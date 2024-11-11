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    «Амур» даст бой «Трактору», но удастся ли победить?

    «Амур» — «Трактор». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Трактор»
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    Семен Дер-Аргучинцев — нападающий «Трактора»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет 11 ноября. Начало встречи — в 12:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Ноября 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 12-е место в таблице Востока, продолжая пробивать дно. На сей раз «Амур» отстает от зоны плей-офф на 9 баллов.

    Последние матчи: Команда все никак не может победить. В прошедшей встрече «Амур» уступил «Автомобилисту» (2:3) при неплохой игре. До этого хабаровчане проиграли «Металлургу Мг» (1:2 ОТ).

    Амур — Трактор: коэффициенты букмекеров

    «Амур» проиграл уже 11 матчей подряд. За этот период команда также уступила «Авангарду» (1:2), «Адмиралу» (0:5), московскому «Динамо» (0:3) и «Северстали» (0:3).

    Не сыграют: Девин Броссо и Дмитрий Шевченко (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Амур» продолжает проигрывать. Команда потихоньку находит свою игру, забрасывает шайбы и атакует, но этого недостаточно для того, чтобы побеждать.

    Очевидно, что в «Амуре» необходимы перемены. Руководство клуба, казалось бы, уже договорилось с Алексеем Заварухиным, который должен был занять пост главного тренера, но что-то пошло не так.

    Как минимум на ближайший месяц в тренерском штабе не будет никаких изменений, а это очень плохо. Кажется, что «Амур» можно исключать из числа команд, которые будут бороться за плей-офф.

    «Трактор»

    Турнирное положение: «Трактор», напротив, располагается на 1-й строчке Востока с 35-ю баллами в копилке, опережая «Автомобилист» на 3 балла — вся борьба еще впереди.

    Последние матчи: «Трактор» в прошлом поединке против «Адмирала» сравнял счет в концовке, но проиграл в овертайме со счетом 3:4. До этого команда оказалась слабее «Локомотива» (3:5).

    За последние 5 матчей у «Трактора» всего 2 победы и 3 поражения. За этот период команда разгромила «Сибирь» (5:0), обыграла «Ладу» (2:1 ОТ), но проиграла «Автомобилисту» (4:5).

    Не сыграет: Артем Блажиевский (травма).

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    • Состояние команды: У «Трактора» начался небольшой спад, но при этом команда показывает хорошую игру. «Автомобилист» уже подбирается к 1-му месту, но челябинцы продолжат стабильно побеждать — это лишь вопрос времени.

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    «Трактор» в прошедшем матче против «Адмирала» играл в атакующий и зрелищный хоккей, но владивостокская команда была к этому готова. Сможет ли «Амур» поддерживать высокие скорости? Большой вопрос...

    Судя по провальным результатам хабаровчан «Трактор» точно будет рассчитывать на победу. Мастерство челябинских игроков позволит добыть победу на классе.

    Статистика для ставок

    • «Амур» проигрывает на протяжении 11-и матчей подряд

    • «Трактор» выиграл всего 2 матча из последних 5-и

    • «Трактор» лишь однажды обыграл «Амур» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 3.95, а победа «Амура» — в 4.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: «Трактор» победит. Команда сейчас гораздо сильнее «Амура».

    Ставка: Победа «Трактора» с форой (-1) за 2.10.

    Прогноз: Матч должен получиться результативным, ведь «Амур» отдаст все силы для того, чтобы прервать свою серию поражений.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» 2 больше за 1.90.

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    «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Амур» даст бой «Трактору», но удастся ли победить?
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