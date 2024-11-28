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    «Сент-Луис» способен остановить «дьяволов»?

    «Нью-Джерси» — «Сент-Луис». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: К текущему моменту сезона «Нью-Джерси» снова возглавил восточную конференцию, но «Каролина» дышит в спину «дьяволам».

    Последние матчи: В шести последних поединках «Нью-Джерси» проиграл только раз, а хоккеисты в отличной форме и продолжают набирать очки на постоянной основе.

    Травмированные игроки: К Бастиана и Лазарю присоединился Тимо Майер, но он дисквалифицирован в отличие двух первых хоккеистов. Сейчас «Нью-Джерси» придется ещё и замену швейцарцу искать на матч против «музыкантов».

    Общий тонус клуба: В матче против «СентЛуиса» хозяева имеют больше шансов на успех, но гости будут играть воодушевленно под началом нового наставника.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Перезагрузка «Сент-Луиса» с новым тренером пока что проходит в штатном режиме, но по таблице клуб из Миссури никуда не сдвинулся все так же 12 место на Западе.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: При Монтгомери «Сент-Луис» один матч проиграл, и один выиграл, но победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях действительно впечатлила.

    Травмированные игроки: Также три хоккеиста вне игры и у «Сент-Луиса». Ледди, Круг и Броберг будут ещё длительное время проходить лечение.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» для гостей не будет легче, чем против клуба из Нью-Йорка, но Монтгомери умеет творить чудеса.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках

    • В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.60, на гостей — 3.95.

    Прогноз: «Нью-Джерси» не упустит шанс обыграть ещё не перестроившийся «Сент-Луис»

    Альтернативный прогноз: Обе команды устроят «веселую» игру с обилием заброшенных шайб

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82

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    «Нью-Джерси» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» способен остановить «дьяволов»?
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