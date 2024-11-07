В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 07 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Пока что требовать от «Чикаго» каких-то свершений по сезону просто глупо, но определенные подвижки в лучшую сторону видны. Клуб на 12 позиции Востока, но ситуация не безнадежная.

Последние матчи: За четыре последних сыгранных матча «Чикаго» победил трижды, а команда начинает напоминать все более сбалансированный организм.

Травмированные игроки: Броссуа и Мартинес продолжают лечиться, поэтому «Чикаго» приходится обходиться как-то без них.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что в предстоящем поединке «Чикаго» сможет дать бой «Детройту».

«Детройт»

Турнирное положение: Последние результаты «Детройта» откровенно не радуют, поскольку клуб размещается всего лишь на 11 месте восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Лишь в крайней игре против «Баффало» «Детройту» удалось прервать безрадостную трех матчевую проигрышную серию.

Травмированные игроки: Сложности с травмированными хоккеистами есть и у «Детройта». Не могут играть Кэмпбелл (по личным причинам) и Мотт (из-за травмы нижней части тела).

Общий тонус клуба: История последних встреч против «Чикаго» за «красных крыльев», в Кейн любит забрасывать шайбы своему бывшему клубу на постоянной основе.

Статистика для ставок

Четыре последних очных противостояния остались за «Детройтом»

«Чикаго» проиграл три последних домашних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.94, на ничью — 4.61, на гостей — 2.11.

Прогноз: «Детройт» выиграл максимально много последних очных противостояний, поэтому победа, скорее всего, останется за ним и в этом матче.

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей вряд ли нас будет ждать, поскольку для каждой команды главнее набранные очки

Ставка: П2 с коэффициентом 2.11.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.57