ПерерывАкрон — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов»«Акрон» — «Ростов». Онлайн Томас МюллерТрансферный дайджест. 25 — 31 марта Брэндон Морено и Стив ЭрцегМорено на классе прошел Эрцега, Торрес нокаутировал Добера. Обзор карда UFC Mexico
    Все новости спорта

    «Вашингтон» прервет отрицательную серию?

    Бостон — Вашингтон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, НХЛ, 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Вашингтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вашингтон» не побеждает на протяжении 3-х матчей
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» сыграет с «Вашингтоном». Игра пройдет в «ТД Гарден» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Бостон

  • НХЛ
    •  Бостон 02:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • НХЛ
    •

    «Бостон»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции коллектив из Массачусетса прописался на 14-й строчке с 69 очками по итогам 74 матчей. От кубковой зоны «Брюинз» отделает дистанция в 8 турнирных баллов.

    Последние матчи: Последние 8 матчей «Бостона» обернулись провалом: за этот отрезок коллектив заработал всего 1 очко. Зацепиться за минимальный результат «Брюинз» удалось в домашней встрече с «Баффало» — 2:3 ОТ.

    Следующие 5 игр команда Джо Сакко провела в рамках гостевой серии. На этом отрезке бостоны поочередно уступили «Вегасу» — 1:5, «Сан-Хосе» — 1:3, «Лос-Анджелесу» — 2:7, «Анахайму» — 2:6 и «Детройту» — 1:2.

    Не сыграют: Хампус Линдхольм, Чарли Макэвой.

    Состояние команды: В настоящее время бостонцы утратили конкурентоспособный характер и, кажется, смирились с тем, что нынешняя кампания обернется непременным провалом.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Некогда сильнейший коллектив регулярки выглядит подавленным и не способным навязать борьбу на флажке сезона. Так, «Бостон» оказался в фазе затяжного кризиса, ввиду которого команда не готова совершить финальный рывок.

    Проблемы нынешнего «Бостона» носят комплексный характер. В частности, «Брюинз» довольно часто допускают грубые ошибки в обороне, а атакующие лидеры больше не тянут прежний уровень.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В активе столичной команды 103 очка после 73 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпс» занимают 1-е место, на 9 турнирных баллов опережая основных конкурентов.

    Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» выдал очередную эффектную серию, которая обеспечила 4 победы кряду и закончилась разгромом «Флориды» при домашних трибунах — 6:3.

    Следом команду Спенсера Карбери накрыла череда провалов, начавшаяся с неудачной битвы лидеров НХЛ на площадке «Виннипега» — 2:3 ОТ. Накануне «Вашингтон» потерпел поражения от «Миннесоты» — 2:4 и «Баффало» — 5:8.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

  • «Очень хотел бы, чтобы Панарин взял Кубок Стэнли». Агент Александр Черных — о карьере своих хоккеистов в НХЛ и КХЛ
  • Эксклюзивное интервью с агентом одного из лучших российских хоккеистов в НХЛ
  • 26/03/2025

    • Состояние команды: Несмотря на неудачи в отдельных матчах, «Вашингтон» излучает уверенность на дистанции и приближается к раунду плей-офф в статусе лидера конференции.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Даже в периоды единичных провалов команда Спенсера Карбери старается должным образом реализовать атакующий потенциал и придерживаться агрессивной модели игры в чужой зоне.

    Весьма эффективно «Вашингтон» действует в позиционных розыгрышах и не теряет темп во время игры на встречных курсах. Регулярно создавая давление на ворота соперников, «Кэпс» зачастую заканчивают матчи с высоким процентом реализации.

    Статистика для ставок

    • «Бостон» не побеждает на протяжении 8 последних матчей

    • В 5 матчах из последних 8 «Бостон» пропускал не менее 5 голов

    • Ни в одной личной встрече из 5 последних не было забито более 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 3.90, ничья — в 4.82, а победа «Вашингтона» — в 1.76.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Серия текущих неудач вряд ли способна выбить столичную команду из колеи, в то время как ее предстоящий соперник уже опустил руки и утратил всяческую мотивацию.

    Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1 за 1.88

    Прогноз: На фоне колоссальных оборонительных проблем «Бостона» атакующие бригады «Вашингтона» способны выдать очередной первоклассный матч в плане реализации.

    Ставка: «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кудерметова — Бегу
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Верона — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эюпспор — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Матеас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сельта — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шарлотт — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Орландо — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Индиана — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бостон — Вашингтон: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 02.04.202502:00. «Вашингтон» прервет отрицательную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры