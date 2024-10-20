В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Сочи». Игра пройдет 20 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Команда выступает не очень стабильно в нынешнем сезоне. ЦСКА занимает 6-е место в таблице Востока с 20-ю очками в активе после 17-и сыгранных матчей.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла в овертайме СКА (4:5). Матчем ранее ЦСКА уступил минскому «Динамо» с тем же счетом 4:5 и также в овертайме.

В последних 6-и матчах армейцы выиграли только «Салават Юлаев» со счетом 2:0 и 5 раз уступили. До этого ЦСКА крупно проиграла «Трактору» (0:4) и «Металлургу» (0:7).

Состояние команды: ЦСКА ощущает на себе довольно серьезный спад, команда все никак не может стабильно побеждать и добиваться результата. В какой-то момент что-то пошло не так.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последнее время ЦСКА пропускает довольно много шайб. За последние 6 матчей армейцы вынимали шайбу из своих ворот 24 раза при 13-и заброшенных.

Сейчас вполне возможно главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ходит по краю, если команда умудрится проиграть «Сочи», то у наставника столичного клуба точно могут возникнуть проблемы.

«Сочи»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 11-е место в таблице Запада с 13-ю очками в активе после 16-и матчей. «Сочи» отстает от зоны плей-офф на 4 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече подопечные Сергея Зубова разгромили «Куньлунь» со счетом 4:0. Матчем ранее «Сочи» проиграл «Локомотиву» (1:2), забросив шайбы еще в 1-й половине встречи.

В последних 5-и встречах у команды 3 поражения и 2 победы. До матча с «Локомотивом» подопечные Зубова дважды уступили «Витязю» (2:3 ОТ и 2:4). К тому же, «Сочи» одолел минское «Динамо» (3:2).

Состояние команды: «Сочи» является одним из аутсайдеров Запада, у команды не так много исполнителей, которые могут решать исходы матчей. В предстоящей встрече против ЦСКА у команды не так много шансов победить.

В последнее время лидером «Сочи» является нападающий Артур Тянулин, который набирает очки в каждом матче. За последние 8 встреч у форварда 4 шайбы и 8 голевых передач.

«Сочи» — худшая команда Запада по результатам гостевых встреч. Южане набрали только 4 очка из 14-и возможных на чужой площадке. В матче против ЦСКА будет гораздо труднее набрать драгоценные баллы.

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл только 1 раз в последних 6-и встречах

В последних 5-и очных встречах ЦСКА непременно обыгрывал «Сочи»

За последние 6 матчей армейцы пропустили 24 шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.38, ничья — в 5.60, а победа «Сочи» — в 6.60.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: ЦСКА слишком много пропускает в последнее время, а «Сочи» довольно неплохо показал себя в атаке в матче против «Куньлуня».

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» 2 больше за 2.45.

Прогноз: Можно ожидать результативный матч. «Сочи» будет действовать смело, а ЦСКА просто необходимо победить.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.82.