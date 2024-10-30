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    «Островитяне» добудут два легких очка?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм». Ставка (к. 1.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «UBS Арене» 30 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Октября 2024 года

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Крайне тяжело сейчас рассматривать «Нью-Йорк Айлендерс» в качестве клуба, который способен решать какие-то серьезные задачи. Клуб располагается на 13 месте в восточной конференции и подвижек к улучшению позиций не видно.

    Последние матчи: С начала сезона «Нью-Йорк Айлендерс» чередует победы с поражениями, причем в большинстве случаев это зависит от настроения.

    Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм: коэффициенты букмекеров

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  • 1.704.604.05Бонус€100
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    Травмированные игроки: На текущий момент времени «Нью-Йорк Айлендерс» не может рассчитывать на Даклера и Романова, но без них можно играть и добиваться успехов.

    Общий тонус клуба: В игре против «уток» есть шанс разжиться двумя очками, поскольку «Анахайм» сравнимая по силам команда.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Довольно неплохой старт удался «Анахайму», но клуб Кронина постепенно возвращается на свое привычное место. Сейчас «утки» уже на 13 месте в своей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За пять последних поединков «Анахайм» смог выиграть всего лишь один матч, что напрямую отразилось на его месте в таблице.

    Травмированные игроки: Проблема с вратарями у «Анахайма» по-прежнему стоит остро, поскольку не могут играть из-за травм Гибсон и Суханек.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «островитян» будет полезен не только с точки зрения приобретаемого опыта, но и заработанных очков.

    Статистика для ставок

    • «Анахайм» последний раз выигрывал у «островитян» в 2019 году

    • «Утки» проиграли четыре последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.74, на ничью — 4.87, на гостей — 3.98.

    Прогноз: У хозяев льда больше шансов победить в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Результативную игру вряд ли получится увидеть

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.74

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.50

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Островитяне» добудут два легких очка?
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