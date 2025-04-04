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    «Монреаль» расправится с аутсайдером Востока?

    Монреаль — Бостон. Ставка (к. 1.94), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Бостон»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Белл Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2025 года

    Монреаль

  • НХЛ
    •  Монреаль 02:00 Бостон

    Бостон

  • НХЛ
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Борьба «Монреаля» за попадание в плей-офф продолжается, но коллективу Сан-Луи крайне сложно, поскольку конкуренция за единсвенное вакантное место просто сумасшедшая.

    Последние матчи: Два последних матчей «Монреаль» выиграл, причем оба матча у действующего чемпиона «Флориды».

    Монреаль — Бостон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Монреалю» в этом матче Дах и Прайс. У первого травма верхней части тела, а у второго повреждение колена.

    Общий тонус клуба: После таких подвигов самый титулованный клуб лиги должен разбираться с «Бостоном» играючи.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно описать, как пребывание в коме, поскольку клуб со славными традициями опустился на самое дно восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В девяти последних матчах «Бостон» не смог победить ни разу, хотя в целом по играм не было впечатления, что клуб разваливается на ходу.

    Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не могут помочь Линдхольм и МакАвой. Есть определенные проблемы со здоровьем и у Кастелича, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в этом матче.

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    Общий тонус клуба: Гости будут играть на победу хотя бы ради престижа, но победа куда нужнее «Монреалю».

    Статистика для ставок

    • «Монреаль» в семи последних матчах победил всего два раза

    • «Бостоном» проиграл девять последних матчей по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.

    Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов забрать этот матч себе.

    Альтернативный прогноз: Хочется верить, что клубы смогут устроить результативный матч.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.

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    Монреаль — Бостон: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 04.04.202502:00. «Монреаль» расправится с аутсайдером Востока?
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