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    СКА — «Локомотив». Ставка (к. 3.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Локомотив»
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    Тони Деанджело — защитник СКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет 30 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    СКА

    Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции Запада с 31-м очком в активе после 21-го матча. СКА отстает от «Локомотива» на 5 баллов перед предстоящей очной встречей.

    Последние матчи: В прошлом поединке питерцы разгромили «Сибирь» со счетом 6:3, а до этого команда оказалась сильнее «Спартака» (5:2), совершив камбэк с 0:2.

    У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За последние 5 матчей питерцы сумели забросить 32 шайбы — феноменальный результат.

    Не сыграют: Артем Земченок (травма) и Никита Серебряков (решение тренера).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас СКА точно самая мощная команда в лиге, команда забрасывает очень много шайб, стабильно выступает в обороне и выступает очень уверенно.

    Уже в 8-и матчах подряд очки набирает нападающий СКА Евгений Кузнецов. За этот период форвард забросил 5 шайб и сделал 7 голевых передач.

    На старте нынешнего сезона у СКА было довольно много игровых проблем, а сейчас сложно представить, что команда Романа Ротенберга может проиграть. Питерцы набрали очень мощный ход.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: «Железнодорожники» занимают 1-е место в таблице Запада с 36-ю очками в активе после 21-го матча. «Локомотив» уверенно лидирует в конференции.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда одолела минское «Динамо» (3:2), а до этого «Локомотив» всухую обыграл «Амур» со счетом 5:0, забросив решающие шайбы во 2-м и 3-м периодах.

    «Железнодорожники» также имею победную серию, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период команда обыграла московское «Динамо» (4:3 Б), «Барыс» (3:1) и «Куньлунь» (5:1).

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    • Состояние команды: «Локомотив» не изобрел ничего нового, команда играет также, как и раньше, но сейчас у «железнодорожников» получается практически все.

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    Игра «Локомотива» в обороне точно образцово-показательная и одна из лучших в лиге. Игроки команды точно знают что делать на своей половине поля, предстоящий матч против СКА будет настоящей проверкой для ярославцев.

    Нападающий «Локомотива» Александр Радулов также потихоньку набирает обороты в нынешнем сезоне. Игрок набирал очки в последних 2-х встречах (гол и передача).

    Статистика для ставок

    • У СКА продолжается победная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд

    • «Локомотив» выиграл 5 последних матчей

    • СКА трижды обыгрывал «Локомотив» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 3.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью в основное время.

    Ставка: Ничья за 3.85.

    Прогноз: Все матчи СКА в последнее время довольно результативны. Предстоящая встреча не будет исключением.

    Ставка: Тотал 5 больше за 1.95.

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    СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на хоккей. Битва титанов. Кто окажется победителем?
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