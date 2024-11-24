В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тампа» — «Даллас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тампа»

Турнирное положение: Игра «Тампы» постепенно восстанавливается, поэтому клуб из Флориды уже на седьмой позиции восточной конференции.

Последние матчи: В четырех последних поединках у «Тампы» только одно поражение, и то вполне себе случайное, поскольку проиграть «Коламбусу», да ещё и в овертайме, нужно очень постараться.

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Травмированные игроки: Тренерский штаб «Тампы» не может рассчитывать на Ника Пола, но его есть кем заменить по позиции Куперу.

Общий тонус клуба: В предстоящем матче у «молний» весьма неплохие шансы, чтобы замахнуться на победу.

«Даллас»

Турнирное положение: Стабильности в игре «Далласа» явно не достает, поэтому техасский клуб всего лишь на пятой позиции в западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последних матчах «Даллас» выглядел довольно убедительно, и поэтому вышел победителем в четырех из пяти сыгранных матчей.

Травмированные игроки: Поклонники «Далласа» могут быть довольны, что в их клубе нет травмированных игроков.

Общий тонус клуба: Игра против «Тампы» ожидается интересной, но расклад сил не на стороне гостей, поскольку они на арене «Лайтнинг» побеждали более трех лет назад.

Статистика для ставок

«Даллас» последний раз побеждал на «Амали Арене» в 2021 году

«Тампа» за пять последних домашних матчей проиграла всего лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.57, на ничью — 4.57, на гостей — 2.37.

Прогноз: «Тампа» имеет больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Будет борьба на протяжении всей игры, поэтому дополнительная пятиминутка вполне вероятна.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.57

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90