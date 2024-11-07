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    «Детройт» продолжит удачно играть против «Чикаго»?

    «Чикаго» — «Детройт». Ставка (к. 2.11), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 07 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Детройт»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 07 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» каких-то свершений по сезону просто глупо, но определенные подвижки в лучшую сторону видны. Клуб на 12 позиции Востока, но ситуация не безнадежная.

    Последние матчи: За четыре последних сыгранных матча «Чикаго» победил трижды, а команда начинает напоминать все более сбалансированный организм.

    Травмированные игроки: Броссуа и Мартинес продолжают лечиться, поэтому «Чикаго» приходится обходиться как-то без них.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Чикаго» сможет дать бой «Детройту».

    «Детройт»

    Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» откровенно не радуют, поскольку клуб размещается всего лишь на 11 месте восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Лишь в крайней игре против «Баффало» «Детройту» удалось прервать безрадостную трех матчевую проигрышную серию.

    Травмированные игроки: Сложности с травмированными хоккеистами есть и у «Детройта». Не могут играть Кэмпбелл (по личным причинам) и Мотт (из-за травмы нижней части тела).

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    Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» за «красных крыльев», в Кейн любит забрасывать шайбы своему бывшему клубу на постоянной основе.

    Статистика для ставок

    • Четыре последних очных противостояния остались за «Детройтом»

    • «Чикаго» проиграл три последних домашних матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.61, на гостей — 2.11.

    Прогноз: «Детройт» выиграл максимально много последних очных противостояний, поэтому победа, скорее всего, останется за ним и в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вряд ли нас будет ждать, поскольку для каждой команды главнее набранные очки

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57

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