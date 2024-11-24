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    «Тампа» оформит победу над «Далласом»?

    «Тампа» — «Даллас». Ставка (к. 2.57), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа» — «Даллас»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Ноября 2024 года

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •  Тампа-Бэй 03:00 Даллас

    Даллас

  • НХЛ
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    «Тампа»

    Турнирное положение: Игра «Тампы» постепенно восстанавливается, поэтому клуб из Флориды уже на седьмой позиции восточной конференции.

    Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» только одно поражение, и то вполне себе случайное, поскольку проиграть «Коламбусу», да ещё и в овертайме, нужно очень постараться.

    Тампа-Бэй — Даллас: коэффициенты букмекеров

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  • 2.554.302.35Бонус€100
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    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» не может рассчитывать на Ника Пола, но его есть кем заменить по позиции Куперу.

    Общий тонус клуба: В предстоящем матче у «молний» весьма неплохие шансы, чтобы замахнуться на победу.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Стабильности в игре «Далласа» явно не достает, поэтому техасский клуб всего лишь на пятой позиции в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последних матчах «Даллас» выглядел довольно убедительно, и поэтому вышел победителем в четырех из пяти сыгранных матчей.

    Травмированные игроки: Поклонники «Далласа» могут быть довольны, что в их клубе нет травмированных игроков.

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    Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» ожидается интересной, но расклад сил не на стороне гостей, поскольку они на арене «Лайтнинг» побеждали более трех лет назад.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» последний раз побеждал на «Амали Арене» в 2021 году

    • «Тампа» за пять последних домашних матчей проиграла всего лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.57, на ничью — 4.57, на гостей — 2.37.

    Прогноз: «Тампа» имеет больше шансов на успех

    Альтернативный прогноз: Будет борьба на протяжении всей игры, поэтому дополнительная пятиминутка вполне вероятна.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.57

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

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    «Тампа» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Тампа» оформит победу над «Далласом»?
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