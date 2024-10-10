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    «Авангард» умело воспользуется своим превосходством

    «Барыс» — «Авангард». Ставка (к. 2.25) и прогноз на хоккей, КХЛ, 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Авангард»
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    «Авангард» в матче с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 10 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Авангард», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 10 Октября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: «Барыс» находится в ситуации на грани катастрофы: в 14 матчах казахстанцы заработали всего 5 очков и застряли на 12-м месте в таблице Востока.

    Последние матчи: Турнирная картина астанчан с приходом Вячеслава Буцаева никак не меняется: в пяти последних матчах «Барыс» проиграл.

    Барыс — Авангард: коэффициенты букмекеров

    В рамках серии поражений казахстанцы уступили «Витязю» — 0:2 и были разгромлены «Торпедо» — 1:10, после чего команда потеряла очки в играх со «Спартаком» — 2:4, «Авангардом» — 0:4 и «Автомобилистом» — 3:4.

    Не сыграют: Батырлан Муратов, Руслан Оспанов, Си Джей Смит.

    Состояние команды: «Барыс» переживает крайне сложный период, одержав всего две победы в 14 матчах сезона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Несмотря на смену тренера, «Барыс» не может прийти к пониманию, что делать дальше. В последних матчах команда Буцаева пропускала по четыре шайбы и более, что указывает на сплошной бардак в обороне.

    Для улучшения своих результатов «Барысу» явно не стоит затягивать с решением проблем в защите. Вместе с тем казахстанцам важно найти ресурсы для повышения результативности.

    «Авангард»

    Турнирное положение: Для омичей нынешний турнирный расклад сравним с провалом: в 13 матчах «ястребы» набрали 11 очков, с которыми прописались на 9-м месте в таблице Востока.

    Последние матчи: После продолжительной — 7-матчевой — серии поражений команда Сергея Звягина продемонстрировала осторожный прогресс, одержав две победы в трех встречах.

    Сперва «Авангард» разобрался с «Сибирью» в локальном дерби — 3:2, после чего потерпел поражение от «Локомотива» — 3:5. В последнем матче «ястребы», 5 октября, разгромили «Барыс» — 4:0.

    Не сыграют: Михаил Бердин.

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    • Состояние команды: «Авангард» проводит непростую кампанию, которая сопровождается поражениями серийного масштаба.

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    При этом несмотря на трудности, «Авангард» демонстрирует некие улучшения в атаке. Команда Звягина стремится вернуться на победный путь.

    Для успеха в будущем «Авангард» будет пытаться улучшить защитные взаимодействия и стабилизировать результативность. Только так Омск сможет вновь претендовать на верхние позиции.

    Статистика для ставок

    • Серия «Барыса» без побед увеличилась до пяти матчей

    • Минимум 4 шайбы пропускали казахстанцы в четырех предыдущих играх

    • В новом сезоне «Авангард» еще ни разу не набирал очки в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 4.38, ничья — в 4.68, а победа «Авангарда» — в 1.64.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: Проблемы «Барыса» на всех участках площадки по-прежнему актуальны, ввиду чего даже не в оптимальной форме омичи способны провести яркую встречу исключительно за счет индивидуального класса ведущих форвардов.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 2.25.

    Прогноз: Омичей, безусловно, ждет определенный уровень сопротивления, но в текущем соотношении сил гости оформят вполне себе дежурную победу.

    Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.83.

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