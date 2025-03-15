В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 15 марта. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Куньлунь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 64 матчей магнитогорцы закрепились на 3-й строчке в таблице Восточной конференции. С 84 очками в активе, команда отстает от 2-го «Салавата Юлаева» на 1 балл.

Последние матчи: Ранее «Металлург» Мг выдал серию из 5 побед кряду, включая 4 встречи при домашних трибунах и уверенный выезд на территорию «Сочи», в рамках которого южноуральцы разгромили главного аутсайдера Запада — 3:0.

Первую за несколько недель осечку команда Андрея Разина допустила в ходе гостевого соперничества со СКА — 2:4. Вернувшись на домашнюю площадку, «Магнитка» быстро выправила ситуацию, обыграв ЦСКА — 4:2.

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.

Состояние команды: За несколько недель до начала Кубка Гагарина «Металлург» Мг набрал боевые кондиции и получил отличную возможность завершить регулярку в первой тройке Восточной конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на промахи отдельных матчей, команда Андрея Разина демонстрирует сбалансированный хоккей и надежно действует в обеих зонах, включая защиту, которая в первой половине сезона была одной из ключевых проблем.

В понимании атаки «Металлург» Мг способен включать агрессию. У чужих ворот форварды южноуральцев стараются максимально эффективно распоряжаться созданным моментами. Чаще всего делают они это успешно.

«Куньлунь»

Турнирное положение: В 65 матчах «Куньлунь» заработал 61 очко, с которым прописался на 9-й строчке в таблице Западной конференции. На 9 турнирных баллов пекинцы отстали от зоны плей-офф.

Последние матчи: Неделями ранее «Куньлунь» пережил череду крупных гостевых поражений. Разгромно китайский коллектив уступил ЦСКА — 0:6, московскому «Динамо» — 3:6 и «Динамо» Минск — 2:6.

Отрицательная серия команды Михаила Кравца была прервана за счет боевой победы над «Спартаком» — 3:2 Б, за которой последовало очередное поражение от «Динамо» Минск — 2:4. Накануне пекинцы разбили «Сочи» — 5:2.

Не сыграют: Фу Тян.

Состояние команды: Нынешний регулярный чемпионат «Куньлунь» завершает без значимых турнирных задач, сосредоточившись на попытках достойно пройти оставшийся путь.

Однако даже ввиду потери шансов на исторический выход в плей-офф «Куньлунь» провел боевую кампанию с прицелом на будущее, грамотно оценив перспективы и тактические наработки.

По ходу сезона «Куньлунь» неоднократно делал ставку на активный атакующий стиль, который временами давал сбой. В то же время проблемы в обороне и с дисциплиной в целом по-прежнему не утратили актуальность.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг одержал 6 побед в 7 последних матчах

Только в одной игре из 9 последних «Металлург» Мг пропустил больше 2 голов

«Металлург» Мг оформил 6 побед в 7 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.30, а победа «Куньлуня» — в 7.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

Прогноз: В последних матчах «Магнитка» здорово проявляет себя в атаке, но «Куньлунь» даже в фокусе нулевой турнирной мотивации способен оказать не менее серьезное давление на хозяев.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.94.

Прогноз: Команда Михаила Кравца едва ли собирается отказываться от своего стиля и попытается навязать жесткую борьбу фавориту предстоящей встречи.

Ставка: «Куньлунь» победит с форой +2 за 1.80.