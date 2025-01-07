Барыс
Автомобилист
«Барыс»
Турнирное положение: В активе казахстанцев 23 очка по итогам 44 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции команда располагается на 11-й строчке, отставая на 16 баллов от зоны плей-офф.
Последние матчи: Во второй половине декабря — после возобновления матчей в КХЛ — «Барыс» добился неожиданной гостевой победы над московским «Динамо» — 2:0, которая является последней в настоящий момент.
Барыс — Автомобилист: коэффициенты букмекеров
В 7 следующих матчах команду Галыма Мамбеталиева преследовали исключительно неудачи. За этот отрезок «Барыс» проиграл «Куньлуню» — 0:2, «Трактору» (дважды — 2:3, 3:5), «Сибири» — 0:2, «Торпедо» — 1:3, «Салавату Юлаеву» — 0:6 и «Ладе» — 0:5.
Не сыграют: Максим Мухаметов, Батырлан Муратов, Роман Старченко.
Состояние команды: На протяжении всего сезона «Барыс» сталкивается с затяжным кризисом. Казахстанцам препятствуют проблемы комплексного содержания.
Кадровый ресурс «Барыса» страдает от нехватки эффективности, а слабая реализация редких шансов у чужих ворот по-прежнему остается серьезной проблемой на дистанции.
На текущем этапе «Барыс» сосредоточен на поиске минимальной стабильности, однако регулярные критические ошибки делают невозможным продвижение команды Галыма Мамбеталиева к зоне плей-офф.
«Автомобилист»
Турнирное положение: Екатеринбуржцы провели 40 матчей, в которых набрали 48 очков. В таблице Восточной конференции «Авто» находится на 5-м месте, отставая от конкурентов на 4+ турнирных балла.
Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Автомобилист» одержал гостевую победу над «Локомотивом» — 3:1, которая позволила прервать серию из 5 поражений подряд.
После встречи с лидером Западной конференции команда Николая Заваруха проиграла «Северстали» — 2:3, взяла верх над «Трактором» — 3:1, а также поочередно уступила «Металлургу» Мг — 1:2 Б, «Ладе» — 2:3 Б и «Трактору» — 0:2.
Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.
Состояние команды: За счет хорошего запаса очков «Автомобилист» сохраняет место в пятерке Восточной конференции, хотя качество его игры оставляет желать лучшего.
В настоящее время команда Николая Заварухина испытывает явные проблемы с результативностью, а травмы некоторых лидеров только усугубляют непростую ситуацию екатеринбуржцев.
На дистанции игре «Автомобилиста» свойственен переменный характер. Временами эффективность «Авто» в атаке падает, а ошибки в защите приводят к непоправимым ошибкам.
Статистика для ставок
- «Барыс» не побеждает на протяжении 7 последних матчей
- В 2-х предыдущих встречах на домашнем катке «Барыс» пропустил не менее 5 голов, ни разу не забив в ответ
- «Автомобилист на гостевой территории допустил 5 поражений в 6 последних встречах»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.70, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 1.72.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.82.
- 1.89Ак Барс — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Металлург Мг — Адмирал: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 1.82Динамо Минск — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 14:10
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Автомобилист» проводит непростой отрезок, однако даже на фоне текущих сложностей он считается очевидным фаворитом с учетом системных и продолжительных проблем, преследующих «Барыс».
Ставка: «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 1.97.
Прогноз: От предстоящей игры едва ли можно ожидать высокую результативность. Гости постараются зацепиться за очки, добившись комфортного для победы преимущества в счете.
Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.83.