Эдмонтон
Филадельфия
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Звездные канадцы из Альберты провалили дебют: в трех встречах они не набрали ни одного очка и сразу же рухнули на 16-ю строчку в таблице Запада.
Последние матчи: Старт сезона команда Криса Кноблауха проводит в рамках домашней серии. На родной арене «Ойлерз» уже проиграли «Виннипегу» — 0:6, «Чикаго» — 2:5 и «Калгари» — 1:4.
Эдмонтон — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Эвандер Кейн.
Состояние команды: «Эдмонтон» начал сезон катастрофически слабо. Последний финалист Кубка по-прежнему обходится без побед. Эта серия тянется еще с предсезонки.
Но даже несмотря на дебютный провал, «Эдмонтон» остается одной из сильнейших команд лиги, а минувшую кампанию «Ойлерз» также начинали крайне проблематично.
Чтобы вернуться в привычный для себя режим стабильных побед, «Эдмонтону» необходимо что-то сделать с обороной, ведь в новом сезоне канадцы еще ни разу не пропускали меньше 4 голов.
«Филадельфия»
Турнирное положение: По итогам двух матчей клуб из Пенсильвании расположился на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав за этот короткий период 2 балла.
Последние матчи: В дебютном матче сезона команда Джона Тортореллы добилась тяжелейшей победы над «Виннипегом» — 3:2 Б, после чего провалила встречу на территории «Калгари» — 3:6.
Не сыграют: Райан Эллис, Картер Харт, Райан Йохансен, Ник Силер.
Состояние команды: «Филадельфия» начала сезон с переменчивым успехом, но вместе с тем показала боевой настрой, свойственный менталитету ее главного тренера.
Игру «Филадельфии» в целом можно назвать результативной, но трудности в обороне являются ключевой проблемой «Флайерз» на текущий момент.
На фоне ближайших игр с равными по силе соперниками «Филадельфия» будет и дальше учиться лучше взаимодействовать на своей половине и постарается минимизировать количество ошибок, приводящих к голам.
Статистика для ставок
- В трех играх нового сезона «Эдмонтон» пропускал минимум 4 шайбы
- В каждой встрече стартовавшей регулярки «Ойлерз» уступили с разницей в 3 гола и более
- В трех личных встречах из последних четырех в Канаде был пробит тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 5.10, а победа «Филадельфии» — в 4.16.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.85.
- 2.20СКА — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.44Даллас — Сан-Хосе: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 3.10СКА — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Несмотря на то что даже на фоне слабого старта «Эдмонтона» «Филадельфия» не является фаворитом очной встречи, на катке канадцев команда Джона Тортореллы способна показать яркую игру впереди.
Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 2.5 за 1.98.
Прогноз: Тем не менее прорыв «Эдмонтона» с точки зрения результативности и набранных кажется вопросом ближайших матчей. Возможно, уже в предстоящей игре Макдэвид и компания наберут привычную форму.
Ставка: «Эдмонтон» победит + ТБ 5.5 за 2.30.