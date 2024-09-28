В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене 2000» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Текущее положение дел в «Локомотиве» вполне устраивает поклонников этого клуба, ибо ярославцы лидируют на Западе.

Последние матчи: И это несмотря на то, что за пять последних матчей «Локомотив» проиграл целых два раза.

Травмированные игроки: Два травмированных игрока у ярославского «Локомотива» в лазарете. Не могут помочь своему клубу Алексеев и Симашев.

Общий тонус клуба: Матч против «Сочи» будет легкой прогулкой для коллектива Никитина, и он даст поиграть хоккеистам ротации.

«Сочи»

Турнирное положение: Дела в «Сочи» обстоят скверно, поскольку южная команда снова обосновалась на последней строчке Запада.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках у «Сочи» ни одной победы, и над Зубовым сгущаются тучи.

Травмированные игроки: Проблемы у «Сочи» есть и в защите, и в нападении. Точно не смогут сыграть Гараев и Манухов

Общий тонус клуба: Сложно представить, что с гостями в предстоящем поединке сделают ярославцы.

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл «Сочи» два последних поединка на своем льду

«Сочи» не может победить четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.36, на ничью — 5.80, на гостей — 7.70.

Прогноз: Вряд ли что-то может помешать хозяевам забрать себе этот матч

Альтернативный прогноз: В матче будет изобилие шайб со стороны «Локомотива»

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4 с коэффициентом 2.45.