«Нью-Джерси»
Турнирное положение: К текущему моменту сезона «Нью-Джерси» снова возглавил восточную конференцию, но «Каролина» дышит в спину «дьяволам».
Последние матчи: В шести последних поединках «Нью-Джерси» проиграл только раз, а хоккеисты в отличной форме и продолжают набирать очки на постоянной основе.
Травмированные игроки: К Бастиана и Лазарю присоединился Тимо Майер, но он дисквалифицирован в отличие двух первых хоккеистов. Сейчас «Нью-Джерси» придется ещё и замену швейцарцу искать на матч против «музыкантов».
Общий тонус клуба: В матче против «СентЛуиса» хозяева имеют больше шансов на успех, но гости будут играть воодушевленно под началом нового наставника.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Перезагрузка «Сент-Луиса» с новым тренером пока что проходит в штатном режиме, но по таблице клуб из Миссури никуда не сдвинулся все так же 12 место на Западе.
Последние матчи: При Монтгомери «Сент-Луис» один матч проиграл, и один выиграл, но победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях действительно впечатлила.
Травмированные игроки: Также три хоккеиста вне игры и у «Сент-Луиса». Ледди, Круг и Броберг будут ещё длительное время проходить лечение.
Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» для гостей не будет легче, чем против клуба из Нью-Йорка, но Монтгомери умеет творить чудеса.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках
- В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.60, на гостей — 3.95.
Прогноз: «Нью-Джерси» не упустит шанс обыграть ещё не перестроившийся «Сент-Луис»
- 3.20Динамо Москва — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.85Адмирал — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 3.80Локомотив — Трактор: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды устроят «веселую» игру с обилием заброшенных шайб
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82