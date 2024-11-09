В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 9 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей ярославцы серьезно упрочили свое лидерство в таблице Запада. Набрав 44 очка, они отдалились от конкурентов на 11+ баллов.

Последние матчи: К этому моменту «Локомотив» вышел — или практически — на пик формы. В девяти последних матчах «железнодорожники» не проиграли ни разу.

Накануне команда Игоря Никитина поочередно разобралась с довольно серьезными соперниками, включая СКА — 2:3, «Ак Барс» — 2:3 Б и «Трактор» — 5:3. В последнем матче «Локо» взял верх над «Торпедо» — 2:1 Б.

Не сыграют: Павел Красковский.

Состояние команды: «Локомотив» набрал невообразимые кондиции, если сравнивать его нынешние результаты с нестабильными выступлениями других клубов лиги на разных уровнях.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Предельная собранность и мотивация позволяют команде Игоря Никитина выдерживать безумный темп, который «Локомотив» задал еще на старте. Снижать текущую динамику «железнодорожники» едва ли готовы.

С точки зрения стабильности и предметной игры, с характерной практичной атакой и крайне надежной обороной, «Локомотив» на этом этапе регулярки банально не имеет равных себе конкурентов.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы провели 21 встречу, заработав за этот период 29 очков. В таблице Восточной конференции «барсы» прописались на 3-м месте, отставая от лидеров с Урала на 5 баллов.

Последние матчи: В шести предыдущих матчах «Ак Барс» ни разу не проиграл в основное время. Более того, его победой закончились пять встреч из этих шести.

Поочередно команда Анвара Гатиятулина смяла «Адмирал» (дважды — 2:0; 4:1) и разгромила «Металлург» Мг — 4:1. Вслед за этим казанцы уступили «Локомотиву» — 2:3 Б, а также обыграли «Барыс» — 2:1 Б и «Нефтехимик» — 4:1.

Не сыграют: Николас Петан.

Состояние команды: После неразборчивого начала сезона «Ак Барсу» удалось выровнять ситуацию и укрепить свои позиции среди сильнейших представителей Восточной конференции.

Ввиду запаса матчей и потерь очков «Трактора» казанцы, вероятно, будут готовы замахнуться на лидерство. Тем не менее «Ак Барсу» еще есть над чем работать с точки зрения построения игры.

Если оборона «барсов» в последних матчах характеризуется определенной степенью надежности, то атаке моментами не хватает лоска. Этот аспект Казани нуждается в усилении.

Статистика для ставок

«Локомотив» никому не проигрывает на протяжении девяти последних матчей

Всего в двух встречах из последних двенадцати «Локомотив» пропустил больше 2 голов

В трех последних матчах с «Ак Барсом» в Ярославле победу одержал «Локомотив»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.05, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 3.13.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Прогноз: «Локомотив» набрал форму, какой нет ни у одного клуба КХЛ на данный момент. И даже стабильный в целом «Ак Барс» будет отодвинут на второй план в игре в Ярославле.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

Прогноз: «Локо» уверенно мчит по дистанции, сохраняя на высоком уровне все свои сильные качества, включая практически образцовую оборону, вскрыть которую «барсам» едва ли удастся в достаточном количестве.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2 за 1.90.