В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 18 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: После трех сыгранных матчей клуб из Теннесси остался без набранных очков, в результате чего опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: Все три матча команды Эндрю Брюнетта закончились полным провалом: поочередно «Нэшвилл» проиграл «Далласу» — 3:4, «Детройту» — 0:3 и «Сиэтлу» — 3:7.

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Не сыграют: Потери в составе «Предаторз» отсутствуют.

Состояние команды: Обновленный «Нэшвилл» начал новый сезон совсем не так, как планировал. Три предыдущих матча показали, что команде Эндрю Брюнетта есть над чем работать.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Прервать серию поражений «Нэшвилл», безусловно, попытается в игре с таким же незадачливым конкурентом, однако за счет чего «Предаторз» смогут сокрушить мотивированный «Эдмонтон» — сказать трудно.

Ключевой проблемой команды из Теннесси на старте сезона является крайне слабая игра на своей половине площадки: еще ни разу в этой регулярке «Нэшвилл» не пропускал меньше 3 голов.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Последний финалист Кубка Стэнли провел четыре встречи, в которых набрал всего 2 очка. В турнирной таблице Западной конференции «Ойлерз» занимают 14-ю позицию.

Последние матчи: На старте регулярки команда Криса Кноблауха проиграла «Виннипегу» — 0:6, «Чикаго» — 2:5 и «Калгари» — 1:4, а первую победу оформила лишь накануне, разобравшись на своей территории с «Филадельфией» — 4:3 ОТ.

Не сыграют: Эвандер Кейн.

Состояние команды: Второй сезон подряд звездный «Эдмонтон» проваливает старт. Тем не менее годом ранее это не помешало канадцам — с новым тренером — дойти до финала Кубка.

Вместе с тем «Ойлерз» смогли одержать крайне важную с точки зрения психологии победу, на фоне которой будут предприняты новые попытки войти в нужный ритм и наконец-то начать соответствовать статусу самой опасной команды Запада.

Помимо недопустимо пассивной игры звезд мирового класса в нападении, еще одной существенной проблемой «Эдмонтона» остается защита. Для нынешних «Ойлерз» стало нормой пропускать по 3 гола или больше.

Статистика для ставок

Во всех трех матчах нового сезона «Нэшвилл» пропускал от 3 голов и более

В трех матчах из четырех предыдущих «Эдмонтон» проиграл с разницей в 3+ шайбы

В четырех очных встречах из пяти последних в Теннесси «Ойлерз» забивали от 4 голов и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.42, ничья — в 4.40, а победа «Эдмонтона» — в 2.42.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.

Прогноз: Даже с учетом откровенно провального старта «Эдмонтон» едет в гости к «Нэшвиллу» в статусе фаворита, где на фоне отсутствия содержательной игры соперника и исторически успешных матчей в Теннесси будет способен набрать 2 очка.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.07.

Прогноз: В игре «Предаторз» царит полный бардак, особенно это актуально для обороны, которая едва ли выдержит натиск ведущих атакующих бригад «Ойлерз».

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.90.