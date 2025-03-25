В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 25 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: Борьба со стороны «Юты» на попадание в восьмерку лучших на Западе остается лишь номинальной, поскольку отыграть шесть очков с 11 позиции в таблице — практически нереальная задача.

Последние матчи: В четырех последних матчах «Юта» победила три раза, а Туриньи продолжает вселять надежду в игроков своего клуба на попаадание в плей-офф.

Травмированные игроки: Сейчас за «Юту» не могут играть О’Брайен, Ингрэм и Вялимяки. Ещё недавно у недавно перехавшего из Аризоны коллектива не было ни одного травмирвоанного игрока в составе.

Общий тонус клуба: С нынешним «Детройтом» можно не просто играть, но и побеждать не самый стабильный по игре коллектив с Востока.

«Детройт»

Турнирное положение: Настроение поклонников «Детройта» падает от матча к матчу, поскольку их любимцы отдаляются от плей-офф все больше и больше. Сейчас «крылья» уже на 12 позиции Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних поединка «Детройт» смог вымучить только одну победу, которая пришлась на домашнюю игру против «Вегаса».

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Детройта» числятся Копп и Густаффсон. Определенное недомогание испытывает Мазур, однако его диагноз окончательно не подтвержден.

Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гостям будет крайне тяжело, поскольку мотивации минимум, а хозяева льда на подъеме за счет последних успехов по сезону.

Статистика для ставок

«Юта» в четырех последних матчах проиграл всего раз

За четыре последних поединка у «Детройта» три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.66, на гостей — 3.02.

Прогноз: «Юта» выглядит более реальным претендентом на плей-офф.

Альтернативный прогноз: Соперники имеют серьезные проблемы с защитой, поэтому никто не удивится результативной игре между ними.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.