В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 октября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Звездные канадцы из Альберты провалили дебют: в трех встречах они не набрали ни одного очка и сразу же рухнули на 16-ю строчку в таблице Запада.

Последние матчи: Старт сезона команда Криса Кноблауха проводит в рамках домашней серии. На родной арене «Ойлерз» уже проиграли «Виннипегу» — 0:6, «Чикаго» — 2:5 и «Калгари» — 1:4.

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Не сыграют: Эвандер Кейн.

Состояние команды: «Эдмонтон» начал сезон катастрофически слабо. Последний финалист Кубка по-прежнему обходится без побед. Эта серия тянется еще с предсезонки.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Но даже несмотря на дебютный провал, «Эдмонтон» остается одной из сильнейших команд лиги, а минувшую кампанию «Ойлерз» также начинали крайне проблематично.

Чтобы вернуться в привычный для себя режим стабильных побед, «Эдмонтону» необходимо что-то сделать с обороной, ведь в новом сезоне канадцы еще ни разу не пропускали меньше 4 голов.

«Филадельфия»

Турнирное положение: По итогам двух матчей клуб из Пенсильвании расположился на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав за этот короткий период 2 балла.

Последние матчи: В дебютном матче сезона команда Джона Тортореллы добилась тяжелейшей победы над «Виннипегом» — 3:2 Б, после чего провалила встречу на территории «Калгари» — 3:6.

Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен, Ник Силер.

Состояние команды: «Филадельфия» начала сезон с переменчивым успехом, но вместе с тем показала боевой настрой, свойственный менталитету ее главного тренера.

Игру «Филадельфии» в целом можно назвать результативной, но трудности в обороне являются ключевой проблемой «Флайерз» на текущий момент.

На фоне ближайших игр с равными по силе соперниками «Филадельфия» будет и дальше учиться лучше взаимодействовать на своей половине и постарается минимизировать количество ошибок, приводящих к голам.

Статистика для ставок

В трех играх нового сезона «Эдмонтон» пропускал минимум 4 шайбы

В каждой встрече стартовавшей регулярки «Ойлерз» уступили с разницей в 3 гола и более

В трех личных встречах из последних четырех в Канаде был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 5.10, а победа «Филадельфии» — в 4.16.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.

Прогноз: Несмотря на то что даже на фоне слабого старта «Эдмонтона» «Филадельфия» не является фаворитом очной встречи, на катке канадцев команда Джона Тортореллы способна показать яркую игру впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.98.

Прогноз: Тем не менее прорыв «Эдмонтона» с точки зрения результативности и набранных кажется вопросом ближайших матчей. Возможно, уже в предстоящей игре Макдэвид и компания наберут привычную форму.

Ставка: «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.30.