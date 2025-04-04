Монреаль
Бостон
«Монреаль»
Турнирное положение: Борьба «Монреаля» за попадание в плей-офф продолжается, но коллективу Сан-Луи крайне сложно, поскольку конкуренция за единсвенное вакантное место просто сумасшедшая.
Последние матчи: Два последних матчей «Монреаль» выиграл, причем оба матча у действующего чемпиона «Флориды».
Монреаль — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Монреалю» в этом матче Дах и Прайс. У первого травма верхней части тела, а у второго повреждение колена.
Общий тонус клуба: После таких подвигов самый титулованный клуб лиги должен разбираться с «Бостоном» играючи.
«Бостон»
Турнирное положение: Состояние «Бостона» можно описать, как пребывание в коме, поскольку клуб со славными традициями опустился на самое дно восточной конференции.
Последние матчи: В девяти последних матчах «Бостон» не смог победить ни разу, хотя в целом по играм не было впечатления, что клуб разваливается на ходу.
Травмированные игроки: Сейчас «Бостону» не могут помочь Линдхольм и МакАвой. Есть определенные проблемы со здоровьем и у Кастелича, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в этом матче.
Общий тонус клуба: Гости будут играть на победу хотя бы ради престижа, но победа куда нужнее «Монреалю».
Статистика для ставок
- «Монреаль» в семи последних матчах победил всего два раза
- «Бостоном» проиграл девять последних матчей по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.76, на гостей — 3.38.
Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов забрать этот матч себе.
- 4.15Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.03Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Хочется верить, что клубы смогут устроить результативный матч.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.87.