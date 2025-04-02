В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон» сыграет с «Вашингтоном». Игра пройдет в «ТД Гарден» 2 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Бостон» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бостон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции коллектив из Массачусетса прописался на 14-й строчке с 69 очками по итогам 74 матчей. От кубковой зоны «Брюинз» отделает дистанция в 8 турнирных баллов.

Последние матчи: Последние 8 матчей «Бостона» обернулись провалом: за этот отрезок коллектив заработал всего 1 очко. Зацепиться за минимальный результат «Брюинз» удалось в домашней встрече с «Баффало» — 2:3 ОТ.

Следующие 5 игр команда Джо Сакко провела в рамках гостевой серии. На этом отрезке бостоны поочередно уступили «Вегасу» — 1:5, «Сан-Хосе» — 1:3, «Лос-Анджелесу» — 2:7, «Анахайму» — 2:6 и «Детройту» — 1:2.

Не сыграют: Хампус Линдхольм, Чарли Макэвой.

Состояние команды: В настоящее время бостонцы утратили конкурентоспособный характер и, кажется, смирились с тем, что нынешняя кампания обернется непременным провалом.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Некогда сильнейший коллектив регулярки выглядит подавленным и не способным навязать борьбу на флажке сезона. Так, «Бостон» оказался в фазе затяжного кризиса, ввиду которого команда не готова совершить финальный рывок.

Проблемы нынешнего «Бостона» носят комплексный характер. В частности, «Брюинз» довольно часто допускают грубые ошибки в обороне, а атакующие лидеры больше не тянут прежний уровень.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе столичной команды 103 очка после 73 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпс» занимают 1-е место, на 9 турнирных баллов опережая основных конкурентов.

Последние матчи: Неделями ранее «Вашингтон» выдал очередную эффектную серию, которая обеспечила 4 победы кряду и закончилась разгромом «Флориды» при домашних трибунах — 6:3.

Следом команду Спенсера Карбери накрыла череда провалов, начавшаяся с неудачной битвы лидеров НХЛ на площадке «Виннипега» — 2:3 ОТ. Накануне «Вашингтон» потерпел поражения от «Миннесоты» — 2:4 и «Баффало» — 5:8.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

Состояние команды: Несмотря на неудачи в отдельных матчах, «Вашингтон» излучает уверенность на дистанции и приближается к раунду плей-офф в статусе лидера конференции.

Даже в периоды единичных провалов команда Спенсера Карбери старается должным образом реализовать атакующий потенциал и придерживаться агрессивной модели игры в чужой зоне.

Весьма эффективно «Вашингтон» действует в позиционных розыгрышах и не теряет темп во время игры на встречных курсах. Регулярно создавая давление на ворота соперников, «Кэпс» зачастую заканчивают матчи с высоким процентом реализации.

Статистика для ставок

«Бостон» не побеждает на протяжении 8 последних матчей

В 5 матчах из последних 8 «Бостон» пропускал не менее 5 голов

Ни в одной личной встрече из 5 последних не было забито более 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 3.90, ничья — в 4.82, а победа «Вашингтона» — в 1.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Серия текущих неудач вряд ли способна выбить столичную команду из колеи, в то время как ее предстоящий соперник уже опустил руки и утратил всяческую мотивацию.

Ставка: «Вашингтон» победит с форой -1 за 1.88

Прогноз: На фоне колоссальных оборонительных проблем «Бостона» атакующие бригады «Вашингтона» способны выдать очередной первоклассный матч в плане реализации.

Ставка: «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.65.