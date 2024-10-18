ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Угу Виана Шанс для Аморима? Как назначение Виана может повлиять на выбор преемника Гвардиолы в «Сити» Артур Бетербиев и Дмитрий БиволЗаслуженно ли Бетербиев победил Бивола? Весь мир считает иначе Антонио КонтеЭпоха Возрождения. «Наполи» готов вернуться на трон Серии А
  • 11:59
    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
  • 19:28
    • «Салават Юлаев» на выезде одолел «Барыс»
    Все новости спорта

    «Эдмонтон» нанесет «Нэшвиллу» очередное поражение

    «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккей, НХЛ, 18 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Эдмонтон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джефф Скиннер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 18 октября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 18 Октября 2024 года

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •  Нэшвилл 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • НХЛ. Предсезонка
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: После трех сыгранных матчей клуб из Теннесси остался без набранных очков, в результате чего опустился на 15-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Все три матча команды Эндрю Брюнетта закончились полным провалом: поочередно «Нэшвилл» проиграл «Далласу» — 3:4, «Детройту» — 0:3 и «Сиэтлу» — 3:7.

    Нэшвилл — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.444.382.44Бонус€600
    •

    Не сыграют: Потери в составе «Предаторз» отсутствуют.

    Состояние команды: Обновленный «Нэшвилл» начал новый сезон совсем не так, как планировал. Три предыдущих матча показали, что команде Эндрю Брюнетта есть над чем работать.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Прервать серию поражений «Нэшвилл», безусловно, попытается в игре с таким же незадачливым конкурентом, однако за счет чего «Предаторз» смогут сокрушить мотивированный «Эдмонтон» — сказать трудно.

    Ключевой проблемой команды из Теннесси на старте сезона является крайне слабая игра на своей половине площадки: еще ни разу в этой регулярке «Нэшвилл» не пропускал меньше 3 голов.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Последний финалист Кубка Стэнли провел четыре встречи, в которых набрал всего 2 очка. В турнирной таблице Западной конференции «Ойлерз» занимают 14-ю позицию.

    Последние матчи: На старте регулярки команда Криса Кноблауха проиграла «Виннипегу» — 0:6, «Чикаго» — 2:5 и «Калгари» — 1:4, а первую победу оформила лишь накануне, разобравшись на своей территории с «Филадельфией» — 4:3 ОТ.

    Не сыграют: Эвандер Кейн.

  • «Вашингтон» взял верх над «Вегасом», «Сент-Луис» проиграл «Миннесоте», «Коламбус» — «Флориде»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 октября
  • Сегодня

    • Состояние команды: Второй сезон подряд звездный «Эдмонтон» проваливает старт. Тем не менее годом ранее это не помешало канадцам — с новым тренером — дойти до финала Кубка.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Вместе с тем «Ойлерз» смогли одержать крайне важную с точки зрения психологии победу, на фоне которой будут предприняты новые попытки войти в нужный ритм и наконец-то начать соответствовать статусу самой опасной команды Запада.

    Помимо недопустимо пассивной игры звезд мирового класса в нападении, еще одной существенной проблемой «Эдмонтона» остается защита. Для нынешних «Ойлерз» стало нормой пропускать по 3 гола или больше.

    Статистика для ставок

    • Во всех трех матчах нового сезона «Нэшвилл» пропускал от 3 голов и более

    • В трех матчах из четырех предыдущих «Эдмонтон» проиграл с разницей в 3+ шайбы

    • В четырех очных встречах из пяти последних в Теннесси «Ойлерз» забивали от 4 голов и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.42, ничья — в 4.40, а победа «Эдмонтона» — в 2.42.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.07, на тотал меньше 6.5 — за 1.75.

    Прогноз: Даже с учетом откровенно провального старта «Эдмонтон» едет в гости к «Нэшвиллу» в статусе фаворита, где на фоне отсутствия содержательной игры соперника и исторически успешных матчей в Теннесси будет способен набрать 2 очка.

    Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.07.

    Прогноз: В игре «Предаторз» царит полный бардак, особенно это актуально для обороны, которая едва ли выдержит натиск ведущих атакующих бригад «Ойлерз».

    Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Куньлунь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Форталеза — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Анахайм — Юта
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жукаев — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» нанесет «Нэшвиллу» очередное поражение
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры