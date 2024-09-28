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    «Локомотив» разгромит «леопардов»?

    «Локомотив» — «Сочи». Ставка (к. 1.86), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Сочи»
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    «Локомотив»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене 2000» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Сентября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Локомотив»

    Турнирное положение: Текущее положение дел в «Локомотиве» вполне устраивает поклонников этого клуба, ибо ярославцы лидируют на Западе.

    Последние матчи: И это несмотря на то, что за пять последних матчей «Локомотив» проиграл целых два раза.

    Локомотив — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Два травмированных игрока у ярославского «Локомотива» в лазарете. Не могут помочь своему клубу Алексеев и Симашев.

    Общий тонус клуба: Матч против «Сочи» будет легкой прогулкой для коллектива Никитина, и он даст поиграть хоккеистам ротации.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Дела в «Сочи» обстоят скверно, поскольку южная команда снова обосновалась на последней строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках у «Сочи» ни одной победы, и над Зубовым сгущаются тучи.

    Травмированные игроки: Проблемы у «Сочи» есть и в защите, и в нападении. Точно не смогут сыграть Гараев и Манухов

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    Общий тонус клуба: Сложно представить, что с гостями в предстоящем поединке сделают ярославцы.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл «Сочи» два последних поединка на своем льду

    • «Сочи» не может победить четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.80, на гостей — 7.70.

    Прогноз: Вряд ли что-то может помешать хозяевам забрать себе этот матч

    Альтернативный прогноз: В матче будет изобилие шайб со стороны «Локомотива»

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.45.

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