В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 7 января. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: В активе казахстанцев 23 очка по итогам 44 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции команда располагается на 11-й строчке, отставая на 16 баллов от зоны плей-офф.

Последние матчи: Во второй половине декабря — после возобновления матчей в КХЛ — «Барыс» добился неожиданной гостевой победы над московским «Динамо» — 2:0, которая является последней в настоящий момент.

В 7 следующих матчах команду Галыма Мамбеталиева преследовали исключительно неудачи. За этот отрезок «Барыс» проиграл «Куньлуню» — 0:2, «Трактору» (дважды — 2:3, 3:5), «Сибири» — 0:2, «Торпедо» — 1:3, «Салавату Юлаеву» — 0:6 и «Ладе» — 0:5.

Не сыграют: Максим Мухаметов, Батырлан Муратов, Роман Старченко.

Состояние команды: На протяжении всего сезона «Барыс» сталкивается с затяжным кризисом. Казахстанцам препятствуют проблемы комплексного содержания.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Кадровый ресурс «Барыса» страдает от нехватки эффективности, а слабая реализация редких шансов у чужих ворот по-прежнему остается серьезной проблемой на дистанции.

На текущем этапе «Барыс» сосредоточен на поиске минимальной стабильности, однако регулярные критические ошибки делают невозможным продвижение команды Галыма Мамбеталиева к зоне плей-офф.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбуржцы провели 40 матчей, в которых набрали 48 очков. В таблице Восточной конференции «Авто» находится на 5-м месте, отставая от конкурентов на 4+ турнирных балла.

Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца «Автомобилист» одержал гостевую победу над «Локомотивом» — 3:1, которая позволила прервать серию из 5 поражений подряд.

После встречи с лидером Западной конференции команда Николая Заваруха проиграла «Северстали» — 2:3, взяла верх над «Трактором» — 3:1, а также поочередно уступила «Металлургу» Мг — 1:2 Б, «Ладе» — 2:3 Б и «Трактору» — 0:2.

Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

Состояние команды: За счет хорошего запаса очков «Автомобилист» сохраняет место в пятерке Восточной конференции, хотя качество его игры оставляет желать лучшего.

В настоящее время команда Николая Заварухина испытывает явные проблемы с результативностью, а травмы некоторых лидеров только усугубляют непростую ситуацию екатеринбуржцев.

На дистанции игре «Автомобилиста» свойственен переменный характер. Временами эффективность «Авто» в атаке падает, а ошибки в защите приводят к непоправимым ошибкам.

Статистика для ставок

«Барыс» не побеждает на протяжении 7 последних матчей

В 2-х предыдущих встречах на домашнем катке «Барыс» пропустил не менее 5 голов, ни разу не забив в ответ

«Автомобилист на гостевой территории допустил 5 поражений в 6 последних встречах»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.70, ничья — в 4.20, а победа «Автомобилиста» — в 1.72.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 4.5 — за 1.82.

Прогноз: «Автомобилист» проводит непростой отрезок, однако даже на фоне текущих сложностей он считается очевидным фаворитом с учетом системных и продолжительных проблем, преследующих «Барыс».

Ставка: «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 1.97.

Прогноз: От предстоящей игры едва ли можно ожидать высокую результативность. Гости постараются зацепиться за очки, добившись комфортного для победы преимущества в счете.

Ставка: «Автомобилист» победит с форой -1 за 1.83.