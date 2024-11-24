Тампа-Бэй
Даллас
«Тампа»
Турнирное положение: Игра «Тампы» постепенно восстанавливается, поэтому клуб из Флориды уже на седьмой позиции восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» только одно поражение, и то вполне себе случайное, поскольку проиграть «Коламбусу», да ещё и в овертайме, нужно очень постараться.
Тампа-Бэй — Даллас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» не может рассчитывать на Ника Пола, но его есть кем заменить по позиции Куперу.
Общий тонус клуба: В предстоящем матче у «молний» весьма неплохие шансы, чтобы замахнуться на победу.
«Даллас»
Турнирное положение: Стабильности в игре «Далласа» явно не достает, поэтому техасский клуб всего лишь на пятой позиции в западной конференции.
Последние матчи: В последних матчах «Даллас» выглядел довольно убедительно, и поэтому вышел победителем в четырех из пяти сыгранных матчей.
Травмированные игроки: Поклонники «Далласа» могут быть довольны, что в их клубе нет травмированных игроков.
Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» ожидается интересной, но расклад сил не на стороне гостей, поскольку они на арене «Лайтнинг» побеждали более трех лет назад.
Статистика для ставок
- «Даллас» последний раз побеждал на «Амали Арене» в 2021 году
- «Тампа» за пять последних домашних матчей проиграла всего лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.57, на ничью — 4.57, на гостей — 2.37.
Прогноз: «Тампа» имеет больше шансов на успех
- 2.00Металлург Мг — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Адмирал — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.80Детройт — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Будет борьба на протяжении всей игры, поэтому дополнительная пятиминутка вполне вероятна.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.57
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90