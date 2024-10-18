В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Куньлунь»

Турнирное положение: В 16 матчах китайский представитель лиги набрал 13 очков. Со столь слабыми результатами пекинцы прописались на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: После двух нетипично мощных и запоминающихся побед над СКА — 5:4 и «Салаватом Юлаевым» — 5:2 команда Михаила Кравца потерпела четыре поражения в пяти играх.

Новая серия провалов «Куньлуня» состояла из матчей с «Витязем» — 2:7, «Торпедо» и «Локомотивом» (дважды — 2:3 ОТ; 1:5). Единственную за это время победу «драконы» оформили на катке «Северстали» — 0:3.

Не сыграют: Райан Меркли, Дойл Сомерби.

Состояние команды: «Куньлунь» — один из самых непредсказуемых аутсайдеров лиги. Команда Кравца демонстрирует боевой настрой в матчах с топ-клубами и проигрывает менее статусным соперникам.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Результаты «Куньлуня», обусловленные частыми провалами, вновь становятся главной помехой при попытках приблизиться к конкурентам из первой восьмерки Запада.

Очередной «прорывной» сезон «драконов» находится под угрозой ввиду крайне слабой игры «Куньлуня» в обороне, которая мешает стабилизировать игру и которую тренерскому штабу все еще не удается исправить.

«Сочи»

Турнирное положение: Для команды из одноименного города турнирная картина остается обреченной: по итогам 15 матчей сочинцы опустились на 11-ю строчку в таблице Запада с 11 очками.

Последние матчи: В первой половине месяца команда Сергея Зубова выдала впечатляющий по своим меркам отрезок, в который втиснула три победы подряд.

«Сочи» обыграл «Северсталь» — 1:0, «Адмирал» — 5:0 и «Динамо» Минск — 3:2. Но за столь яркой серией последовала более привычная: в трех последних встречах «леопарды» уступили «Витязю» (2:4; 2:3 ОТ) и «Локомотиву» — 1:2.

Не сыграют: Роман Манухов.

Состояние команды: «Сочи» продолжает подтверждать тезис о главном аутсайдере Запада, который на фоне отсутствия конкурентного состава не может рассчитывать на борьбу за места в зоне плей-офф.

Циклы поражений «Сочи» воспринимаются как должное, в то время как недавняя серия из трех побед стала по-настоящему сенсационной.

К сожалению, команда Зубова не готова поставить свои редкие победы на постоянный поток: на дистанции «Сочи» плох во всем — от крайне непродуктивных атакующих бригад до игры на своей половине.

Статистика для ставок

«Сочи» потерпел пять гостевых поражений в шести матчах этого сезона

Ни в одной встрече из четырех последних на чужой территории «Сочи» не забил больше 2 голов

«Куньлунь» в статусе хозяев не уступает «Сочи» с 2018 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.48, а победа «Сочи» — в 2.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.60, на тотал меньше 5.5 — за 2.24.

Прогноз: Традиционно пекинцы хороши на домашнем льду против «Сочи». А нынешняя форма «Ред Стар» при текущем соотношении сил позволяет рассчитывать на сохранение приятного для них тренда.

Ставка: «Куньлунь» победит за 2.10.

Прогноз: Зачастую матчи такого уровня являются редкой возможностью для аутсайдеров по-настоящему проявить себя. С учетом катастрофически слабой игры в обороне (актуально для обеих команд), предстоящий матч, вероятно, будет сопровождаться яркой голевой событийностью.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.84.