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    В битве за Альберту у «Калгари» возникнут проблемы

    «Калгари» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.18) и прогноз на хоккей, НХЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Эдмонтон»
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    Майкл Баклунд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Скоушабэнк Сэдлдоум» 4 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Ноября 2024 года

    Калгари

  • НХЛ
    •  Калгари 04:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •

    «Калгари»

    Турнирное положение: По итогам 11 матчей «Калгари» поднялся на 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав за этот период 13 очков.

    Последние матчи: После достаточно бодрого начала с 11 заработанными баллами из 12 возможных команда Райана Гуски провела неудачную серию, которая закончилась четырьмя поражениями.

    Калгари — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

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    В период череды провалов «Калгари» уступил «Каролине» — 2:4, «Виннипегу» — 3:5, «Вегасу» — 0:5 и «Юте» — 1:5. В последнем матче «Флэймз» на домашнем катке разгромили «Нью-Джерси» — 3:0.

    Не сыграют: Потери в составе «Флэймз» отсутствуют.

    Состояние команды: Текущий сезон «Калгари» начал многообещающе: четыре подряд победы на старте намекнули на готовность перестраивающейся команды бороться за плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Однако на смену циклу побед пришла совершенно противоположная череда, обусловленная провалами. Серия последних неудач отбросила «Калгари» в середину таблицы, где он, кажется, и должен находиться.

    Во многом проблемы «Флэймз» объясняются разладом в обороне. На данном этапе чемпионата защитные звенья «Калгари» остаются одними из наименее надежных в Западной конференции.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Финалист последнего розыгрыша Кубка Стэнли провел 11 матчей, в которых заработал всего 11 очков, в результате чего прописался на 9-й строчке в таблице Запада.

    Последние матчи: Первые недели кампании «Ойлерз» запомнились пятью поражениями в семи матчах, после которых команда Криса Кноблауха начала понемногу набирать обороты.

    В частности, в трех матчах из недавних четырех «Эдмонтон» победил. Сперва звездные канадцы разделались с «Питтсбургом» — 4:0 и «Детройтом» — 3:2 ОТ, а после поражения от «Коламбуса» — 6:1 разгромили «Нэшвилл» — 5:1.

    Не сыграют: Эвандер Кейн, Коннор Макдэвид.

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    • Состояние команды: Как и годом ранее, «Эдмонтон» проблемно входит в новый сезон. Но несмотря на разочаровывающие результаты, «Ойлерз» остаются одними из явных претендентов на Кубок.

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    Ключевой проблемой «Эдмонтона» сейчас является форма ее ведущих форвардов. Пока звездные нападающие финалиста последнего плей-офф далеки от тех кондиций, которые смогли набрать еще весной.

    В ближайшее время «Ойлерз» предстоит считаться с потерей Коннора Макдэвида, хотя иногда травма лидера сплачивает коллектив и наталкивает его на определенные свершения.

    Статистика для ставок

    • Победой «Калгари» закончились два официальных дерби с «Эдмонтоном» из трех последних

    • В двух очных встречах из трех предыдущих «Калгари» громил «Ойлерз» с разницей в 3 шайбы

    • В четырех последних матчах на территории «Калгари» победу одержал «Эдмонтон»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Калгари» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.72, а победа «Эдмонтона» — в 2.18.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 6.5 — за 1.89.

    Прогноз: Перед вторым в сезоне принципиальнейшим соперничеством с «Калгари» сдулся, предоставив больше шансов на успех «Эдмонтону», который даже не в лучших кондициях способен взять реванш за недавние 1:4.

    Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.18.

    Прогноз: С учетом того, что в нескольких предыдущих очных матчах «Ойлерз» пропускали от «Флэймз» недопустимо много, эту игру они попытаются провести образцово с точки зрения действий в обороне.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Калгари» меньше 3 за 1.82.

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    «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на хоккей. В битве за Альберту у «Калгари» возникнут проблемы
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