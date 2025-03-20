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    Уфимцы оставят «Сибирь» без набранных очков

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз на КХЛ 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» обыграл «Динамо» Минск
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В 66 матчах «Сибирь» заработала 68 очков, с которыми поднялась на 7-е место в таблице Восточной конференции, сместив «Адмирал» ввиду дополнительных показателей.

    Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Сибирь» провела крайне неудачную в контексте борьбы за плей-офф серию, насчитывающую 4 подражания кряду.

    Сибирь — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Отрицательная фаза команды Вадима Епанчинцева была прервана за счет домашней победы над «Амуром» — 4:2. Закрепить этот локальный успех сибиряки сумели за счет матчей с «Торпедо» — 3:2 и «Барсом» — 3:2 накануне.

    Не сыграют: Владимир Бутузов, Федор Гордеев.

    Состояние команды: В начале недели «Сибирь» подтвердила свое участие в плей-офф, выдержав конкуренцию с «Нефтехимиком» и сумев избежать нервной концовки чемпионата.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Даже в условиях текущего затяжного кризиса «Сибирь» показывает боевую игру с соперниками, которые имеют явное превосходство в классе. Команда Вадима Епанчинцева не боится играть вторым номером, компенсируя недостаток интенсивности неплохой реализацией.

    Однако нередко «Сибирь» сталкивается с проблемами в нападении. Ввиду нестабильной формы ведущих бомбардиров команда ощущает снижение идейной вариативности в чужой зоне, имеющее свои негативные последствия на дистанции.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев» расположился на 2-й позиции в таблице Восточной конференции. В 66 матчах уфимцы заработали 89 очков и опередили на 1 балл «Металлург» Мг.

    Последние матчи: В конце февраля и первой половине марта «Салават Юлаев» сформировал весьма неплохую серию, которая насчитывала 5 матчей без поражений кряду.

    Значимый в понимании гонки лидеров успех уфимцев был прерван днями ранее, домашнем матче с «Динамо» Москва — 1:3. Однако следом команда Виктора Козлова добилась побед над «Динамо» Минск — 4:3 Б и «Автомобилистом» — 4:1.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: «Салават Юлаев» близок к завершению сезона в компании тройки сильнейших представителей Восточной конференции, вместе с тем нацеливаясь на продолжительный кубковый этап, который не ограничится первым раундом.

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    Несмотря на неудачи в отдельных матчах, на продолжительной дистанции команда Виктора Козлова выделяется мощной атакой и содержательной системной игрой: «Салават Юлаев» уверенно действует в чужой зоне и генерирует множество опасных ситуаций.

    На фоне гибкости в нападении «Салават Юлаев» испытывает некоторые трудности в обороне. В частности, одним из главных недостатков уфимцев является позиционная защита, которая приводит к ненужным пропущенным шайбам.

    Статистика для ставок

    • Только в одном очном матче из 4-х последних был пробит тотал больше 4.5

    • «Салават Юлаев» не проиграл ни в одном матче в Новосибирске из 6 предыдущих

    • Минимум 3 гола забивал «Салатав Юлаев» в 4-х матчах из 6 последних на льду «Сибири»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.90, ничья — в 4.10, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.27.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: Решив основную задачу на остаток регулярного сезона, «Сибирь» может сбавить обороты, в то время как «Салават Юлаев» постарается воспользоваться своим превосходством в классе, чтобы зацепиться за результат.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.55.

    Прогноз: С учетом организованной обороны уфимцев сибиряки могут не справиться с базовыми атакующими задачами и закончить встречу с низкой результативностью.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 2.10.

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    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 20.03.202515:30. Уфимцы оставят «Сибирь» без набранных очков
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