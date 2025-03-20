Сибирь
Салават Юлаев
«Сибирь»
Турнирное положение: В 66 матчах «Сибирь» заработала 68 очков, с которыми поднялась на 7-е место в таблице Восточной конференции, сместив «Адмирал» ввиду дополнительных показателей.
Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Сибирь» провела крайне неудачную в контексте борьбы за плей-офф серию, насчитывающую 4 подражания кряду.
Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров
Отрицательная фаза команды Вадима Епанчинцева была прервана за счет домашней победы над «Амуром» — 4:2. Закрепить этот локальный успех сибиряки сумели за счет матчей с «Торпедо» — 3:2 и «Барсом» — 3:2 накануне.
Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев.
Состояние команды: В начале недели «Сибирь» подтвердила свое участие в плей-офф, выдержав конкуренцию с «Нефтехимиком» и сумев избежать нервной концовки чемпионата.
Даже в условиях текущего затяжного кризиса «Сибирь» показывает боевую игру с соперниками, которые имеют явное превосходство в классе. Команда Вадима Епанчинцева не боится играть вторым номером, компенсируя недостаток интенсивности неплохой реализацией.
Однако нередко «Сибирь» сталкивается с проблемами в нападении. Ввиду нестабильной формы ведущих бомбардиров команда ощущает снижение идейной вариативности в чужой зоне, имеющее свои негативные последствия на дистанции.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: «Салават Юлаев» расположился на 2-й позиции в таблице Восточной конференции. В 66 матчах уфимцы заработали 89 очков и опередили на 1 балл «Металлург» Мг.
Последние матчи: В конце февраля и первой половине марта «Салават Юлаев» сформировал весьма неплохую серию, которая насчитывала 5 матчей без поражений кряду.
Значимый в понимании гонки лидеров успех уфимцев был прерван днями ранее, домашнем матче с «Динамо» Москва — 1:3. Однако следом команда Виктора Козлова добилась побед над «Динамо» Минск — 4:3 Б и «Автомобилистом» — 4:1.
Не сыграют: Глеб Кузьмин.
Состояние команды: «Салават Юлаев» близок к завершению сезона в компании тройки сильнейших представителей Восточной конференции, вместе с тем нацеливаясь на продолжительный кубковый этап, который не ограничится первым раундом.
Несмотря на неудачи в отдельных матчах, на продолжительной дистанции команда Виктора Козлова выделяется мощной атакой и содержательной системной игрой: «Салават Юлаев» уверенно действует в чужой зоне и генерирует множество опасных ситуаций.
На фоне гибкости в нападении «Салават Юлаев» испытывает некоторые трудности в обороне. В частности, одним из главных недостатков уфимцев является позиционная защита, которая приводит к ненужным пропущенным шайбам.
Статистика для ставок
- Только в одном очном матче из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5
- «Салават Юлаев» не проиграл ни в одном матче в Новосибирске из 6 предыдущих
- Минимум 3 гола забивал «Салатав Юлаев» в 4-х матчах из 6 последних на льду «Сибири»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.27.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.
- 2.45ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.25Металлург Мг — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Решив основную задачу на остаток регулярного сезона, «Сибирь» может сбавить обороты, в то время как «Салават Юлаев» постарается воспользоваться своим превосходством в классе, чтобы зацепиться за результат.
Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.55.
Прогноз: С учетом организованной обороны уфимцев сибиряки могут не справиться с базовыми атакующими задачами и закончить встречу с низкой результативностью.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 2.10.