Куньлунь Ред Стар
Сочи
«Куньлунь»
Турнирное положение: В 16 матчах китайский представитель лиги набрал 13 очков. Со столь слабыми результатами пекинцы прописались на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.
Последние матчи: После двух нетипично мощных и запоминающихся побед над СКА — 5:4 и «Салаватом Юлаевым» — 5:2 команда Михаила Кравца потерпела четыре поражения в пяти играх.
Куньлунь Ред Стар — Сочи: коэффициенты букмекеров
Новая серия провалов «Куньлуня» состояла из матчей с «Витязем» — 2:7, «Торпедо» и «Локомотивом» (дважды — 2:3 ОТ; 1:5). Единственную за это время победу «драконы» оформили на катке «Северстали» — 0:3.
Не сыграют: Райан Меркли, Дойл Сомерби.
Состояние команды: «Куньлунь» — один из самых непредсказуемых аутсайдеров лиги. Команда Кравца демонстрирует боевой настрой в матчах с топ-клубами и проигрывает менее статусным соперникам.
Результаты «Куньлуня», обусловленные частыми провалами, вновь становятся главной помехой при попытках приблизиться к конкурентам из первой восьмерки Запада.
Очередной «прорывной» сезон «драконов» находится под угрозой ввиду крайне слабой игры «Куньлуня» в обороне, которая мешает стабилизировать игру и которую тренерскому штабу все еще не удается исправить.
«Сочи»
Турнирное положение: Для команды из одноименного города турнирная картина остается обреченной: по итогам 15 матчей сочинцы опустились на 11-ю строчку в таблице Запада с 11 очками.
Последние матчи: В первой половине месяца команда Сергея Зубова выдала впечатляющий по своим меркам отрезок, в который втиснула три победы подряд.
«Сочи» обыграл «Северсталь» — 1:0, «Адмирал» — 5:0 и «Динамо» Минск — 3:2. Но за столь яркой серией последовала более привычная: в трех последних встречах «леопарды» уступили «Витязю» (2:4; 2:3 ОТ) и «Локомотиву» — 1:2.
Не сыграют: Роман Манухов.
Состояние команды: «Сочи» продолжает подтверждать тезис о главном аутсайдере Запада, который на фоне отсутствия конкурентного состава не может рассчитывать на борьбу за места в зоне плей-офф.
Циклы поражений «Сочи» воспринимаются как должное, в то время как недавняя серия из трех побед стала по-настоящему сенсационной.
К сожалению, команда Зубова не готова поставить свои редкие победы на постоянный поток: на дистанции «Сочи» плох во всем — от крайне непродуктивных атакующих бригад до игры на своей половине.
Статистика для ставок
- «Сочи» потерпел пять гостевых поражений в шести матчах этого сезона
- Ни в одной встрече из четырех последних на чужой территории «Сочи» не забил больше 2 голов
- «Куньлунь» в статусе хозяев не уступает «Сочи» с 2018 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.48, а победа «Сочи» — в 2.83.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.
- 2.04СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.10Динамо Минск — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:10
- 2.17Трактор — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Традиционно пекинцы хороши на домашнем льду против «Сочи». А нынешняя форма «Ред Стар» при текущем соотношении сил позволяет рассчитывать на сохранение приятного для них тренда.
Ставка: «Куньлунь» победит за 2.10.
Прогноз: Зачастую матчи такого уровня являются редкой возможностью для аутсайдеров по-настоящему проявить себя. С учетом катастрофически слабой игры в обороне (актуально для обеих команд), предстоящий матч, вероятно, будет сопровождаться яркой голевой событийностью.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.84.