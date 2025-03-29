В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Мысленно «Флорида» уже в плей-офф, и она вполне готова зайти в него с четвертого места Востока.

Последние матчи: В пяти последних матчах «Флорида» выиграла только два раза, но оно и неудивительно, поскольку Морис пробует различные сочетания на льду.

Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, под вопросом участие Маршанда в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Игра против «Юты» не будет нести никакой важности для хозяев, поэтому они могут её вполне проиграть.

«Юта»

Турнирное положение: Выйти сразу же в плей-офф после переезда «Юте» не удалось, но сезон был проведен отличный. У клуба Туриньи все ещё сохраняются шансы на поднятие вверх по таблице Запада с текущей 11 позиции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних поединках «Юта» одержала три победы, и она может держать удар, когда против неё играют сравнимые по силам клубы.

Травмированные игроки: Потери «Юты» куда более значительны по сравнению с соперником. Клубу не смогут помочь Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки.

Общий тонус клуба: Против действующих чемпионов никому легко не бывает, но гости постараются добыть два престижных выездных очка.

Статистика для ставок

«Флорида» за три последних матча проиграла всего раз

У «Юты» в пяти последних поединках три победы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.71, на гостей — 3.67.

Прогноз: «Флорида» выглядит явным фаворитом предстоящего матча, но победить без затрат у нее не получится.

Альтернативный прогноз: Соперники будут оформлять голы в ворота друг друга с завидным постоянством.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.