение.

Статистика для ставок

«Вашингтон» одержал 6 побед в 7 последних матчах на домашнем льду

В 6 встречах из 7 последних при родных трибунах «Вашингтон» забивал не менее 4 голов

«Чикаго» потерпел 11 поражений в 12 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 1.56, ничья — в 5.32, а победа «Чикаго» — в 4.97.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.16, на тотал меньше 6.5 — за 1.76.

Прогноз: В настоящее время форма столичной команды далека от образцовой, но на домашнем катке «Кэпиталз» будут принимать одного из слабейших представителей нынешнего сезона.

Ставка: «Вашингтон» забьет во всех периодах за 2.27.

Прогноз: С учетом колоссальных проблем «Чикаго» в обороне атакующие бригады «Вашингтона» будут готовы провести очередной содержательный матч.

Ставка: «Вашингтон» победит с форой -2 за 1.95.