«Чикаго»
Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» каких-то свершений по сезону просто глупо, но определенные подвижки в лучшую сторону видны. Клуб на 12 позиции Востока, но ситуация не безнадежная.
Последние матчи: За четыре последних сыгранных матча «Чикаго» победил трижды, а команда начинает напоминать все более сбалансированный организм.
Травмированные игроки: Броссуа и Мартинес продолжают лечиться, поэтому «Чикаго» приходится обходиться как-то без них.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Чикаго» сможет дать бой «Детройту».
«Детройт»
Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» откровенно не радуют, поскольку клуб размещается всего лишь на 11 месте восточной конференции.
Последние матчи: Лишь в крайней игре против «Баффало» «Детройту» удалось прервать безрадостную трех матчевую проигрышную серию.
Травмированные игроки: Сложности с травмированными хоккеистами есть и у «Детройта». Не могут играть Кэмпбелл (по личным причинам) и Мотт (из-за травмы нижней части тела).
Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» за «красных крыльев», в Кейн любит забрасывать шайбы своему бывшему клубу на постоянной основе.
Статистика для ставок
- Четыре последних очных противостояния остались за «Детройтом»
- «Чикаго» проиграл три последних домашних матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.61, на гостей — 2.11.
Прогноз: «Детройт» выиграл максимально много последних очных противостояний, поэтому победа, скорее всего, останется за ним и в этом матче.
- 2.46Вашингтон — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.02Динамо Москва — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Локомотив — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вряд ли нас будет ждать, поскольку для каждой команды главнее набранные очки
Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57