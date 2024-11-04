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    «Сочи» замахнется на сенсацию на домашней арене

    «Сочи» — «Спартак». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Спартак»
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    Сергей Попов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Большом» 4 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Сочи»

    Турнирное положение: По итогам 20 матчей сочинцы никуда не сдвинулись с 12-й строчки в таблице Запада. За этот период первый в списке аутсайдер конференции заработал всего 16 очков.

    Последние матчи: Еще несколько недель назад команда Сергея Зубова провела две успешные и яркие с точки зрения содержания игры встречи, закончившиеся ее победой.

    Сочи — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Так, «леопарды» разгромили «Куньлунь» — 4:0 и сенсационно нанесли поражение ЦСКА — 4:3 Б. В серии следующих матчей «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Нефтехимику» — 1:2 и «Спартаку» — 0:4.

    Не сыграют: Даниил Мокрушев.

    Состояние команды: «Сочи» продолжает ответственно исполнять роль одного из главных аутсайдеров лиги, а его кампания, как и годами ранее, омрачена бесчисленными неудачами.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В нынешних условиях «Сочи» и плей-офф остаются двумя несопоставимыми определениями. Сейчас практически невозможно представить, что команда способна на столь безумное чудо.

    Состав «Сочи», его игра, теряющая конструктивизм, а также общий моральный дух лишают клуб даже минимальных надежд на то, что во второй половине сезона может наступить перелом.

    «Спартак»

    Турнирное положение: В 21 игре столичный клуб набрал 29 очков и вернулся на 3-е место в таблице Западной конференции. На 1 балл красно-белые обошли 4-ю «Северсталь».

    Последние матчи: Нынешние результаты команды Алексея Жамнова сопровождаются короткими неустойчивыми отрезками, состоящими из нескольких побед и нескольких поражений.

    В четырех недавних матчах «Спартак» поделил пополам количество успехов и провалов. В частности, москвичи уступили «Адмиралу» — 3:4 ОТ и СКА — 2:5, а следом взяли верх над «Витязем» — 4:3 ОТ и «Сочи» — 4:0.

    Не сыграют: Александр Беляев, Шейн Принц.

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    • Состояние команды: После относительно неплохого начала «Спартак» потерял стабильность и превратился в твердого середняка, который динамично чередует победы и провалы.

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    Если недавно красно-белые боролись за самые высокие позиции и были основными преследователями «Локомотива», то сейчас они обрадовались бы возможности закрепиться в зоне первой пятерки.

    Ввиду давления, оказываемого ЦСКА и «Динамо» Москва, «Спартак» все время вынужден оглядываться на конкурентов и думать о том, как не допустить осечку в каждой следующей игре.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» проиграл в четырех подряд домашних встречах

    • В четырех последних играх в гостях «Спартак» забивал минимум 3 гола

    • «Спартак» обыграл «Сочи» в восьми подряд последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.81, ничья — в 4.50, а победа «Спартака» Москва — в 1.77.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

    Прогноз: Даже на домашней площадке «Сочи» не будет фаворитом, однако в пользу команды Сергея Зубова может сыграть тот факт, что «Спартак» утратил свою стабильность и способен допустить осечку после успешной первой игры «Большом».

    Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.10.

    Прогноз: Даже с находящимся на этапе спада «Спартаком» сочинцы не будут играть в открытый хоккей и предпочтут добиться результата в максимальной прагматичном стиле.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.81.

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    «Сочи» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сочи» замахнется на сенсацию на домашней арене
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