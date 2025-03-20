В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 66 матчах «Сибирь» заработала 68 очков, с которыми поднялась на 7-е место в таблице Восточной конференции, сместив «Адмирал» ввиду дополнительных показателей.

Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Сибирь» провела крайне неудачную в контексте борьбы за плей-офф серию, насчитывающую 4 подражания кряду.

Отрицательная фаза команды Вадима Епанчинцева была прервана за счет домашней победы над «Амуром» — 4:2. Закрепить этот локальный успех сибиряки сумели за счет матчей с «Торпедо» — 3:2 и «Барсом» — 3:2 накануне.

Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев.

Состояние команды: В начале недели «Сибирь» подтвердила свое участие в плей-офф, выдержав конкуренцию с «Нефтехимиком» и сумев избежать нервной концовки чемпионата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Даже в условиях текущего затяжного кризиса «Сибирь» показывает боевую игру с соперниками, которые имеют явное превосходство в классе. Команда Вадима Епанчинцева не боится играть вторым номером, компенсируя недостаток интенсивности неплохой реализацией.

Однако нередко «Сибирь» сталкивается с проблемами в нападении. Ввиду нестабильной формы ведущих бомбардиров команда ощущает снижение идейной вариативности в чужой зоне, имеющее свои негативные последствия на дистанции.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» расположился на 2-й позиции в таблице Восточной конференции. В 66 матчах уфимцы заработали 89 очков и опередили на 1 балл «Металлург» Мг.

Последние матчи: В конце февраля и первой половине марта «Салават Юлаев» сформировал весьма неплохую серию, которая насчитывала 5 матчей без поражений кряду.

Значимый в понимании гонки лидеров успех уфимцев был прерван днями ранее, домашнем матче с «Динамо» Москва — 1:3. Однако следом команда Виктора Козлова добилась побед над «Динамо» Минск — 4:3 Б и «Автомобилистом» — 4:1.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: «Салават Юлаев» близок к завершению сезона в компании тройки сильнейших представителей Восточной конференции, вместе с тем нацеливаясь на продолжительный кубковый этап, который не ограничится первым раундом.

Несмотря на неудачи в отдельных матчах, на продолжительной дистанции команда Виктора Козлова выделяется мощной атакой и содержательной системной игрой: «Салават Юлаев» уверенно действует в чужой зоне и генерирует множество опасных ситуаций.

На фоне гибкости в нападении «Салават Юлаев» испытывает некоторые трудности в обороне. В частности, одним из главных недостатков уфимцев является позиционная защита, которая приводит к ненужным пропущенным шайбам.

Статистика для ставок

Только в одном очном матче из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5

«Салават Юлаев» не проиграл ни в одном матче в Новосибирске из 6 предыдущих

Минимум 3 гола забивал «Салатав Юлаев» в 4-х матчах из 6 последних на льду «Сибири»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.27.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Решив основную задачу на остаток регулярного сезона, «Сибирь» может сбавить обороты, в то время как «Салават Юлаев» постарается воспользоваться своим превосходством в классе, чтобы зацепиться за результат.

Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.55.

Прогноз: С учетом организованной обороны уфимцев сибиряки могут не справиться с базовыми атакующими задачами и закончить встречу с низкой результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 2.10.