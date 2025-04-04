В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Белл Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Борьба «Монреаля» за попадание в плей-офф продолжается, но коллективу Сан-Луи крайне сложно, поскольку конкуренция за единсвенное вакантное место просто сумасшедшая.

Последние матчи: Два последних матчей «Монреаль» выиграл, причем оба матча у действующего чемпиона «Флориды».

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Монреалю» в этом матче Дах и Прайс. У первого травма верхней части тела, а у второго повреждение колена.

Общий тонус клуба: После таких подвигов самый титулованный клуб лиги должен разбираться с «Бостоном» играючи.

«Бостон»

Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно описать, как пребывание в коме, поскольку клуб со славными традициями опустился на самое дно восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В девяти последних матчах «Бостон» не смог победить ни разу, хотя в целом по играм не было впечатления, что клуб разваливается на ходу.

Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не могут помочь Линдхольм и МакАвой. Есть определенные проблемы со здоровьем и у Кастелича, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в этом матче.

Общий тонус клуба: Гости будут играть на победу хотя бы ради престижа, но победа куда нужнее «Монреалю».

Статистика для ставок

«Монреаль» в семи последних матчах победил всего два раза

«Бостоном» проиграл девять последних матчей по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.

Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов забрать этот матч себе.

Альтернативный прогноз: Хочется верить, что клубы смогут устроить результативный матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.