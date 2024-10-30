В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет 30 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 21-го матча. СКА отстает от «Локомотива» на 5 баллов перед предстоящей очной встречей.

Последние матчи: В прошлом поединке питерцы разгромили «Сибирь» со счетом 6:3, а до этого команда оказалась сильнее «Спартака» (5:2), совершив камбэк с 0:2.

У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За последние 5 матчей питерцы сумели забросить 32 шайбы — феноменальный результат.

Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас СКА точно самая мощная команда в лиге, команда забрасывает очень много шайб, стабильно выступает в обороне и выступает очень уверенно.

Уже в 8-и матчах подряд очки набирает нападающий СКА Евгений Кузнецов. За этот период форвард забросил 5 шайб и сделал 7 голевых передач.

На старте нынешнего сезона у СКА было довольно много игровых проблем, а сейчас сложно представить, что команда Романа Ротенберга может проиграть. Питерцы набрали очень мощный ход.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе после 21-го матча. «Локомотив» уверенно лидирует в конференции.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела минское «Динамо» (3:2), а до этого «Локомотив» всухую обыграл «Амур» со счетом 5:0, забросив решающие шайбы во 2-м и 3-м периодах.

«Железнодорожники» также имею победную серию, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период команда обыграла московское «Динамо» (4:3 Б), «Барыс» (3:1) и «Куньлунь» (5:1).

Состояние команды: «Локомотив» не изобрел ничего нового, команда играет также, как и раньше, но сейчас у «железнодорожников» получается практически все.

Игра «Локомотива» в обороне точно образцово-показательная и одна из лучших в лиге. Игроки команды точно знают что делать на своей половине поля, предстоящий матч против СКА будет настоящей проверкой для ярославцев.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов также потихоньку набирает обороты в нынешнем сезоне. Игрок набирал очки в последних 2-х встречах (гол и передача).

Статистика для ставок

У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд

«Локомотив» выиграл 5 последних матчей

СКА трижды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 3.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью в основное время.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: Все матчи СКА в последнее время довольно результативны. Предстоящая встреча не будет исключением.

Ставка: Тотал 5 больше за 1.95.