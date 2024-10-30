Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Крайне тяжело сейчас рассматривать «Нью-Йорк Айлендерс» в качестве клуба, который способен решать какие-то серьезные задачи. Клуб располагается на 13 месте в восточной конференции и подвижек к улучшению позиций не видно.
Последние матчи: С начала сезона «Нью-Йорк Айлендерс» чередует победы с поражениями, причем в большинстве случаев это зависит от настроения.
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На текущий момент времени «Нью-Йорк Айлендерс» не может рассчитывать на Даклера и Романова, но без них можно играть и добиваться успехов.
Общий тонус клуба: В игре против «уток» есть шанс разжиться двумя очками, поскольку «Анахайм» сравнимая по силам команда.
«Анахайм»
Турнирное положение: Довольно неплохой старт удался «Анахайму», но клуб Кронина постепенно возвращается на свое привычное место. Сейчас «утки» уже на 13 месте в своей конференции.
Последние матчи: За пять последних поединков «Анахайм» смог выиграть всего лишь один матч, что напрямую отразилось на его месте в таблице.
Травмированные игроки: Проблема с вратарями у «Анахайма» по-прежнему стоит остро, поскольку не могут играть из-за травм Гибсон и Суханек.
Общий тонус клуба: Поединок против «островитян» будет полезен не только с точки зрения приобретаемого опыта, но и заработанных очков.
Статистика для ставок
- «Анахайм» последний раз выигрывал у «островитян» в 2019 году
- «Утки» проиграли четыре последних гостевых матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.87, на гостей — 3.98.
Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить в предстоящем поединке
- 2.25Ак Барс — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо Москва — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.86Спартак — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативную игру вряд ли получится увидеть
Ставка: П1 с коэффициентом 1.74
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.50