В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «UBS Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Крайне тяжело сейчас рассматривать «Нью-Йорк Айлендерс» в качестве клуба, который способен решать какие-то серьезные задачи. Клуб располагается на 13 месте в восточной конференции и подвижек к улучшению позиций не видно.

Последние матчи: С начала сезона «Нью-Йорк Айлендерс» чередует победы с поражениями, причем в большинстве случаев это зависит от настроения.

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Травмированные игроки: На текущий момент времени «Нью-Йорк Айлендерс» не может рассчитывать на Даклера и Романова, но без них можно играть и добиваться успехов.

Общий тонус клуба: В игре против «уток» есть шанс разжиться двумя очками, поскольку «Анахайм» сравнимая по силам команда.

«Анахайм»

Турнирное положение: Довольно неплохой старт удался «Анахайму», но клуб Кронина постепенно возвращается на свое привычное место. Сейчас «утки» уже на 13 месте в своей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За пять последних поединков «Анахайм» смог выиграть всего лишь один матч, что напрямую отразилось на его месте в таблице.

Травмированные игроки: Проблема с вратарями у «Анахайма» по-прежнему стоит остро, поскольку не могут играть из-за травм Гибсон и Суханек.

Общий тонус клуба: Поединок против «островитян» будет полезен не только с точки зрения приобретаемого опыта, но и заработанных очков.

Статистика для ставок

«Анахайм» последний раз выигрывал у «островитян» в 2019 году

«Утки» проиграли четыре последних гостевых матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.87, на гостей — 3.98.

Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Результативную игру вряд ли получится увидеть

Ставка: П1 с коэффициентом 1.74

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.50