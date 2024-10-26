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    Капризов и компания отнимут очки у «Филадельфии»

    «Филадельфия» — «Миннесота». Ставка (к. 2.09) и прогноз на хоккей, НХЛ, 26 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 26 октября. Начало встречи — в 20:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Филадельфия» — «Миннесота», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Октября 2024 года

    Филадельфия

  • НХЛ
    •  Филадельфия 20:00 Миннесота

    Миннесота

  • НХЛ
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    «Филадельфия»

    Турнирное положение: В семи матчах провально начавшая сезон «Филадельфия» набрала всего 3 очка, в результате чего рухнула на 16-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Первую и единственную победу в нынешней регулярке команда Джона Тортореллы оформила в дебютной встрече с «Ванкувером» на гостевой территории — 3:2 ОТ.

    Филадельфия — Миннесота: коэффициенты букмекеров

    Все остальные матчи «Флайерз» сопровождались исключительно потерями. Так, «Филадельфия» потерпела поражения от «Калгари» — 3:6, «Эдмонтона» — 3:4 ОТ, «Сиэтла» — 4:6, «Ванкувера» — 0:3 и «Вашингтона» (дважды — 1:4; 3:6).

    Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен.

    Состояние команды: На старте сезона «Филадельфия» выглядит катастрофически слабо: боевая команда Тортореллы на текущий момент плоха во всем — от нападения до обороны и темпа набора очков в целом.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    После многообещающего начала на фоне тяжелой гостевой победы над «Ванкувером» «Филадельфия» скатилась до главного аутсайдера Восточной конференции по итогам октябрьской кампании.

    Каждая следующая встреча «Филадельфии»— после матча с «Кэнакс» — сопровождается большим количеством пропущенных шайб и полной растерянностью атакующих бригад в попытках выполнить свои прямые обязанности.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Новый сезон клуб из Сент-Пола начал многообещающе: в 7 встречах «Уайлд» набрали 12 очков и поднялись на 2-ю строчку в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Стартовый отрезок команды Джона Хайса получился неопределенным: «дикари» потерпели два поражения в трех встречах, хотя сумели набрать на этом отрезке 4 балла.

    Тем не менее после столь сбивчивой серии «Миннесота» выдала по-настоящему уверенный цикл матчей. В четырех следующих встречах «Уайлд» одержали верх над «Сент-Луисом» — 4:1, «Коламбусом» — 3:1. «Флоридой» — 5:1 и «Тампой-Бэй» — 4:2.

    Не сыграют: Райан Хартман, Джаред Сперджен.

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    • Состояние команды: Без учета гостевой игры с «Тампой-Бэй» в ночь на 25 октября дебют «Миннесоты» в новом сезоне можно назвать отличным, если сравнивать его с тем, что было год назад.

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    Главная звезда клуба из Сент-Пола — Кирилл Капризов — выглядит на достаточно уверенно, а партнеры россиянина с удостоверением подхватывают заданный ритм и также демонстрируют хорошие персональные результаты.

    Одной из сильных сторон «Миннесоты» начала сезона стала игра в обороне. Команда Джона Хайнса мало пропускает, ввиду чего даже не самые продуктивные с точки зрения атакующих свершений матчи становятся успешными.

    Статистика для ставок

    • В трех последних матчах «Филадельфия» проиграла с разницей в 3 гола

    • Минимум 4 шайбы пропускали «Флайерз» в четырех матчах из семи в нынешнем сезоне

    • В четырех последних очных матчах в Пенсильвании был пробит тотал больше 7.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Филадельфии» оценивается букмекерами в 3.02, ничья — в 4.12, а победа «Миннесоты» — в 2.09.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.15.

    Прогноз: На старте нового сезона у «Миннесоты» заметен прогресс, которого не было годом ранее. «Филадельфия» же на данном этапе выглядит совсем депрессивно, и в текущих условиях едва ли сможет остановить гостей.

    Ставка: «Миннесота» победит за 2.09.

    Прогноз: Как уже было упомянуто ранее, одной из сильных сторон «Уайлд» на старте сезона является оборона. В игре с «Флайерз» команда Джона Хайнса сумеет доказать свое превосходство и не пропустит от хозяев много.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 2.5 за 1.93.

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