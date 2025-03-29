Флорида
Юта
«Флорида»
Турнирное положение: Мысленно «Флорида» уже в плей-офф, и она вполне готова зайти в него с четвертого места Востока.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Флорида» выиграла только два раза, но оно и неудивительно, поскольку Морис пробует различные сочетания на льду.
Флорида — Юта: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не смогут сыграть за «Флориду» Экблад, Куликов и Ткачук. Кроме этого, под вопросом участие Маршанда в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Игра против «Юты» не будет нести никакой важности для хозяев, поэтому они могут её вполне проиграть.
«Юта»
Турнирное положение: Выйти сразу же в плей-офф после переезда «Юте» не удалось, но сезон был проведен отличный. У клуба Туриньи все ещё сохраняются шансы на поднятие вверх по таблице Запада с текущей 11 позиции.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Юта» одержала три победы, и она может держать удар, когда против неё играют сравнимые по силам клубы.
Травмированные игроки: Потери «Юты» куда более значительны по сравнению с соперником. Клубу не смогут помочь Бортуццо, Ингрэм, О’Брайен и Вялимяки.
Общий тонус клуба: Против действующих чемпионов никому легко не бывает, но гости постараются добыть два престижных выездных очка.
Статистика для ставок
- «Флорида» за три последних матча проиграла всего раз
- У «Юты» в пяти последних поединках три победы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.71, на гостей — 3.67.
Прогноз: «Флорида» выглядит явным фаворитом предстоящего матча, но победить без затрат у нее не получится.
- 2.25Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 3.20Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Соперники будут оформлять голы в ворота друг друга с завидным постоянством.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.12.