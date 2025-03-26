В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Минск-Арене» 26 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: Белорусский представитель лиги завершил регулярку на 4-й позиции в таблице Западной конференции. Набрав 86 очков, команда отстала от представителей топ-3 всего на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: На финише регулярного сезона «Динамо» Минск слегка сбавило темп, допустив в пылу конкурентной борьбы 4 поражения кряду, серия которых началась на территории СКА — 1:3.

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Следом команда Дмитрия Квартальнова поочередно уступила «Северстали» — 4:5, «Салавату Юлаеву» — 3:4 Б и «Сочи» — 2:3, но прервала череду неудач за счет разгрома ЦСКА — 4:1. В последнем матче минчане сокрушили «Сочи» — 6:2.

Не сыграют: Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили.

Состояние команды: Белорусский коллектив выдал превосходную кампанию, выдержав конкуренцию с более статусными представителями Западной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В рамках серии с ЦСКА «Динамо» Минск имеет отличные шансы на преодоление первого раунда, если сумеет реализовать собственный потенциал, который был наработан по ходу регулярного чемпионата.

Одним из достоинств «Динамо» Минск на дистанции является умение навязать борьбу, сохраняя системную структуру. Даже в непростых ситуациях на льду белорусы делают ставку на давление и высокий темп.

ЦСКА

Путь к плей-офф: На счету ЦСКА по итогам регулярного чемпионата оказались 85 очков, с которыми команда разместилась на 5-й строчке в таблице Западной конференции, опередив на 2+ балла основных конкурентов.

Последние матчи: Последние игровые недели регулярки ЦСКА сопровождались серией отрицательных результатов, которые достигли значения в 4 матча. Первая осечка была допущена москвичами на льду «Металлурга» Мг — 2:4.

Далее команда Ильи Воробьева вернулась на домашний каток, где уступила «Динамо» Москва — 1:2, «Локомотиву» — 1:3 и минскому «Динамо» — 1:4. В заключительном матче сезона ЦСКА добился победы над «Витязем» — 2:1.

Не сыграют: Виталий Абрамов.

Состояние команды: Нынешний сезон ЦСКА воспринимается как отправная точка в фазе перестройки, которую команда затеяла еще в межсезонье, после провальной предыдущей кампании.

Подошедшую к концу регулярку команда Ильи Воробьева провела неоднозначно: турнирная дистанция столичного коллектива сопровождалась серией ярких успехов, на смену которым непременно приходила череда провалов.

Потенциал ЦСКА остается одним из мощнейших среди представителей Запада, однако отсутствие системности, скорее всего, осложнит задачи «армейцам» и не позволит избежать ошибок, всплывающих по ходу всего сезона.

Статистика для ставок

ЦСКА потерпел 4 поражения в 5 последних матчах

НИ в одной игре из 5 предыдущих ЦСКА не забивал больше 2 голов

«Динамо» Минск победило ЦСКА в 4-х последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 3.90, а победа ЦСКА — в 2.89.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: На финише регулярного сезона белорусы набрали неплохие кондиции и успели добиться крупной победы над ЦСКА. В плей-офф раунде команда Дмитрия Квартальнова постарается повторить недавний успех очной встречи.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 3.5 за 1.86.

Прогноз: На домашнем льду минчане попытаются захватить инициативу и предложить собственный темп игры, за счет которого будут минимизированы атакующие подходы ЦСКА.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2 за 2.02.