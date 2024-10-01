В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 1 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Откровенно слабый старт динамовцев подкреплен всего 10 очками, набранными в 10 матчах, в результате чего бело-голубые занимают лишь 8-е место в таблице Запада.

Последние матчи: Тем не менее в последних встречах забрезжила надежда, поскольку команда Алексея Кудашова одержала три победы подряд.

Сперва на гостевом катке «Динамо» Москва разобралось с одними из слабейших клубов Востока — «Амуром» (2:1) и «Барысом» (3:1) — а затем дома вырвало тяжелейшую победу у «Нефтехимика» (5:4 Б).

Не сыграют: Потери в составе столичного клуба отсутствуют.

Состояние команды: Начало нового «Динамо» Москва может считать провальным. Команде в срочном порядке необходимо что-то менять.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В большинстве сентябрьских матчей «Динамо» Москва испытывало трудности с реализацией. Вместе с тем для улучшения ситуации команде Кудашова важно минимизировать ошибки в обороне.

В ближайших играх «Динамо» Москва предстоит серьезно поработать над стабильностью. Только так столичный клуб сможет улучшить свои позиции и вернуться в борьбу за место в зоне топ-8.

ЦСКА

Турнирное положение: Московские «армейцы» продолжают перестройку по ходу сезона: набрав 13 очков в 10 встречах, команда поднялась на 4-ю позицию в таблице Запада.

Последние матчи: Текущие результаты команды Ильи Воробьева едва ли ассоциируются со стабильностью, однако в пяти предыдущих встречах «армейцы» набирали минимум 1 балл.

В начале прошлой недели ЦСКА одержал крупную победу на катке «Амура» (3:0), в то время как последний матч провел неудачно, уступив в гостях «Спартаку» (2:3 ОТ).

Не сыграют: Колби Уильямс.

Состояние команды: В нынешнем сезоне ЦСКА стартовал с переменным успехом, но закрепился в компании претендентов на высокие места в Западной конференции.

Команда Ильи Воробьева обладает мощным составом и потенциалом для улучшения своих позиций. В большинстве матчей ЦСКА делает акцент на агрессивную атаку, однако время от времени испытывает трудности на своей половине.

Впереди у ЦСКА непростой календарь, в связи с чем команде важно укрепить защитные действия и постараться отобрать как можно больше очков у сильнейших представителей лиги.

Статистика для ставок

Ни в одном матче из пяти последних с участием ЦСКА общая результативность не преодолела показатель в 5 голов

В четырех гостевых встречах из пяти в новом сезоне «армейцы» проиграли

Московское «Динамо» одержало четыре победы в пяти предыдущих личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.28, а победа ЦСКА — в 2.27.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: Текущая форма ЦСКА все еще вызывает вопросы, однако у динамовцев на сегодня проблем гораздо больше. С учетом того, что в новом сезоне «армейцы» хорошо справляются с региональными соперниками, эту встречу они также смогут внести себе в актив.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: Вполне вероятно, в рамках этого дерби команды не будут спешить раскрываться, поэтому какое-то время зрителям «ВТБ Арены» придется провести без большого количества голов.

Ставка: Тотал первого периода меньше 1.5 за 1.85.