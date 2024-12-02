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    Во Владивостоке пройдет довольно скромная встреча

    «Адмирал» — «Локомотив». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Локомотив»
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    «Адмирал» одержал победу над «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Локомотив». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Декабря 2024 года

    Адмирал

  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Адмирал»

    Турнирное положение: По итогам 33 матчей дальневосточники закрепились на 6-м месте таблице своей конференции с 35 очками на счету и форой в 3+ балла по отношению к ближайшим преследователям.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

    Адмирал — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Довольно продолжительному циклу поражений настал конец с возвращением команды Леонида Тамбиева на родную арену, где она поочередно разделалась с «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3.

    Не сыграют: Семен Ручкин.

    Состояние команды: Нынешний сезон «Адмирал» всерьез решил провести успешнее, чем предыдущий, когда велась активная борьба за плей-офф, которая была проиграна на флажке.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Текущую кампанию «Адмирал» начал по своим стандартам бодро: череда побед и результативный хоккей сопровождали команду Леонида Тамбиева на протяжении нескольких игровых недель.

    Однако по ходу более продолжительной гонки «Адмирал» перегорел. При этом по-прежнему дальневосточники остаются поистине домашней командой, которая даже в моменты кризиса демонстрирует боевой характер.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Локомотив» продолжает безраздельно властвовать в Западной конференции. С 54 очками по итогам 33 матчей, ярославцы опережают на 10+ очков основных конкурентов.

    Последние матчи: В первой половине прошлого месяца «Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА — 0:2. Это поражение стало для него первым за одиннадцать матчей.

    В следующих встречах команда Игоря Никитина победила «Торпедо» — 1:0 и «Витязь» — 2:1 ОТ, после чего пошли осечки в матчах с «Торпедо» — 0:3 и «Динамо» Москва — 0:3. Накануне «Локо» взял верх над «Трактором» — 4:2.

    Не сыграют: В составе ярославцев отсутствуют кадровые потери.

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    • Состояние команды: Последние матчи «Локомотив» нередко заканчивал без набранных очков, однако предметно команда Игоря Никитина по-прежнему выглядит уверенно.

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    «Локомотив» остается одним из самых стабильных и бескомпромиссных представителей лиги, который в настоящий момент закладывает прочный фундамент под более значимые задачи в будущем.

    По ходу нынешнего сезона — как и годом ранее — «Локомотив» добивается результатов за счет прагматизма, который нравится далеко не всем, но который работает, причем практически бесперебойно.

    Статистика для ставок

    • В рамках текущей домашней серии «Адмирал» добился трех побед подряд

    • В двух матчах из трех предыдущих дома «Адмирал» забивал не менее 4 голов

    • Ни в одной гостевой встрече из четырех последних с участием «Локомотива» не был пробит тотал больше 3.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.32, ничья — в 4.00, а победа «Локомотива» — в 1.77.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

    Прогноз: На «Фетисов Арене» команда Леонида Тамбиева выдала серию убедительных матчей. Однако в игре с «Локомотивов» хозяева предпочтут сыграть более прагматично. В то же время ярославцы не будут настаивать на обратном.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.88.

    Прогноз: На домашней площадке «Адмирал» сейчас хорош. В предстоящем матче он вполне способен зацепиться за очки. Во многом команда Леонида Тамбиева попытается этого добиться за счет упорства, которое может обернуться ничьей в основное время.

    Ставка: Ничья за 4.00.

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    «Адмирал» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на хоккей. Во Владивостоке пройдет довольно скромная встреча
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