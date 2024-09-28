Локомотив
Сочи
«Локомотив»
Турнирное положение: Текущее положение дел в «Локомотиве» вполне устраивает поклонников этого клуба, ибо ярославцы лидируют на Западе.
Последние матчи: И это несмотря на то, что за пять последних матчей «Локомотив» проиграл целых два раза.
Локомотив — Сочи: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Два травмированных игрока у ярославского «Локомотива» в лазарете. Не могут помочь своему клубу Алексеев и Симашев.
Общий тонус клуба: Матч против «Сочи» будет легкой прогулкой для коллектива Никитина, и он даст поиграть хоккеистам ротации.
«Сочи»
Турнирное положение: Дела в «Сочи» обстоят скверно, поскольку южная команда снова обосновалась на последней строчке Запада.
Последние матчи: В четырех последних поединках у «Сочи» ни одной победы, и над Зубовым сгущаются тучи.
Травмированные игроки: Проблемы у «Сочи» есть и в защите, и в нападении. Точно не смогут сыграть Гараев и Манухов
Общий тонус клуба: Сложно представить, что с гостями в предстоящем поединке сделают ярославцы.
Статистика для ставок
- «Локомотив» проиграл «Сочи» два последних поединка на своем льду
- «Сочи» не может победить четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.80, на гостей — 7.70.
Прогноз: Вряд ли что-то может помешать хозяевам забрать себе этот матч
- 2.55Металлург — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.35Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.65Барыс — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Альтернативный прогноз: В матче будет изобилие шайб со стороны «Локомотива»
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.45.