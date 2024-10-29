«Юта»
Турнирное положение: После стартового рывка «Юта» немного начала сбавлять ход, и теперь размещается на десятой строчке западной конференции.
Последние матчи: В трех последних поединках не одержано ни одной победы, но «Юта» продолжает смотреться довольно прилично.
Травмированные игроки: После почти месяца регулярки у «Юты» не могут играть Дурзи и Марино. О сроках их восстановления не сообщается.
Общий тонус клуба: В матче против обескураженного «Сан-Хосе» нужно забыть се предыдущие невзгоды и попробовать добиться максимально уверенной победы.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «Сан-Хосе» будет работой над ошибками, но пока что «акулы» проводят её плохо, поскольку снова занимают последнюю строчку Запада.
Последние матчи: В девяти сыгранных поединках «Сан-Хосе» не смог победить ни разу, набрав два очка только за счет перевода двух матчей в овертайм.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными также имеются. Сейчас «Сан-Хосе» не могут помочь Власич, Кутюр и выбранный на драфте этого года Селебрини.
Общий тонус клуба: На территории «Юты» добыть победу будет крайне тяжело, поскольку переехавший из Аризоны клуб в прекрасном настроении и хоккей у этой команды идет.
Статистика для ставок
- В трех последних поединках «Юта» пропустила 12 шайб
- «Сан-Хосе» проиграл девять последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.73, на ничью — 4.91, на гостей — 4.15.
Прогноз: В этой игре «Юта» имеет больше шансов на успех
- 2.15СКА — Сибирь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.67Ванкувер — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.83Колорадо — Оттава: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
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Альтернативный прогноз: Вполне вероятно, что в игре будет много голов
Ставка: П1 с коэффициентом 1.73
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97