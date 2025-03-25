Юта
Детройт
«Юта»
Турнирное положение: Борьба со стороны «Юты» на попадание в восьмерку лучших на Западе остается лишь номинальной, поскольку отыграть шесть очков с 11 позиции в таблице — практически нереальная задача.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Юта» победила три раза, а Туриньи продолжает вселять надежду в игроков своего клуба на попаадание в плей-офф.
Юта — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сейчас за «Юту» не могут играть О’Брайен, Ингрэм и Вялимяки. Ещё недавно у недавно перехавшего из Аризоны коллектива не было ни одного травмирвоанного игрока в составе.
Общий тонус клуба: С нынешним «Детройтом» можно не просто играть, но и побеждать не самый стабильный по игре коллектив с Востока.
«Детройт»
Турнирное положение: Настроение поклонников «Детройта» падает от матча к матчу, поскольку их любимцы отдаляются от плей-офф все больше и больше. Сейчас «крылья» уже на 12 позиции Востока.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Детройт» смог вымучить только одну победу, которая пришлась на домашнюю игру против «Вегаса».
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Детройта» числятся Копп и Густаффсон. Определенное недомогание испытывает Мазур, однако его диагноз окончательно не подтвержден.
Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гостям будет крайне тяжело, поскольку мотивации минимум, а хозяева льда на подъеме за счет последних успехов по сезону.
Статистика для ставок
- «Юта» в четырех последних матчах проиграл всего раз
- За четыре последних поединка у «Детройта» три поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.66, на гостей — 3.02.
Прогноз: «Юта» выглядит более реальным претендентом на плей-офф.
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Альтернативный прогноз: Соперники имеют серьезные проблемы с защитой, поэтому никто не удивится результативной игре между ними.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.