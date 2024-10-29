В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Юта» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Вивинт Арене» 29 октября. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Юта» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юта»

Турнирное положение: После стартового рывка «Юта» немного начала сбавлять ход, и теперь размещается на десятой строчке западной конференции.

Последние матчи: В трех последних поединках не одержано ни одной победы, но «Юта» продолжает смотреться довольно прилично.

Травмированные игроки: После почти месяца регулярки у «Юты» не могут играть Дурзи и Марино. О сроках их восстановления не сообщается.

Общий тонус клуба: В матче против обескураженного «Сан-Хосе» нужно забыть се предыдущие невзгоды и попробовать добиться максимально уверенной победы.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Сан-Хосе» будет работой над ошибками, но пока что «акулы» проводят её плохо, поскольку снова занимают последнюю строчку Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В девяти сыгранных поединках «Сан-Хосе» не смог победить ни разу, набрав два очка только за счет перевода двух матчей в овертайм.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными также имеются. Сейчас «Сан-Хосе» не могут помочь Власич, Кутюр и выбранный на драфте этого года Селебрини.

Общий тонус клуба: На территории «Юты» добыть победу будет крайне тяжело, поскольку переехавший из Аризоны клуб в прекрасном настроении и хоккей у этой команды идет.

Статистика для ставок

В трех последних поединках «Юта» пропустила 12 шайб

«Сан-Хосе» проиграл девять последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.

Прогноз: В этой игре «Юта» имеет больше шансов на успех

Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что в игре будет много голов

Ставка: П1 с коэффициентом 1.73

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97