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    «Детройт» сможет выйти из кризиса?

    Юта — Детройт. Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 25 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2025 года

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •  Юта 04:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Юта»

    Турнирное положение: Борьба со стороны «Юты» на попадание в восьмерку лучших на Западе остается лишь номинальной, поскольку отыграть шесть очков с 11 позиции в таблице — практически нереальная задача.

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Юта» победила три раза, а Туриньи продолжает вселять надежду в игроков своего клуба на попаадание в плей-офф.

    Юта — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сейчас за «Юту» не могут играть О’Брайен, Ингрэм и Вялимяки. Ещё недавно у недавно перехавшего из Аризоны коллектива не было ни одного травмирвоанного игрока в составе.

    Общий тонус клуба: С нынешним «Детройтом» можно не просто играть, но и побеждать не самый стабильный по игре коллектив с Востока.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Настроение поклонников «Детройта» падает от матча к матчу, поскольку их любимцы отдаляются от плей-офф все больше и больше. Сейчас «крылья» уже на 12 позиции Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Детройт» смог вымучить только одну победу, которая пришлась на домашнюю игру против «Вегаса».

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков «Детройта» числятся Копп и Густаффсон. Определенное недомогание испытывает Мазур, однако его диагноз окончательно не подтвержден.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Юты» гостям будет крайне тяжело, поскольку мотивации минимум, а хозяева льда на подъеме за счет последних успехов по сезону.

    Статистика для ставок

    • «Юта» в четырех последних матчах проиграл всего раз

    • За четыре последних поединка у «Детройта» три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.66, на гостей — 3.02.

    Прогноз: «Юта» выглядит более реальным претендентом на плей-офф.

    Альтернативный прогноз: Соперники имеют серьезные проблемы с защитой, поэтому никто не удивится результативной игре между ними.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.

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