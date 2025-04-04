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    Динамо Москва — СКА: Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — СКА
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    Алексей Кудашов — главный тренер московского «Динамо»
    В пятом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» Москва будет принимать СКА. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Апреля 2025 года

    Динамо

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    •  Динамо 19:00 СКА

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    «Динамо» Москва

    Путь в плей-офф: «Бело-голубые» провели отличный регулярный чемпионат, заняв 2-е место на Западе. «Динамо» попало на СКА в 1-м раунде — не самый удобный соперник.

    Последние матчи: Первые встречи в серии команда Алексея Кудашова провела отлично, выиграл 2 московских матча. В 1-м матче «Динамо» обыграло СКА со счетом 3:1, а во 2-м поединке победило со счетом 2:1 в овертайме.

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    В Санкт-Петербурге «бело-голубым» было уже сложнее. Команда проиграла 3-ю встречу со счетом 3:5, пропустив ключевые шайбы в 3-м периоде. В 4-й игре «Динамо» победило в овертайме (5:4 ОТ2).

    У «Динамо» пустой список травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Бело-голубые» провели очень тяжелый последний матч, команды довели дело до 2-го овертайме, но «Динамо» вытащило эту встречу и забило шайбу.

    В противостоянии против СКА у «Динамо» бывают провальные периоды. Подопечные Алексея Кудашова иногда проседают, но в какой-то момент собирается и начинает доминировать.

    Игра лидеров «Динамо» действительно впечатляет. Никита Гусев, Дилан Сикура и Макс Комтуа тащат свою команду, забрасывая ключевые шайбы. Именно эти хоккеисты могут стать ключевыми фигурами в предстоящем поединке.

    СКА

    Путь в плей-офф: Питерцы провели не самый удачный регулярный чемпионат, заняв лишь 7-е место на Западе. СКА попал на мощное «Динамо», которое находится в сумасшедшей форме.

    Последние матчи: Серию против «бело-голубых» СКА начал не очень удачно, проиграв все московские матчи. В Санкт-Петербурге подопечные Романа Ротенберга собрались и дали бой «Динамо».

    Казалось, что в 4-м матче при счете в серии 1:2 СКА сравняется с «Динамо», но этого не произошло. При равной борьбе, питерская команда проиграла «бело-голубым» в овертайме со счетом 4:5.

    У СКА также пустой список травмированных.

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    • Состояние команды: СКА находится у края пропасти, ведь если питерцы проиграют в предстоящем матче, то сезон для них завершен. Команда Романа Ротенберга сделает все возможное, чтобы вернуться в игру.

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    У СКА были реальные шансы сравнять счет в серии, команда даже забросила шайбу в овертайме 4-го матча, но после видеопросмотра «военная комната» отменила взятие ворот, а затем «Динамо» забило.

    В предстоящем матче обе команды не будут свежими, 3-я игра точно отняла много сил. У СКА будет возможность победить, но команде необходимо сыграть грамотно абсолютно везде.

    Статистика для ставок

    • В последней игре «Динамо» победила СКА в овертайме со счетом 4:5

    • В 4-х встречах серии СКА дважды проиграл в овертайме

    • «Динамо» 4 раза обыгрывало СКА в очных встречах на своей площадке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.10, а победа СКА — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

    Прогноз: На сей раз команды не сыграют результативно. Ставим на низовой матч.

    Ставка: Тотал 5 меньше за 2.12.

    Прогноз: «Динамо» все-таки победит. Команда выглядит предпочтительнее питерцев.

    Ставка: Итоговая победа «Динамо» М за 1.73.

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