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    «Филадельфия» проведет результативную встречу на льду кризисных «Ойлерз»

    «Эдмонтон» — «Филадельфия». Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, НХЛ, 16 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Филадельфия»
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    Ноа Кейтс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 октября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Октября 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 05:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Звездные канадцы из Альберты провалили дебют: в трех встречах они не набрали ни одного очка и сразу же рухнули на 16-ю строчку в таблице Запада.

    Последние матчи: Старт сезона команда Криса Кноблауха проводит в рамках домашней серии. На родной арене «Ойлерз» уже проиграли «Виннипегу» — 0:6, «Чикаго» — 2:5 и «Калгари» — 1:4.

    Эдмонтон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Эвандер Кейн.

    Состояние команды: «Эдмонтон» начал сезон катастрофически слабо. Последний финалист Кубка по-прежнему обходится без побед. Эта серия тянется еще с предсезонки.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Но даже несмотря на дебютный провал, «Эдмонтон» остается одной из сильнейших команд лиги, а минувшую кампанию «Ойлерз» также начинали крайне проблематично.

    Чтобы вернуться в привычный для себя режим стабильных побед, «Эдмонтону» необходимо что-то сделать с обороной, ведь в новом сезоне канадцы еще ни разу не пропускали меньше 4 голов.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: По итогам двух матчей клуб из Пенсильвании расположился на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав за этот короткий период 2 балла.

    Последние матчи: В дебютном матче сезона команда Джона Тортореллы добилась тяжелейшей победы над «Виннипегом» — 3:2 Б, после чего провалила встречу на территории «Калгари» — 3:6.

    Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен, Ник Силер.

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    • Состояние команды: «Филадельфия» начала сезон с переменчивым успехом, но вместе с тем показала боевой настрой, свойственный менталитету ее главного тренера.

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    Игру «Филадельфии» в целом можно назвать результативной, но трудности в обороне являются ключевой проблемой «Флайерз» на текущий момент.

    На фоне ближайших игр с равными по силе соперниками «Филадельфия» будет и дальше учиться лучше взаимодействовать на своей половине и постарается минимизировать количество ошибок, приводящих к голам.

    Статистика для ставок

    • В трех играх нового сезона «Эдмонтон» пропускал минимум 4 шайбы

    • В каждой встрече стартовавшей регулярки «Ойлерз» уступили с разницей в 3 гола и более

    • В трех личных встречах из последних четырех в Канаде был пробит тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 5.10, а победа «Филадельфии» — в 4.16.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.

    Прогноз: Несмотря на то что даже на фоне слабого старта «Эдмонтона» «Филадельфия» не является фаворитом очной встречи, на катке канадцев команда Джона Тортореллы способна показать яркую игру впереди.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.98.

    Прогноз: Тем не менее прорыв «Эдмонтона» с точки зрения результативности и набранных кажется вопросом ближайших матчей. Возможно, уже в предстоящей игре Макдэвид и компания наберут привычную форму.

    Ставка: «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.30.

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    «Эдмонтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Филадельфия» проведет результативную встречу на льду кризисных «Ойлерз»
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