В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Локомотив». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 2 декабря. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: По итогам 33 матчей дальневосточники закрепились на 6-м месте таблице своей конференции с 35 очками на счету и форой в 3+ балла по отношению к ближайшим преследователям.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Адмирал» проиграл «Автомобилисту» (дважды — 3:4 Б; 0:1), «Спартаку» — 1:6, «Северстали» — 1:2 и «Авангарду» — 1:2.

Довольно продолжительному циклу поражений настал конец с возвращением команды Леонида Тамбиева на родную арену, где она поочередно разделалась с «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3.

Не сыграют: Семен Ручкин.

Состояние команды: Нынешний сезон «Адмирал» всерьез решил провести успешнее, чем предыдущий, когда велась активная борьба за плей-офф, которая была проиграна на флажке.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Текущую кампанию «Адмирал» начал по своим стандартам бодро: череда побед и результативный хоккей сопровождали команду Леонида Тамбиева на протяжении нескольких игровых недель.

Однако по ходу более продолжительной гонки «Адмирал» перегорел. При этом по-прежнему дальневосточники остаются поистине домашней командой, которая даже в моменты кризиса демонстрирует боевой характер.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» продолжает безраздельно властвовать в Западной конференции. С 54 очками по итогам 33 матчей, ярославцы опережают на 10+ очков основных конкурентов.

Последние матчи: В первой половине прошлого месяца «Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА — 0:2. Это поражение стало для него первым за одиннадцать матчей.

В следующих встречах команда Игоря Никитина победила «Торпедо» — 1:0 и «Витязь» — 2:1 ОТ, после чего пошли осечки в матчах с «Торпедо» — 0:3 и «Динамо» Москва — 0:3. Накануне «Локо» взял верх над «Трактором» — 4:2.

Не сыграют: В составе ярославцев отсутствуют кадровые потери.

Состояние команды: Последние матчи «Локомотив» нередко заканчивал без набранных очков, однако предметно команда Игоря Никитина по-прежнему выглядит уверенно.

«Локомотив» остается одним из самых стабильных и бескомпромиссных представителей лиги, который в настоящий момент закладывает прочный фундамент под более значимые задачи в будущем.

По ходу нынешнего сезона — как и годом ранее — «Локомотив» добивается результатов за счет прагматизма, который нравится далеко не всем, но который работает, причем практически бесперебойно.

Статистика для ставок

В рамках текущей домашней серии «Адмирал» добился трех побед подряд

В двух матчах из трех предыдущих дома «Адмирал» забивал не менее 4 голов

Ни в одной гостевой встрече из четырех последних с участием «Локомотива» не был пробит тотал больше 3.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 4.32, ничья — в 4.00, а победа «Локомотива» — в 1.77.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 4.5 — за 1.88.

Прогноз: На «Фетисов Арене» команда Леонида Тамбиева выдала серию убедительных матчей. Однако в игре с «Локомотивов» хозяева предпочтут сыграть более прагматично. В то же время ярославцы не будут настаивать на обратном.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.88.

Прогноз: На домашней площадке «Адмирал» сейчас хорош. В предстоящем матче он вполне способен зацепиться за очки. Во многом команда Леонида Тамбиева попытается этого добиться за счет упорства, которое может обернуться ничьей в основное время.

Ставка: Ничья за 4.00.