Сочи
Спартак
«Сочи»
Турнирное положение: По итогам 20 матчей сочинцы никуда не сдвинулись с 12-й строчки в таблице Запада. За этот период первый в списке аутсайдер конференции заработал всего 16 очков.
Последние матчи: Еще несколько недель назад команда Сергея Зубова провела две успешные и яркие с точки зрения содержания игры встречи, закончившиеся ее победой.
Сочи — Спартак: коэффициенты букмекеров
Так, «леопарды» разгромили «Куньлунь» — 4:0 и сенсационно нанесли поражение ЦСКА — 4:3 Б. В серии следующих матчей «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву» — 2:3 Б, «Нефтехимику» — 1:2 и «Спартаку» — 0:4.
Не сыграют: Даниил Мокрушев.
Состояние команды: «Сочи» продолжает ответственно исполнять роль одного из главных аутсайдеров лиги, а его кампания, как и годами ранее, омрачена бесчисленными неудачами.
В нынешних условиях «Сочи» и плей-офф остаются двумя несопоставимыми определениями. Сейчас практически невозможно представить, что команда способна на столь безумное чудо.
Состав «Сочи», его игра, теряющая конструктивизм, а также общий моральный дух лишают клуб даже минимальных надежд на то, что во второй половине сезона может наступить перелом.
«Спартак»
Турнирное положение: В 21 игре столичный клуб набрал 29 очков и вернулся на 3-е место в таблице Западной конференции. На 1 балл красно-белые обошли 4-ю «Северсталь».
Последние матчи: Нынешние результаты команды Алексея Жамнова сопровождаются короткими неустойчивыми отрезками, состоящими из нескольких побед и нескольких поражений.
В четырех недавних матчах «Спартак» поделил пополам количество успехов и провалов. В частности, москвичи уступили «Адмиралу» — 3:4 ОТ и СКА — 2:5, а следом взяли верх над «Витязем» — 4:3 ОТ и «Сочи» — 4:0.
Не сыграют: Александр Беляев, Шейн Принц.
Состояние команды: После относительно неплохого начала «Спартак» потерял стабильность и превратился в твердого середняка, который динамично чередует победы и провалы.
Если недавно красно-белые боролись за самые высокие позиции и были основными преследователями «Локомотива», то сейчас они обрадовались бы возможности закрепиться в зоне первой пятерки.
Ввиду давления, оказываемого ЦСКА и «Динамо» Москва, «Спартак» все время вынужден оглядываться на конкурентов и думать о том, как не допустить осечку в каждой следующей игре.
Статистика для ставок
- «Сочи» проиграл в четырех подряд домашних встречах
- В четырех последних играх в гостях «Спартак» забивал минимум 3 гола
- «Спартак» обыграл «Сочи» в восьми подряд последних гостевых матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 3.81, ничья — в 4.50, а победа «Спартака» Москва — в 1.77.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.
- 1.87Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.18Калгари — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.12Куньлунь — СКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Даже на домашней площадке «Сочи» не будет фаворитом, однако в пользу команды Сергея Зубова может сыграть тот факт, что «Спартак» утратил свою стабильность и способен допустить осечку после успешной первой игры «Большом».
Ставка: «Сочи» не проиграет за 2.10.
Прогноз: Даже с находящимся на этапе спада «Спартаком» сочинцы не будут играть в открытый хоккей и предпочтут добиться результата в максимальной прагматичном стиле.
Ставка: Тотал меньше 6 за 1.81.