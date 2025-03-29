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    «Флорида» легко справится с «Ютой»?

    Флорида — Юта. Ставка (к. 1.83), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Юта»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2025 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 02:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
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    «Флорида»

    Турнирное положение: Мысленно «Флорида» уже в плей-офф, и она вполне готова зайти в него с четвертого места Востока.

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Флорида» выиграла только два раза, но оно и неудивительно, поскольку Морис пробует различные сочетания на льду.

    Флорида — Юта: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, под вопросом участие Маршанда в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Игра против «Юты» не будет нести никакой важности для хозяев, поэтому они могут её вполне проиграть.

    «Юта»

    Турнирное положение: Выйти сразу же в плей-офф после переезда «Юте» не удалось, но сезон был проведен отличный. У клуба Туриньи все ещё сохраняются шансы на поднятие вверх по таблице Запада с текущей 11 позиции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Юта» одержала три победы, и она может держать удар, когда против неё играют сравнимые по силам клубы.

    Травмированные игроки: Потери «Юты» куда более значительны по сравнению с соперником. Клубу не смогут помочь Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки.

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    Общий тонус клуба: Против действующих чемпионов никому легко не бывает, но гости постараются добыть два престижных выездных очка.

    Статистика для ставок

    • «Флорида» за три последних матча проиграла всего раз

    • У «Юты» в пяти последних поединках три победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.71, на гостей — 3.67.

    Прогноз: «Флорида» выглядит явным фаворитом предстоящего матча, но победить без затрат у нее не получится.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут оформлять голы в ворота друг друга с завидным постоянством.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.

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    Флорида — Юта: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 29.03.202502:00. «Флорида» легко справится с «Ютой»?
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